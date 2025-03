Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo 2026: calendario e risultati

Le Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026 si svolgeranno da marzo a novembre 2025, mentre gli spareggi per i posti rimanenti per la fase finale avranno luogo nel marzo 2026.



I gruppi che coinvolgeranno le squadre nei quarti di finale della UEFA Nations League saranno definiti dopo gli incontri di marzo.

I gruppi sono indicati in grassetto; le partite iniziano alle 20:45 CET salvo diversa indicazione.

PRIMA GIORNATA

Sabato 22 marzo 2025

J Liechtenstein - Macedonia del Nord 0-3

I Moldavia - Norvegia 0-5

L Montenegro - Gibilterra 3-1

I Israele - Estonia 2-1

J Galles - Kazakistan 3-1

L Cechia - Isole Faroe 2-1

Highlights: Moldavia - Norvegia 0-5

Venerdì 21 marzo 2025

G Malta - Finlandia 0-1

G Polonia - Lituania 1-0

H Cipro - San Marino 2-0

H Romania - Bosnia ed Erzegovina 0-1

K Andorra - Lettonia 0-1

K Inghilterra - Albania 2-0

Highlights: Romania - Bosnia ed Erzegovina 0-1

SECONDA GIORNATA

Lunedì 24 marzo 2025

G Lituania - Finlandia (18:00)

G Polonia - Malta

H Bosnia ed Erzegovina - Cipro

H San Marino - Romania

K Albania - Andorra

K Inghilterra - Lettonia

Martedì 25 marzo 2025

I Israele - Norvegia

I Moldavia - Estonia (18:00)

J Liechtenstein - Kazakistan

J Macedonia del Nord - Galles

L Gibilterra - Cechia

L Montenegro - Isole Faroe

TERZA GIORNATA

Venerdì 6 giugno 2025

I Estonia - Israele

I Norvegia - Italia

J Macedonia del Nord - Belgio

J Galles - Liechtenstein

L Cechia - Montenegro

L Gibilterra - Croazia

Sabato 7 giugno 2025

H Bosnia ed Erzegovina - San Marino (15:00)

G Malta - Lituania (18:00)

K Andorra - Inghilterra (18:00)

G Finlandia - Paesi Bassi

H Austria - Romania

K Albania - Serbia

QUARTA GIORNATA

Lunedì 9 giugno 2025

J Kazakistan - Macedonia del Nord (16:00)

I Estonia - Norvegia

I Italia - Moldavia

J Belgio - Galles

L Isole Faroe - Gibilterra

L Croazia - Cechia

Martedì 10 giugno 2025

G Finlandia - Polonia

G Paesi Bassi - Malta

H Romania - Cipro

H San Marino - Austria

K Lettonia - Albania

K Serbia - Andorra

QUINTA GIORNATA

4 settembre 2025

J Kazakistan - Galles (16:00)

E Georgia - Turchia (18:00)

A Lussemburgo - Irlanda del Nord

A Slovacchia - Germania

E Bulgaria - Spagna

G Lituania - Malta

G Paesi Bassi - Polonia

J Liechtenstein - Belgio

Venerdì 5 settembre 2025

B Slovenia - Svezia

B Svizzera - Kosovo

C Grecia - Bielorussia

C Danimarca - Scozia

D Islanda - Azerbaigian

D Ucraina - Francia

I Moldavia - Israele

I Italia - Estonia

L Isole Faroe - Croazia

L Montenegro - Cechia

Sabato 6 settembre 2025

K Lettonia - Serbia (15:00)

F Armenia - Portogallo (18:00)

K Inghilterra - Andorra (18:00)

F Repubblica d'Irlanda - Ungheria

H Austria - Cipro

H San Marino - Bosnia ed Erzegovina

SESTA GIORNATA

Domenica 7 settembre 2025

E Georgia - Bulgaria (15:00)

J Macedonia del Nord - Liechtenstein (18:00)

A Lussemburgo - Slovacchia

A Germania - Irlanda del Nord

E Turchia - Spagna

G Lituania - Paesi Bassi (20:45 o 18:00)

G Polonia - Finlandia

J Belgio - Kazakistan

Lunedì 8 settembre 2025

B Kosovo - Svezia

B Svizzera - Slovenia

C Bielorussia - Scozia

C Grecia - Danimarca

I Israele - Italia

I Norvegia - Moldavia

L Gibilterra - Isole Faroe

L Croazia - Montenegro

Martedì 9 settembre 2025

D Azerbaigian - Ucraina (18:00)

