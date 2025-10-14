Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo 2026: Inghilterra prima qualificata, vincono Italia e Spagna

Nelle gare di martedì, una doppietta di Harry Kane permette all'Inghilterra di blindare il primo posto nel Gruppo K, mentre il gol del pareggio in extremis di Dominik Szoboszlai impedisce al Portogallo di fare altrettanto nel Gruppo F.

UEFA.com riepiloga le partite della settima e ottava giornata.

Riepilogo qualificazioni

Giornata 8

I risultati di martedì

Gruppo E: Turchia - Georgia 4-1, Spagna - Bulgaria 4-0

Gruppo F: Repubblica d'Irlanda - Armenia 1-0, Portogallo - Ungheria 2-2

Gruppo I: Estonia - Moldavia 1-1, Italia - Israele 3-0

Group K: Andorra - Serbia 1-3, Lettonia - Inghilterra 0-5

A Riga, Harry Kane segna due gol, consentendo all'Inghilterra di rimanere a punteggio pieno e suggellare la qualificazione con due partite di anticipo. Dopo il gol di Anthony Gordon con un rasoterra al 26’, Kane segna da fuori area 18 minuti più tardi e trasforma un rigore nel recupero del primo tempo: per lui è il 76esimo gol in nazionale.

Dopo un intervento in extremis di Ezri Konsa su Vladislavs Gutkovskis, gli ospiti segnano di nuovo al 13’ della ripresa, quando Maksims Toņiševs devia in rete il cross di Djed Spence. A 4’ dalla fine va in rete anche il subentrato Eberechi Eze.

Dominik Szoboszlai segna il gol del pareggio dell'Ungheria nei minuti di recupero e costringe la squadra di Roberto Martínez ad attendere la qualificazione matematica. Il Portogallo sembra destinato a un incolmabile vantaggio di otto punti nel Gruppo F dopo la doppietta di Cristiano Ronaldo che ribalta il gol del vantaggio ospite di Attila Szalai.

I padroni di casa, però, non riescono a chiudere la partita, con l'ottimo Balázs Tóth che devia sul palo un tiro di Bruno Fernandes dopo una conclusione di Rúben Dias. Nel finale, Szalai colpisce la traversa di testa, ma Szoboszlai è più preciso e rovina la festa ai lusitani.

Due gol di testa di Mikel Merino contribuiscono ad allungare la striscia vincente della Spagna nel Gruppo E. A Valladolid si capisce subito quale sarà il copione della partita, con la Bulgaria chiusa in difesa e la Spagna che cerca di scardinarla con passaggi e movimenti. I padroni di casa non ci riescono per 35 minuti ma si rendono pericolosi con Pedri – che colpisce la traversa con un pallonetto e tira al volo di poco a lato – e Samu, fermato due volte dal bulgaro Svetoslav Vutsov.

Quindi, Merino segna il primo dei suoi due gol di testa trovando l'angolino su assist di Robin Le Normand e mostra la stessa precisione nella ripresa, svettando sul cross di Alejandro Grimaldo dalla sinistra. Anche la Bulgaria ha le sue occasioni, con Kiril Despodov che conclude di poco a lato dopo ogni gol, ma la Roja consolida il vantaggio quando il cross basso di Aleix García viene inavvertitamente deviato in rete da Atanas Chernev e Mikel Oyarzabal trasforma con freddezza un calcio di rigore al 92’.

Il meglio dagli altri campi

La Turchia non perde di vista la Spagna nel Gruppo E con una netta vittoria casalinga contro la Georgia . La squadra di Vincenzo Montella è a tre lunghezze dalle furie rosse in vista delle gare conclusive di novembre.

non perde di vista la Spagna nel Gruppo E con una netta vittoria casalinga contro la . La squadra di Vincenzo Montella è a tre lunghezze dalle furie rosse in vista delle gare conclusive di novembre. Evan Ferguson segna il gol che permette alla Repubblica d’Irlanda di centrare la sua prima vittoria nel Gruppo F contro l’ Armenia .

di centrare la sua prima vittoria nel Gruppo F contro l’ . La Moldavia conquista il suo primo punto nel Gruppo I grazie al gol del pareggio di Ștefan Bodișteanu nel secondo tempo contro l’Estonia.

