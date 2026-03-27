Bosnia-Erzegovina - Italia, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie

Martedì 31 marzo la Bosnia-Erzegovina ospiterà l'Italia nella partita decisiva per l'accesso ai Mondiali FIFA 2026.

La partita in breve Quando: martedì 31 marzo (20:45 CET)﻿

Dove: Stadion Bilino Polje, Zenica

Cosa: finale spareggi europei per la Coppa del Mondo FIFA 2026

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Guida alla partita

La Bosnia-Erzegovina si è qualificata nella finale del Percorso A, che si giocherà a Zenica, grazie al successo ai rigori contro il Galles in semifinale. I padroni di casa non vincono da cinque partite contro l’Italia (1 pareggio e 4 sconfitte) da quando, nel 1996, ottennero una sorprendente vittoria per 2-1 nel primo incontro tra le due squadre: un’amichevole disputata a Sarajevo. Tuttavia, il 40enne Edin Džeko sa bene come sfondare le difese italiane grazie alle sue prolifiche stagioni con Roma e Inter.

Gli Azzurri hanno mantenuto la calma dopo un primo tempo a reti inviolate contro l'Irlanda del Nord e si sono assicurati il posto in finale grazie ai gol di Sandro Tonali e Moise Kean nel secondo tempo. Tuttavia, come spiega Manuel Locatelli, non sarà affatto facile: "Abbiamo una finale da giocare. Non abbiamo ancora fatto nulla". Džeko ha invece detto: "L'Italia arriverà a Zenica come grande favorita. Abbiamo 90 minuti per dimostrare cosa sappiamo fare".

Spareggi: Galles - Bosnia-Erzegovina 1-1dts (2-4dcr)

L'opinione dei reporter: Alma Krvavac

L'allenatore Sergej Barbarez dovrebbe confermare la formazione titolare, con Džeko ed Ermedin Demirović a guidare l'attacco.

Questo sarà il settimo incrocio con l'Italia. Gli Azzurri hanno vinto quattro volte, mentre la Bosnia-Erzegovina ha ottenuto una vittoria e un pareggio. Tuttavia, i bosniaci hanno dimostrato di poter competere ai massimi livelli, ed è per questo che martedì a Zenica ci attende un incontro emozionante: una partita ricca di ritmo, entusiasmo e incertezza, in cui ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

L'opinione dei reporter: Paolo Menicucci

Sandro Tonali ha ammesso che l'Italia ha dovuto fare i conti con i fantasmi delle recenti eliminazioni dai Mondiali mentre si preparava agli spareggi e che quella tensione era palpabile durante il primo tempo della semifinale contro l'Irlanda del Nord a Bergamo. Il gol del vantaggio del centrocampista, tuttavia, ha scacciato quei fantasmi e gli Azzurri hanno iniziato a giocare con una mentalità completamente diversa. Se continuerà così, aggiungendo anche l'apporto di un attaccante fisico come il ventenne Pio Esposito, l'Italia potrebbe conquistare un biglietto per i Mondiali per la prima volta dal 2014.

Spareggi: Italia - Irlanda del Nord 2-0

Probabili formazioni

Bosnia-Erzegovina: Vasilj; Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac; Memić, Hadžiahmetović, Bajraktarević, Alajbegović; Džeko, Demirović



Italia: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Esposito



Le parole dei protagonisti

Sergej Barbarez, ct Bosnia-Erzegovina coach: "Vogliamo rendere felice la nostra nazione. Sappiamo da quanto tempo siamo in una spirale negativa, ma possiamo essere noi a interrompere questo flusso. Non vedo l'ora che arrivi la partita contro l'Italia. I nostri giocatori che militano in Italia [Sead Kolašinac dell'Atalanta e Tarik Muharemović del Sassuolo] saranno particolarmente motivati. È solo vincendo partite come queste che si può avere successo.

Gennaro Gattuso, ct Italia: "Adesso ci attende la finale. Sappiamo che sarà difficile, ma ne eravamo consapevoli già prima. La tensione che proviamo sarà avvertita anche dai nostri avversari".