Qualificazioni Coppa del Mondo 2022: tutti i risultati

Le qualificazioni europee si sono concluse, con 13 nazioni che si sono aggiudicate un posto per la Coppa del Mondo FIFA 2022 in Qatar.

La fase a gironi è terminata il 16 novembre, con dieci squadre che si sono assicurate il primo posto nel girone e si sono qualificate alla Coppa del Mondo: Belgio, Croazia, Inghilterra, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Serbia, Svizzera e Spagna.

Gli altri tre posti destinati all'Europa sono stati determinati agli spareggi. Il Galles è stata l'ultima squadra a raggiungere la qualificazione dopo Portogallo e Polonia.

Ad aprile a Doha si è svolto il sorteggio del torneo, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre in Qatar. Per il calendario completo, clicca qui.

Le squadre europee in Coppa del Mondo Belgio – terzo posto 2018 (migliore piazzamento ai Mondiali)

Croazia – vicecampione 2018

Danimarca – quarti di finale 1998

Inghilterra – campione 1966

Francia – campione 1998, 2018

Germania – campione 1954, 1974, 1990, 2014

Olanda – vicecampione 1974, 1978, 2010

Polonia – terzo posto 1974, 1982

Portogallo – terzo posto 1966

Serbia – quarto posto 1930*, 1962*

Spagna – campione 2010

Svizzera – quarti di finale 1934, 1938, 1954

Galles – quarti di finale 1958 *Come Jugoslavia

Martedì 29 marzo 2022

Percorso B: Polonia - Svezia 2-0

Percorso C: Portogallo - Macedonia del Nord 2-0

Domenica 5 giugno 2022

Percorso A: Galles - Ucraina 1-0

Highlights: Portogallo - Macedonia del Nord 2-0

Giovedì 24 marzo 2022

Percorso A: Galles - Austria 2-1

Percorso B: Svezia - Repubblica Ceca 1-0 (dts)

Percorso C: Italia - Macedonia del Nord 0-1, Portogallo - Turchia 3-1

Mercoledì 1 giugno 2022

Percorso A: Scozia - Ucraina 1-3

Highlights: Portogallo-Serbia 1-2

Domenica 14 novembre

Gruppo A: Lussemburgo - Repubblica d'Irlanda 0-2, Portogallo - Serbia 1-2

Gruppo B: Grecia - Kosovo 1-1, Spagna - Svezia 1-0

Gruppo H: Croazia - Russia 1-0, Malta - Slovacchia 0-6, Slovenia - Cipro 2-1

Gruppo J: Armenia - Germania 1-4, Liechtenstein - Romania 0-2, Macedonia del Nord - Islanda 3-1

Lunedì 15 novembre

Gruppo C: Irlanda del Nord - Italia 0-0, Svizzera - Bulgaria 4-0

Gruppo F: Austria - Moldavia 4-1, Israele - Isole Faroe 3-2, Scozia - Danimarca 2-0

Gruppo I: Albania - Andorra 1-0, Polonia - Ungheria 1-2, San Marino - Inghilterra 0-10

Martedì 16 novembre

Gruppo D: Bosnia ed Erzegovina - Ucraina 0-2, Finlandia - Francia 0-2

Gruppo E: Repubblica Ceca - Estonia 2-0, Galles - Belgio 1-1

Gruppo G: Gibilterra - Lettonia 1-3, Montenegro - Turchia 1-2, Olanda - Norvegia 2-0

Highlights: Inghilterra - Albania 5-0

Giovedì 11 novembre

Gruppo A: Azerbaigian - Lussemburgo 1-3, Repubblica d'Irlanda - Portogallo 0-0

Gruppo B: Georgia - Svezia 0-2, Grecia - Spagna 0-1

Gruppo H: Russia - Cipro 6-0, Malta - Croazia 1-7, Slovacchia - Slovenia 2-2

Gruppo J: Armenia - Macedonia del Nord 0-5, Germania - Liechtenstein 9-0, Romania - Islanda 0-0

Venerdì 12 novembre

Gruppo C: Italia - Svizzera 1-1, Irlanda del Nord - Lituania 1-0

Gruppo F: Austria - Israele 4-2, Danimarca - Isole Faroe 3-1, Moldavia - Scozia 0-2

Gruppo I: Andorra - Polonia 1-4, Inghilterra - Albania 5-0, Ungheria - San Marino 4-0

Sabato 13 novembre

Gruppo D: Bosnia ed Erzegovina - Finlandia 1-3, Francia - Kazakistan 8-0

Gruppo G: Norvegia - Lettonia 0-0, Turchia - Gibilterra 6-0, Montenegro - Olanda 2-2