I risultati di lunedì

Gruppo A: Irlanda del Nord - Germania 0-1, Slovacchia - Lussemburgo 2-0

Gruppo B: Svezia - Kosovo 0-1, Slovenia - Svizzera 0-0

Gruppo D: Islanda - Francia 2-2, Ucraina - Azerbaigian 2-1

Gruppo J: Galles - Belgio 2-4, Macedonia del Nord - Kazakistan 1-1

La Francia rimane in testa al Gruppo D ma non è più a punteggio pieno dopo questo pareggio a Reykjavik. Le prodezze del portiere Elias Rafn Ólafsson tengono in gara l'Islanda all'inizio del primo tempo, poi Victor Pálsson porta in vantaggio i padroni di casa prima dell'intervallo.

Christopher Nkunku e Jean-Philippe Mateta segnano nell'arco di cinque minuti a metà ripresa, portando avanti la Francia, ma un gol in contropiede di Kristian Hlynsson porta immediatamente il risultato sul 2-2 e il punteggio rimane invariato. La Francia è in vantaggio di tre punti sull'Ucraina dopo quattro partite, mentre l'Islanda è ad altre tre lunghezze.

I diavoli rossi sono a un passo dalla fase finale dopo i due rigori di Kevin De Bruyne che stroncano l'entusiasmo del pubblico di Cardiff. Il primo penalty vanifica il gol di testa di Joe Rodon all'8', mentre la rete di Thomas Meunier porta in vantaggio il Belgio all'intervallo.

Il secondo rigore di De Bruyne arriva dopo un periodo di forcing del Galles. Anche se la rete del subentrato Nathan Broadhead dà qualche speranza alla squadra di Craig Bellamy, il gol in contropiede di Leandro Trossard tranquillizza la squadra di Rudi Garcia.

Il meglio dagli altri campi

La Germania centra la terza vittoria in quattro partite del Gruppo A ma deve resistere per 60 minuti sull'1-0 contro l' Irlanda del Nord a Belfast. Anche la Slovacchia , avversaria dei tedeschi alla decima giornata, è a nove punti dopo la vittoria contro il Lussemburgo .

centra la terza vittoria in quattro partite del Gruppo A ma deve resistere per 60 minuti sull'1-0 contro l' a Belfast. Anche la , avversaria dei tedeschi alla decima giornata, è a nove punti dopo la vittoria contro il . La Svizzera inizia la giornata con una remota possibilità di qualificarsi con due partite di anticipo ma andrà alle pertite di novembre con tre punti di vantaggio dopo il pareggio in casa della Slovenia . Il Kosovo , secondo in classifica, vince 1-0 in Svezia .

inizia la giornata con una remota possibilità di qualificarsi con due partite di anticipo ma andrà alle pertite di novembre con tre punti di vantaggio dopo il pareggio in casa della . Il , secondo in classifica, vince 1-0 in . Le speranze della Macedonia del Nord nel Gruppo J si scontrano con il gol in sforbiciata di Dinmukhamed Karaman, che apre le marcature nell'1-1 contro il Kazakistan a Skopje.

nel Gruppo J si scontrano con il gol in sforbiciata di Dinmukhamed Karaman, che apre le marcature nell'1-1 contro il a Skopje. Il gol di Ruslan Malinovskyi nel secondo tempo regala tre punti all'Ucraina contro l'Azerbaigian, mantenendo alta la pressione sulla Francia nel Gruppo D.

I risultati di domenica

Gruppo H: San Marino - Cipro 0-4

Gruppo C: Scozia - Bielorussia 2-1

Gruppo L: Isole Faroe - Cechia 2-1

Gruppo C: Danimarca - Grecia 3-1

Gruppo G: Lituania - Polonia 0-2

Gruppo G: Paesi Bassi - Polonia 4-0

Gruppo H: Romania - Austria 1-0

Gruppo L: Croazia - Gibilterra 3-0

Paesi Bassi - Finlandia 4-0

Highlights: Paesi Bassi - Finlandia 4-0

I gol di Donyell Malen, Virgil van Dijk, Memphis Depay e Cody Gakpo nella sfida di Amsterdam permettono alla capolista di consolidare la vetta del Gruppo G. Gli Orange passano in vantaggio con Malen (recuperato dopo un infortunio) all'8' dopo uno scambio con Depay. Dopo nove minuti i padroni di casa raddoppiano con un colpo di testa del capitano Van Dijk su corner di Depay.

