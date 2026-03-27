Svezia - Polonia, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie

La sfida decisiva tra Svezia e Polonia è in programma per martedì 31 marzo a Solna.

La partita in breve Quando: martedì 31 marzo (20:45 CET)﻿

Dove: Strawberry Arena, Solna

Che cosa: finale degli spareggi europei per la Coppa del Mondo FIFA 2026

Come seguirla: avvicinamento e copertura live

Dove guardare Svezia - Polonia in TV

I tifosi possono trovare qui le emittenti locali che trasmettono le Qualificazioni Europee.

Temi e spunti sulla gara

"Viktor Gyökeres è stato incredibile", ha dichiarato il CT della Svezia Graham Potter dopo la tripletta dell’attaccante dell’Arsenal nel successo per 3-1 contro l’Ucraina in semifinale. Sarà lui il principale pericolo per la Polonia, che punta a vincere in Svezia per la prima volta dal 1930. I polacchi hanno perso le ultime tre partite giocate a Solna: 2-0 nel 1999, 3-0 nel 2003 e 3-1 nel 2004. Inoltre, la Svezia ha avuto la meglio anche a EURO 2020, imponendosi per 3-2.

Tuttavia, la sfida più viva nella mente di entrambe le squadre è la più recente: la finale degli spareggi per i Mondiali 2022, in cui la Polonia si impose per 2-0 sulla Svezia a Chorzów. In quell’occasione andarono a segno Robert Lewandowski e Piotr Zieliński, entrambi protagonisti anche nell'ultima semifinale vinta contro l’Albania. "Per Lewandowski è stato come un giorno qualunque in ufficio" ha detto scherzando Matty Cash. "Ora affronteremo la Svezia: sarà una sfida dura, ma arriviamo all'appuntamento con tanta energia positiva dopo questa partita".

Probabili formazioni

Svezia: Nordfeldt, Lagerbielke, Starfelt, Lindelöf, Gudmundsson; Johansson, Ayari, Karlström, Nygren; Elanga, Gyökeres



Polonia: Grabara; Kędziora, Bednarek, Kiwior; Zieliński, Szymański; Cash, Zalewski; Kamiński, Pietuszewski; Lewandowski﻿



Le parole degli allenatori

Graham Potter, Ct Svezia: "Non vediamo l’ora di vivere una grande serata. Ci sarà un’atmosfera fantastica. La Polonia è una squadra esperta e sappiamo quanto sia pericolosa. Dovremo concentrarci sul nostro gioco e prepararci al meglio. Ho grande rispetto per il calcio polacco: hanno mentalità e determinazione, e renderanno la partita molto complessa. Sono una grande squadra".

Jan Urban, Ct Polonia: "Sogno di andare al Mondiale. La partita contro la Svezia sarà la più importante della mia carriera da allenatore. La cosa importante è essere arrivati alla finale degli spareggi. Sarà una gara completamente diversa rispetto a quella contro l’Albania: dovremo giocare in un altro modo".