Gruppo E: Belgio - Estonia 3-1, Galles - Bielorussia 5-1

Highlights: Danimarca - Austria 1-0

Lunedì 11 ottobre

Gruppo E: Bielorussia - Repubblica Ceca 0-2, Estonia - Galles 0-1

Gruppo G: Lettonia - Turchia 1-2, Olanda - Gibilterra 6-0, Norvegia - Montenegro 2-0

Gruppo H: Croazia - Slovacchia 2-2, Cipro - Malta 2-2, Slovenia - Russia 1-2

Gruppo J: Islanda - Liechtenstein 4-0, Macedonia del Nord - Germania 0-4, Romania - Armenia 1-0

Martedì 12 ottobre

Gruppo A: Portogallo - Lussemburgo 5-0, Serbia - Azerbaigian 3-1

Gruppo B: Kosovo - Georgia 1-2, Svezia - Grecia 2-0

Gruppo C: Bulgaria - Irlanda del Nord 2-1, Lituania - Svizzera 0-4

Gruppo D: Kazakistan - Finlandia 0-2, Ucraina - Bosnia ed Erzegovina 1-1

Gruppo F: Danimarca - Austria 1-0, Isole Faroe - Scozia 0-1, Israele - Moldavia 2-1

Gruppo I: Albania - Polonia 0-1, Inghilterra - Ungheria 1-1, San Marino - Andorra 0-3

Highlights: Germania - Romania 2-1

Venerdì 8 ottobre

Gruppo E: Repubblica Ceca - Galles 2-2, Estonia - Bielorussia 2-0

Gruppo G: Gibilterra - Montenegro 0-3, Lettonia - Olanda 0-1, Turchia - Norvegia 1-1

Gruppo H: Cipro - Croazia 0-3, Malta - Slovenia 0-4, Russia - Slovacchia 1-0

Gruppo J: Germania - Romania 2-1, Islanda - Armenia 1-1, Liechtenstein - Macedonia del Nord 0-4

Sabato 9 ottobre

Gruppo A: Azerbaigian - Repubblica d'Irlanda 0-3, Lussemburgo - Serbia 0-1

Gruppo B: Georgia - Grecia 0-2, Svezia - Kosovo 3-0

Gruppo C: Lituania - Bulgaria 3-1, Svizzera - Irlanda del Nord 2-0

Gruppo D: Kazakistan - Bosnia ed Erzegovina 0-2, Finlandia - Ucraina 1-2

Gruppo F: Scozia - Israele 3-2, Isole Faroe - Austria 0-2, Moldavia - Danimarca 0-4

Gruppo I: Andorra - Inghilterra 0-5, Ungheria - Albania 0-1, Polonia - San Marino 5-0

Highlights: Norvegia - Gibilterra 5-1

Martedì 7 settembre

Gruppo A: Azerbaigian - Portogallo 0-3, Repubblica d'Irlanda - Serbia 1-1

Gruppo D: Bosnia ed Erzegovina - Kazakistan 2-2, Francia - Finlandia 2-0

Gruppo F: Austria - Scozia 0-1, Danimarca - Israele 5-0, Isole Faroe - Moldavia 2-1

Gruppo G: Montenegro - Lettonia 0-0, Olanda - Turchia 6-1, Norvegia - Gibilterra 5-1

Gruppo H: Croazia - Slovenia 3-0, Russia - Malta 2-0, Slovacchia - Cipro 2-0

Mercoledì 8 settembre

Gruppo B: Grecia - Svezia 2-1, Kosovo - Spagna 0-2

Gruppo C: Italia - Lituania 5-0, Irlanda del Nord - Svizzera 0-0

Gruppo E: Bielorussia - Belgio 0-1, Galles - Estonia 0-0

Gruppo I: Albania - San Marino 5-0, Ungheria - Andorra 2-1, Polonia - Inghilterra 1-1

Gruppo J: Armenia - Liechtenstein 1-1, Islanda - Germania 0-4, Macedonia del Nord - Romania 0-0

Highlights: Inghilterra-Andorra 4-0

Sabato 4 settembre

Gruppo A: Repubblica d'Irlanda - Azerbaigian 1-1, Serbia - Lussemburgo 4-1

Gruppo D: Finlandia - Kazakistan 1-0, Ucraina - Francia

Gruppo F: Isole Faroe - Danimarca 0-1, Israele - Austria 5-2, Scozia - Moldavia 1-0

Gruppo G: Lettonia - Norvegia 0-2, Gibilterra - Turchia 0-3, Olanda - Montenegro 4-0