Jurriën Timber colpisce la traversa su un cross di Justin Kluivert, ma al 38' i Paesi Bassi segnano il terzo gol con un rigore preciso di Depay. A sei minuti dalla fine, gli Orange calano il poker con Gakpo su un passaggio preciso di Xavi Simons.

Danimarca - Grecia 3-1

La squadra di Brian Riemer resta saldamente in vetta al Gruppo C grazie al successo sulla Grecia. Rasmus Højlund sblocca il risultato al 21' avventandosi su un retropassaggio della difesa. Nei minuti finali del primo tempo, i padroni di casa segnano due gol in rapida successione: al 40' Joachim Andersen raddoppia di testa su calcio d'angolo e al 41' Mikkel Damsgaard fissa il risultato sul 3-0 con un rasoterra preciso dal limite dell'area.

Verso l'ora di gioco, la Grecia accorcia con Christos Tzolis su assist di Fotis Ioannidis, ma i padroni di casa resistono agli assalti degli avversari e si portano a casa tre punti preziosi.

Scozia - Bielorussia 2-1

Highlights: Scozia - Bielorussia 2-1

Dopo il successo di giovedì contro la Grecia, la Scozia si rende protagonista di un'altra vittoria indimenticabile superando la Bielorussia ad Hampden Park. I padroni di casa passano in vantaggio dopo 15 minuti grazie al gol di Ché Adams su assist di Jack Hendry.

Ma la partita si infiamma sul finale: all'84' la Scozia raddoppia con McTominay su un tiro/cross di Andy Robertson, e nei minuti di recupero gli ospiti accorciano con una conclusione di Hleb Kuchko, ma i tre punti vanno agli scozzesi.

Il meglio dagli altri campi

Highlights: Isole Faroe - Cechia 2-1

Martin Agnarsson ha segnato il gol della storica vittoria delle Isole Faroe all'81° minuto. Col successo sulla Cechia a Tòrshavn per 2-1, per i faroesi è la terza vittoria consecutiva in gare ufficiali e la quarta nel Gruppo L.

a Tòrshavn per 2-1, per i faroesi è la terza vittoria consecutiva in gare ufficiali e la quarta nel Gruppo L. Con la vittoria per 2-0 su Gibilterra , adesso la Croazia ha tre punti di vantaggio sul secondo posto occupato dalla Cechia.

, adesso la ha tre punti di vantaggio sul secondo posto occupato dalla Cechia. L' Austria ha perso la sua prima partita del Gruppo H grazie al colpo di testa nei minuti di recupero di Virgil Ghiţă, che ha regalato la vittoria ai padroni di casa della Romania a Bucarest.

ha perso la sua prima partita del Gruppo H grazie al colpo di testa nei minuti di recupero di Virgil Ghiţă, che ha regalato la vittoria ai padroni di casa della a Bucarest. Sebastian Szymański ha segnato direttamente da un corner nel successo della Polonia per 2-0 sulla Lituania; in gol anche Robert Lewandowski.

Calci d'inizio ore 20:45 CET salvo diversa indicazione

Giornata 7

I risultati di sabato

Gruppo E: Spagna - Georgia 2-0, Bulgaria - Turchia 1-6

Gruppo F: Ungheria - Armenia 2-0, Portogallo - Repubblica d'Irlanda 1-0

Gruppo I: Norvegia - Israele 5-0, Estonia - Italia 1-3

Gruppo K: Serbia - Albania 0-1, Lettonia - Andorra 2-2

Highlights: Spagna Georgia 2-0

Il gol dalla corta distanza di Yeremy Pino e la strepitosa punizione di Mikel Oyarzabal lasciano la Spagna in testa al Gruppo E a punteggio pieno. Ad aprire le marcature al 24' è Pino, che deve solo spingere la palla in rete su un passaggio altruistico di Robin Le Normand.