F Armenia - Repubblica d'Irlanda (18:00)

D Francia - Islanda

F Ungheria - Portogallo

H Bosnia ed Erzegovina - Austria

H Cipro - Romania

K Albania - Lettonia

K Serbia - Inghilterra

SETTIMA GIORNATA

Giovedì 9 ottobre 2025

C Bielorussia - Danimarca

C Scozia - Grecia

G Finlandia - Lituania (18:00)

G Malta - Paesi Bassi

H Austria - San Marino

H Cipro - Bosnia ed Erzegovina

L Cechia - Croazia

L Isole Faroe - Montenegro

Venerdì 10 ottobre 2025

J Kazakistan - Liechtenstein (16:00)

A Irlanda del Nord - Slovacchia

A Germania - Lussemburgo

B Kosovo - Slovenia

B Svezia - Svizzera

D Islanda - Ucraina

D Francia - Azerbaigian

J Belgio - Macedonia del Nord

Sabato 11 ottobre 2025

K Lettonia - Andorra (15:00)

F Ungheria - Armenia (18:00)

I Norvegia - Israele (18:00)

E Bulgaria - Turchia

E Spagna - Georgia

F Portogallo - Repubblica d'Irlanda

I Estonia - Italia

K Serbia - Albania

OTTAVA GIORNATA

Domenica 12 ottobre 2025

H San Marino - Cipro (15:00)

C Scozia - Bielorussia (18:00)

L Isole Faroe - Cechia (18:00)

C Danimarca - Grecia

G Lituania - Polonia

G Paesi Bassi - Finlandia (20:45 o 18:00)

H Romania - Austria

L Croazia - Gibilterra

Lunedì 13 ottobre 2025

A Irlanda del Nord - Germania

A Slovacchia - Lussemburgo

B Slovenia - Svizzera

B Svezia - Kosovo

D Islanda - Francia

D Ucraina - Azerbaigian

J Macedonia del Nord - Kazakistan

J Galles - Belgio

Martedì 14 ottobre 2025

E Turchia - Georgia

E Spagna - Bulgaria

F Repubblica d'Irlanda - Armenia

F Portogallo - Ungheria

I Estonia - Moldavia

I Italia - Israele

K Andorra - Serbia

K Lettonia - Inghilterra

NONA GIORNATA

Giovedì 13 novembre 2025

D Azerbaigian - Islanda (18:00)

F Armenia - Ungheria (18:00)

I Norvegia - Estonia (18:00)

D Francia - Ucraina

F Repubblica d'Irlanda - Portogallo

I Moldavia - Italia

K Andorra - Albania

K Inghilterra - Serbia

Venerdì 14 novembre 2025

G Finlandia - Malta (18:00)

A Lussemburgo - Germania

A Slovacchia - Irlanda del Nord

G Polonia - Paesi Bassi

L Gibilterra - Montenegro

L Croazia - Isole Faroe

Sabato 15 novembre 2025

J Kazakistan - Belgio (15:00)

E Georgia - Spagna (18:00)

E Turchia - Bulgaria (18:00)

H Cipro - Austria (18:00)

J Liechtenstein - Galles (18:00)

B Slovenia - Kosovo

B Svizzera - Svezia

C Grecia - Scozia

C Danimarca - Bielorussia

H Bosnia ed Erzegovina - Romania

DECIMA GIORNATA

Domenica 16 novembre 2025

F Ungheria - Repubblica d'Irlanda (15:00)

F Portogallo - Armenia (15:00)

D Azerbaigian - Francia (18:00)

D Ucraina - Islanda (18:00)

K Albania - Inghilterra (18:00)

K Serbia - Lettonia (18:00)

I Israele - Moldavia

I Italia - Norvegia

Lunedì 17 novembre 2025

A Irlanda del Nord - Lussemburgo

A Germania - Slovacchia

G Malta - Polonia

G Paesi Bassi - Lituania

L Cechia - Gibilterra

L Montenegro - Croazia

Martedì 18 novembre 2025

B Kosovo - Svizzera

B Svezia - Slovenia

C Bielorussia - Grecia

C Scozia - Danimarca

E Bulgaria - Georgia

E Spagna - Turchia

H Austria - Bosnia ed Erzegovina

H Romania - San Marino

J Belgio - Liechtenstein

J Galles - Macedonia del Nord

Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo 2026: date

Fase a gironi

Dal 21 marzo al 18 novembre 2025

Spareggi

26 e 31 marzo 2026

Fase finale

Dall'11 giugno al 19 luglio 2026