Qualificazioni europee al Mondiale: il punto della situazione

Le qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA 2022 si sono concluse. I gironi hanno decretato le 10 squadre che andranno direttamente in Qatar e le squadre che dovranno prima disputare gli spareggi.

UEFA.com fa il punto della situazione.

Qualificate come prime del girone: Belgio, Croazia, Danimarca, Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Serbia, Spagna, Svizzera

Confermate agli spareggi: Austria*, Repubblica Ceca*, Italia, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Scozia, Svezia, Turchia, Ucraina, Galles

*Qualificate gli spareggi tramite la classifica di UEFA Nations League

Come funzionano le qualificazioni europee al Mondiale

Qualificate direttamente

Le dieci vincitrici dei gironi si sono qualificate direttamente alla fase finale della Coppa del Mondo 2022, che si svolgerà dal 21 novembre al 18 dicembre in Qatar.

Spareggi

I tre rimanenti slot europei per il Mondiale verranno determinati dagli spareggi. Il sorteggio per la Coppa del Mondo si terrà venerdì 1 aprile a Doha, in Qatar.

Semifinali – giovedì 24 marzo 2022

Percorso A: Galles - Austria

Percorso B: Svezia - Repubblica Ceca

Percorso C: Italia - Macedonia del Nord, Portogallo - Turchia

Calcio d'inizio 20:45 CET

Semifinale - rinviata, data da programmare

Percorso A: Scozia - Ucraina

Finali – martedì 29 marzo 2022

Percorso B: Polonia - Svezia/Repubblica Ceca

Percorso C: Portogallo/Turchia - Italia/Macedonia del Nord

Calcio d'inizio 20:45 CET

Finale - rinviata, data da programmare

Percorso A: Galles/Austria - Scozia/Ucraina (20:45 CET)

Lega A

1 Francia

2 Spagna

3 Italia

4 Belgio

Lega B

5 Galles

6 Austria

7 Repubblica Ceca

8 Ungheria*



Lega C

9 Slovenia*

10 Montenegro*

11 Albania*

12 Armenia*



Lega D

13 Gibilterra*

14 Isole Faroe*

Le squadre in grassetto si sono qualificate agli spareggi tramite questo percorso.

Le squadre in corsivo si sono classificate tra le prime due nei gironi di qualificazione.

*Non è arrivata tra le prime due nel girone di qualificazione e non ha raggiunto gli spareggi attraverso la classifica di UEFA Nations League.

L'articolo è solo a titolo informativo e soggetto alla conferma finale della FIFA. Tutti i dettagli sul funzionamento delle qualificazioni si trovano nel regolamento ufficiale. Ultimo aggiornamento 26 novembre.