Sei minuti dopo, la Georgia ringrazia il portiere Giorgi Mamardashvili, che para un rigore a Ferran Torres. L'undici di Luis de la Fuente continua a cercare il raddoppio e colpisce due legni in rapida successione con Pedro Porro e Oyarzabal. Al 64', però, quest'ultimo batte un calcio di punizione dal limite e infila il pallone in rete.

Highlights: Portogallo - Repubblica d'Irlanda 1-0

Il Portogallo deve attendere il recupero del secondo tempo per battere un'ostinata Repubblica d'Irlanda a Lisbona. Dopo un calcio di rigore sbagliato da Cristiano Ronaldo al 75', tutto fa pensare che gli ospiti torneranno a casa con un punto, ma Neves decide la gara al 91'.

I lusitani sfiorano il gol nel primo tempo con Ronaldo, che colpisce un palo, mentre Bernardo Silva conclude a lato sulla respinta. A 15' dalla fine viene fischiato un rigore per i padroni di casa, ma CR7 si fa ipnotizzare da Caoimhin Kelleher. A pochi minuti dal triplice fischio, però, Neves svetta di testa su cross di Francisco Trincão e insacca.

Il meglio dagli altri campi

Highlights: Norvegia - Israele 5-0

Erling Haaland sbaglia due volte un rigore in avvio di gara ma si riscatta segnando la sua sesta tripletta con la Norvegia, allunga in vetta alla classifica marcatori con 12 gol in sei partite. Grazie alla vittoria contro Israele, la sua squadra rimane a punteggio pieno nel Gruppo I.

L'Italia batte comodamente l'Estonia e resta a sei punti dalla Norvegia con una partita giocata in meno. Moise Kean ha segnato subito il suo quarto gol nelle qualificazioni, ma vanno a segno anche Mateo Retegui e Pio Esposito.

Arda Güler è il protagonista della grande vittoria della Turchia in Bulgaria, segnando un bellissimo gol in avvio e servendo due assist. Per i turchi si tratta della seconda vittoria in tre partite (S1).

I risultati di venerdì

Gruppo A: Irlanda del Nord - Slovacchia 2-0, Germania - Lussemburgo 4-0

Gruppo B: Kosovo - Slovenia 0-0, Svezia - Svizzera 0-2

Gruppo D: Islanda - Ucraina 3-5, Francia - Azerbaigian 3-0

Gruppo J: Kazakistan - Liechtenstein 4-0, Belgio - Macedonia del Nord 0-0

Highlights: Germania - Lussemburgo 4-0

Il capitano Joshua Kimmich segna un gol per tempo e dà un grosso contributo alla vittoria della Germania a Sinsheim.

I padroni di casa vengono premiati per la loro verve offensiva già al 12' con una splendida punizione di David Raum. Kimmich trasforma un rigore qualche minuto più tardi dopo l'espulsione di Dirk Carlson, mentre Serge Gnabry insacca a fil di palo a inizio ripresa.

La squadra di Julian Nagelsmann tiene alti i ritmi e trova il quarto gol con Kimmich dalla corta distanza, poi sfiora il quinto gol al 60', ma la punizione di Florian Wirtz si infrange sul palo.

Highlights: Francia - Azerbaigian 3-0

Il talento di Kylian Mbappé vanifica la caparbietà dell'Azerbaigian e consente alla Francia di rimanere a punteggio pieno nel Gruppo D.

La strategia difensiva di Aykhan Abbasov sembra funzionare fino allo scoccare dell'intervallo, ma poi Mbappé supera due avversari, entra in area dopo un rapido scambio con Hugo Ekitiké e spedisce il pallone nell'angolo.

Nella ripresa si moltiplicano le occasioni per i padroni di casa. Dopo un legno colpito da Ekitiké nei primi minuti, Adrien Rabiot segna di testa su cross di Mbappé al 69' e Florian Thauvin firma il 3-0 in acrobazia appena un minuto dopo il suo ingresso in campo al posto di Mbappé.

Highlights: Belgio - Macedonia del Nord 0-0

Lo scontro al vertice del Gruppo J si conclude senza reti a Gand. La squadra di casa ha il 69% del possesso palla ed effettua 25 tiri in porta, ma una determinazione difensiva permette ai macedoni di rimanere in testa al girone.

