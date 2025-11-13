Qualificazioni Europee alla Coppa del Mondo 2026: vincono Italia e Inghilterra, Francia ai Mondiali
giovedì 13 novembre 2025
La Francia diventa la seconda nazione europea a staccare il pass per il Mondiale del 2026 grazie al successo contro l'Ucraina; vittorie per Italia e Inghilterra.
Kylian Mbappé segna due gol nel successo della Francia che si qualifica matematicamente alla fase finale della Coppa del Mondo FIFA 2026, mentre l'Inghilterra, l'unica altra nazione già qualificata, prosegue a punteggio pieno. L'Italia batte 2-0 la Moldavia in trasferta.
UEFA.com vi racconta le partite di giovedì.
Risultati
Gruppo D: Azerbaigian - Islanda 0-2, Francia - Ucraina 4-0
Gruppo F: Armenia - Ungheria 0-1, Repubblica d'Irlanda - Portogallo 2-0
Gruppo I: Norvegia - Estonia 4-1, Moldavia - Italia 0-2
Gruppo K: Andorra - Albania 0-1, Inghilterra - Serbia 2-0
L'Ucraina si difende strenuamente nel primo tempo, ma nella ripresa ci pensa Kylian Mbappé (55') a sbloccare il risultato, trasformando con freddezza un rigore.
Con gli ospiti incapaci di impensierire gli avversari, al 76' la Francia raddoppia con una conclusione di Michael Olise su assist di Ngolo Kanté. A sette minuti dalla fine, Mbappé porta il risultato sul 3-0, prima della rete di Hugo Ekitiké (88') che realizza la sua prima marcatura con la maglia della Francia.
La vittoria porta la squadra di Didier Deschamps alla fase finale del Mondiale come prima del Gruppo D, mentre l'incontro di domenica tra Ucraina e Islanda deciderà il secondo posto.
Repubblica d'Irlanda - Portogallo 2-0
Il Portogallo non riesce a conquistare il primo posto nel Gruppo F, subendo una sconfitta contro un'indomita Repubblica d'Irlanda a Dublino.
Consapevoli che una vittoria li avrebbe portati al Mondiale, gli ospiti dominano sin dalle prime battute ma vanno sotto di due gol nel primo tempo grazie alla doppietta di Troy Parrott.
L'attaccante dell'AZ Alkmaar, Parrott, sigla il suo primo gol al 17', ribadendo in rete da distanza ravvicinata una sponda di testa di Liam Scales su calcio d'angolo battuto da Jack Taylor. Lo stesso Parrott raddoppia allo scadere del primo tempo, tagliando verso l'interno dalla sinistra prima di una conclusione chirurgica sul palo più vicino.
Il tentativo di rimonta del Portogallo diventa ancora più arduo al 59° minuto, quando Ronaldo riceve un rosso diretto. I padroni di casa resistono agli assalti degli ospiti e portano a casa la vittoria contro il più quotato Portogallo.
La nazionale dei Tre Leoni prosegue il Gruppo K a punteggio pieno con una vittoria che infrange le speranze della Serbia di arrivare al secondo posto.
Poco prima della mezz'ora, Bukayo Saka sblocca il risultato con un tiro al volo spettacolare dopo che il tiro di Nico O'Reilly (all'esordio in nazionale) viene ribattuto finendo per diventare un assist per l'esterno inglese. L'Inghilterra continua a pressare alla ricerca del raddoppio, che arriva con un contropiede letale finalizzato da Eberechi Eze su assist di Phil Foden.
Le migliori occasioni per gli ospiti arrivano con due tiri di Dušan Vlahović che però non ottengono i risultati sperati. Con questa sconfitta, insieme alla vittoria dell'Albania in trasferta contro Andorra, i serbi sono matematicamente fuori dalle prime due posizioni.
Il meglio dagli altri campi
- Alexander Sørloth ed Erling Haaland hanno entrambi segnato una doppietta in 12 minuti di gioco, consentendo alla Norvegia di battere l'Estonia e avvicinandosi alla qualificazione diretta. Con questi due gol, Haaland è salito a quota 14 gol in sette partite di qualificazione, aumentando il suo vantaggio in cima alla classifica dei marcatori.
- L'Italia rimane a tre punti dalla Norvegia, che ospiterà nella decima giornata, dopo aver battuto la Moldavia con i gol di testa di Gianluca Mancini e Pio Esposito nel finale.
- Un colpo di testa di Barnabás Varga basta all'Ungheria, seconda in classifica, per battere l'Armenia e mantenere un punto di vantaggio sulla Repubblica d'Irlanda, che ospiterà domenica. La squadra di Marco Rossi può ancora vincere il Gruppo F grazie alla sconfitta del Portogallo.
- L'Albania è matematicamente seconda del Gruppo K e quindi agli spareggi grazie al gol decisivo segnato da Kristjan Asllani nel secondo tempo ad Andorra.
Le partite di venerdì
Gruppo A: Lussemburgo - Germania, Slovacchia - Irlanda del Nord
Gruppo G: Finlandia - Malta, Polonia - Paesi Bassi
Gruppo L: Gibilterra - Montenegro, Croazia - Isole Faroe