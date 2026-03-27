Bosnia-Erzegovina - Italia, anteprima finale spareggi Coppa del Mondo: dove guardarla, probabili formazioni, orario e ultime notizie
venerdì 27 marzo 2026
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Dove guardare la partita e a che ora, probabili formazioni e interviste – tutto sulla finale degli spareggi del Mondiale tra Bosnia-Erzegovina e Italia.
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Martedì 31 marzo la Bosnia-Erzegovina ospiterà l'Italia nella partita decisiva per l'accesso ai Mondiali FIFA 2026.
La partita in breve
Quando: martedì 31 marzo (20:45 CET)
Dove: Stadion Bilino Polje, Zenica
Cosa: finale spareggi europei per la Coppa del Mondo FIFA 2026
Come seguirla: clicca per la copertura della partita
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Guida alla partita
La Bosnia-Erzegovina si è qualificata nella finale del Percorso A, che si giocherà a Zenica, grazie al successo ai rigori contro il Galles in semifinale. I padroni di casa non vincono da cinque partite contro l’Italia (1 pareggio e 4 sconfitte) da quando, nel 1996, ottennero una sorprendente vittoria per 2-1 nel primo incontro tra le due squadre: un’amichevole disputata a Sarajevo. Tuttavia, il 40enne Edin Džeko sa bene come sfondare le difese italiane grazie alle sue prolifiche stagioni con Roma e Inter.
Gli Azzurri hanno mantenuto la calma dopo un primo tempo a reti inviolate contro l'Irlanda del Nord e si sono assicurati il posto in finale grazie ai gol di Sandro Tonali e Moise Kean nel secondo tempo. Tuttavia, come spiega Manuel Locatelli, non sarà affatto facile: "Abbiamo una finale da giocare. Non abbiamo ancora fatto nulla". Džeko ha invece detto: "L'Italia arriverà a Zenica come grande favorita. Abbiamo 90 minuti per dimostrare cosa sappiamo fare".
L'opinione dei reporter: Alma Krvavac
L'allenatore Sergej Barbarez dovrebbe confermare la formazione titolare, con Džeko ed Ermedin Demirović a guidare l'attacco.
Questo sarà il settimo incrocio con l'Italia. Gli Azzurri hanno vinto quattro volte, mentre la Bosnia-Erzegovina ha ottenuto una vittoria e un pareggio. Tuttavia, i bosniaci hanno dimostrato di poter competere ai massimi livelli, ed è per questo che martedì a Zenica ci attende un incontro emozionante: una partita ricca di ritmo, entusiasmo e incertezza, in cui ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.
L'opinione dei reporter: Paolo Menicucci
Sandro Tonali ha ammesso che l'Italia ha dovuto fare i conti con i fantasmi delle recenti eliminazioni dai Mondiali mentre si preparava agli spareggi e che quella tensione era palpabile durante il primo tempo della semifinale contro l'Irlanda del Nord a Bergamo. Il gol del vantaggio del centrocampista, tuttavia, ha scacciato quei fantasmi e gli Azzurri hanno iniziato a giocare con una mentalità completamente diversa. Se continuerà così, aggiungendo anche l'apporto di un attaccante fisico come il ventenne Pio Esposito, l'Italia potrebbe conquistare un biglietto per i Mondiali per la prima volta dal 2014.
Probabili formazioni
Bosnia-Erzegovina: Vasilj; Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac; Memić, Hadžiahmetović, Bajraktarević, Alajbegović; Džeko, Demirović
Italia: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Esposito
Le parole dei protagonisti
Sergej Barbarez, ct Bosnia-Erzegovina coach: "Vogliamo rendere felice la nostra nazione. Sappiamo da quanto tempo siamo in una spirale negativa, ma possiamo essere noi a interrompere questo flusso. Non vedo l'ora che arrivi la partita contro l'Italia. I nostri giocatori che militano in Italia [Sead Kolašinac dell'Atalanta e Tarik Muharemović del Sassuolo] saranno particolarmente motivati. È solo vincendo partite come queste che si può avere successo.
Gennaro Gattuso, ct Italia: "Adesso ci attende la finale. Sappiamo che sarà difficile, ma ne eravamo consapevoli già prima. La tensione che proviamo sarà avvertita anche dai nostri avversari".
Cosa c'è in palio?
La vincitrice della finale dello spareggio si aggiudicherà l'ultimo posto nel Gruppo B della Coppa del Mondo FIFA 2026, insieme al Canada (nazione co-organizzatrice), Qatar e Svizzera.