Jeremy Doku è eccezionale, creando cinque occasioni grazie ai suoi dribbling fulminei e alla sua velocità, ma il Belgio si scontra sempre con il muro della Macedonia del Nord, che porta a casa un clean sheet di vitale importanza.

Il meglio dagli altri campi

La Svizzera ha cinque punti di vantaggio nel Gruppo B grazie al successo contro la Svezia, ancora a secco di vittorie. Il rigore di Granit Xhaka mette la gara in discesa prima del gol decisivo nel finale del 19enne Manzambi.

L'Ucraina si aggiudica un'emozionante gara in Islanda che si conclude con otto gol. Ruslan Malinovskyi segna una doppietta e porta gli ospiti sul 3-1 all'intervallo, ma Albert Gudmundsson ripristina la parità a 15 minuti dalla fine. Tutto si decide negli ultimi cinque minuti con le reti di Ivan Kaliuzhnyi e Oleh Ocheretko.

Uno splendido pallonetto di Trai Hume suggella la vittoria per 2-0 dell'Irlanda del Nord contro la Slovacchia. Con questo risultato, entrambe le squadre affiancano la Germania a sei punti in un Gruppo A molto combattuto.

Highlights: Islanda - Ucraina 3-5

I risultati di giovedì

Gruppo C: Bielorussia - Danimarca 0-6, Scozia - Grecia 3-1

Gruppo G: Finlandia - Lituania 2-1, Malta - Paesi Bassi 0-4

Gruppo H: Austria - San Marino 10-0, Cipro - Bosnia-Erzegovina 2-2

Gruppo L: Cechia - Croazia 0-0, Isole Faroe - Montenegro 4-0

Highlights: Scozia - Grecia 3-1

La Scozia completa una straordinaria rimonta a Glasgow e si avvicina alla qualificazione alla fase finale del Mondiale che manca dal 1998. La Grecia aveva vinto 3-0 l'ultima volta che si era recata all'Hampden Park e inizia la partita quasi allo stesso modo. Le occasioni più importanti capitano agli ospiti con Vangelis Pavlidis e Giorgos Masouras, ma al 62' tocca a Kostas Tsimikas sbloccare il risultato.

La gioia per il vantaggio però dura poco dato che due minuti dopo, i padroni di casa pareggiano con un tiro di Ryan Christie da distanza ravvicinata. All'80' la Scozia completa la rimonta col gol di Lewis Ferguson. Poco dopo, Konstantinos Karetsas avrebbe potuto portare gli uomini di Ivan Jovanović in parità, ma la parata di Angus Gunn spegne le velleità di rimonta degli ospiti che capitolano definitivamente nei minuti di recupero col gol di Lyndon Dykes.

Highlights: Cechia - Croazia 0-0

La Croazia, capolista del Gruppo L, torna a casa con un punto e pochi rimpianti. Per i padroni di casa della Cechia invece la magra consolazione di un pareggio contro una squadra che l'aveva battuta 5-1 a Osijek. Il pareggio lascia le due nazioni a pari punti in vetta al girone, anche se la Croazia ha una partita in più.

Il meglio dagli altri campi

L'Austria è ancora a punteggio pieno nel Gruppo H grazie alla travolgente vittoria contro San Marino. Il successo per 10-0 è il risultato più largo di sempre per l'Austria. Col poker messo a segno contro i sanmarinesi, Marko Arnautović è diventato il miglior marcatore di sempre dell'Austria con 45 gol.

La Danimarca ha preso la vetta del Gruppo C grazie al 6-0 contro la Bielorussia. I danesi hanno chiuso il primo tempo sul 4-0 grazie alla doppietta di Rasmus Højlund, mentre nella ripresa Anders Dreyer ha segnato altri due gol.

Col 4-0 contro Malta, i Paesi Bassi hanno tre punti di vantaggio su Polonia e Finlandia (che ha giocato una partita in più rispetto alle altre due). Cody Gakpo ha segnato due rigori, mentre Tijjani Reijnders e Memphis Depay hanno segnato gli altri due gol.

Le Isole Faroe hanno segnato quattro gol in una partita ufficiale per la prima volta nella loro storia e hanno anche registrato la loro vittoria più larga in partite ufficiali grazie al 4-0 contro il Montenegro. Hanus Sørensen ha segnato un gol per tempo.