Highlights e riepilogo Qualificazioni Europee: Portogallo e Norvegia vanno ai Mondiali, Italia agli spareggi
domenica 16 novembre 2025
Intro articolo
Portogallo e Norvegia staccano il biglietto per il Nord America, gli Azzurri si arrendono 4-1 ad Haaland e compagni.
Contenuti top media
Corpo articolo
Bruno Fernandes e João Neves segnano due triplette e regalano al Portogallo un posto alla Coppa del Mondo FIFA 2026, mentre la Norvegia vince il Gruppo I con un 4-1 contro l'Italia.
UEFA.com riassume le partite di qualificazione di domenica.
Risultati
Gruppo D: Ucraina - Islanda 2-0, Azerbaigian - Francia 1-3
Gruppo F: Ungheria - Repubblica d'Irlanda 2-3, Portogallo - Armenia 9-1
Gruppo I: Italia - Norvegia 1-4, Israele - Moldavia 4-1
Gruppo K: Serbia - Lettonia 2-1, Albania - Inghilterra 0-2
Erling Haaland segna due gol e chiude l'ottima fase di qualificazione della Norvegia, che si conferma prima nel Gruppo I a punteggio pieno con sei lunghezze di vantaggio sull'Italia.
Pio Esposito apre le marcature all'11' con una conclusione in girata. Gli Azzurri dominano il primo tempo, ma gli ospiti crescono nella ripresa e pareggiano con un potente tiro di Antonio Nusa al 63'.
Haaland segna al volo su cross di Oscar Bobb al 78' e si ripete su passaggio di Morten Thorsby un minuto dopo, mentre il subentrato Jørgen Strand Larsen fissa il punteggio al 93' dopo una volata a rete. I norvegesi mancavano dalla fase finale di Coppa del Mondo dal 1998.
La Seleção si aggiudica il primo posto nel Gruppo F con una tripletta di Bruno Fernandes e una João Neves. Tuttavia, è Renato Veiga a portare in vantaggio i padroni di casa con un colpo di testa, mentre il capitano armeno Eduard Spertsyan pareggia dopo un rapido contropiede.
I timori del Portogallo svaniscono con i due gol di Gonçalo Ramos e João Neves in tre minuti prima della mezz'ora. Il centrocampista del Paris Saint-Germain segna anche con una splendida punizione a giro, poi Bruno Fernandes trasforma due calci di rigore e firma un altro gol. João Neves non è da meno, realizzando la sua terza rete con una bella conclusione in controbalzo nel finale, mentre il subentrato Francisco Conceição segna il nono gol dei lusitani nel recupero.
La doppietta di Harry Kane permette ai Three Lions di chiudere il Gruppo K a punteggio pieno. Il capitano dell'Inghilterra insacca sul primo palo al 74' dopo un calcio d'angolo di Bukayo Saka e raddoppia poco dopo con un potente colpo di testa su preciso cross di Marcus Rashford.
All'inizio del secondo tempo, l'Albania si era vista negare due buone occasioni da Dean Henderson, due volte provvidenziale su Arbër Hoxha. Kane sfiora la tripletta nei minuti di recupero, ma il suo tiro da posizione angolata attraversa lo specchio della porta.
Il meglio dagli altri campi
- La Repubblica d'Irlanda batte l'Ungheria 3-2 a Budapest e si assicura il secondo posto nel Gruppo F. Troy Parrott completa la sua tripletta personale nel recupero e corona una straordinaria rimonta. L'undici di Heimir Hallgrímsson, dunque, si qualifica per gli spareggi di marzo.
- L'Ucraina va agli spareggi battendo l'Islanda per 2-0 e classificandosi seconda nel Gruppo D grazie ai gol nel finale di Oleksandr Zubkov e Oleksii Hutsuliak.
- La Francia, vincitrice del Gruppo D, rimonta e batte l'Azerbaigian 3-1 a Baku. Da segnalare il primo gol di Maghnes Akliouche in nazionale maggiore.
Le partite di lunedì
Calcio d'inizio ore 20:45 CET salvo diversa indicazione
Gruppo A: Irlanda del Nord - Lussemburgo, Germania - Slovacchia
Gruppo G: Malta - Polonia, Paesi Bassi - Lituania
Gruppo L: Cechia - Gibilterra, Montenegro - Croazia