Gruppo H: Cipro - Russia 0-2, Slovenia - Malta 1-0, Slovacchia - Croazia 0-1

Domenica 5 settembre

Gruppo B: Kosovo - Grecia 1-1, Spagna - Georgia 4-0

Gruppo C: Bulgaria - Lituania 1-0, Svizzera - Italia 0-0

Gruppo E: Bielorussia - Galles 2-3, Belgio - Repubblica Ceca 3-0

Gruppo I: Albania - Ungheria 1-0, Inghilterra - Andorra 4-0, San Marino - Polonia 1-7

Gruppo J: Islanda - Macedonia del Nord 2-2, Germania - Armenia 6-0, Romania - Liechtenstein 2-0

Highlights: Portogallo - Repubblica d'Irlanda 2-1

Mercoledì 1 settembre

Gruppo A: Lussemburgo - Azerbaigian 2-1, Portogallo - Repubblica d'Irlanda 2-1

Gruppo D: Kazakistan - Ucraina 2-2, Francia - Bosnia ed Erzegovina 1-1

Gruppo F: Danimarca - Scozia 2-0, Isole Faroe - Israele 0-4, Moldavia - Austria 0-2

Gruppo G: Lettonia - Gibilterra 3-1, Norvegia - Olanda 1-1, Turchia - Montenegro 2-2

Gruppo H: Malta - Cipro 3-0, Russia - Croazia 0-0, Slovenia - Slovacchia 1-1

Giovedì 2 settembre

Gruppo B: Georgia - Kosovo 0-1, Svezia - Spagna 2-1

Gruppo C: Italia - Bulgaria 1-1, Lituania - Irlanda del Nord 1-4

Gruppo E: Repubblica Ceca - Bielorussia 1-0, Estonia - Belgio 2-5

Gruppo I: Andorra - San Marino 2-0, Ungheria - Inghilterra 0-4, Polonia - Albania 4-1

Gruppo J: Islanda - Romania 0-2, Liechtenstein - Germania 0-2, Macedonia del Nord - Armenia 0-0

Highlights: Germania - Macedonia del Nord 1-2

Mercoledì 31 marzo

Gruppo B: Grecia - Georgia 1-1, Spagna - Kosovo 3-1

Gruppo C: Lituania - Italia 0-2, Irlanda del Nord - Bulgaria 0-0

Gruppo D: Bosnia ed Erzegovina - Francia 0-1, Ucraina - Kazakistan 1-1

Gruppo F: Austria - Danimarca 0-4, Moldavia - Israele 1-4, Scozia - Isole Faroe 4-0

Gruppo I: Andorra - Ungheria 1-4, Inghilterra - Polonia 2-1, San Marino - Albania 0-2

Gruppo J: Armenia - Romania 3-2, Germania - Macedonia del Nord 1-2, Liechtenstein - Islanda 1-4

Martedì 30 marzo

Gruppo A: Azerbaigian - Serbia 1-2, Lussemburgo - Portogallo 1-3

Gruppo E: Belgio - Bielorussia 8-0, Galles - Repubblica Ceca 1-0

Gruppo G: Gibilterra - Olanda 0-7, Montenegro - Norvegia 0-1, Turchia - Lettonia 3-3

Gruppo H: Croazia - Malta 3-0, Cipro - Slovenia 1-0, Slovacchia - Russia 2-1

Highlights: Danimarca - Moldavia 8-0

Domenica 28 marzo

Gruppo B: Georgia - Spagna 1-2, Kosovo - Svezia 0-3

Gruppo C: Bulgaria - Italia 0-2, Svizzera - Lituania 1-0

Gruppo D: Kazakistan - Francia 0-2, Ucraina - Finlandia 1-1

Gruppo F: Danimarca - Moldavia 8-0, Austria - Isole Faroe 3-1, Israele - Scozia 1-1

Gruppo I: Albania - Inghilterra 0-2, Polonia - Andorra 3-0, San Marino - Ungheria 0-3

Gruppo J: Armenia - Islanda 2-0, Macedonia del Nord - Liechtenstein 5-0, Romania - Germania 0-1

Sabato 27 marzo

Gruppo A: Repubblica d'Irlanda - Lussemburgo 0-1, Serbia - Portogallo 2-2

Gruppo E: Bielorussia - Estonia 4-2, Repubblica Ceca - Belgio 1-1

Gruppo G: Montenegro - Gibilterra 4-1, Norvegia - Turchia 0-3, Olanda - Lettonia 2-0

Gruppo H: Russia - Slovenia 2-1, Croazia - Cipro 1-0, Slovacchia - Malta 2-2

Highlights: Turchia - Olanda 4-2

Giovedì 25 marzo

Gruppo B: Spagna - Grecia 1-1, Svezia - Georgia 1-0

Gruppo C: Bulgaria - Svizzera 1-3, Italia - Irlanda del Nord 2-0

Gruppo F: Israele - Danimarca 0-2, Moldavia - Isole Faroe 1-1, Scozia - Austria 2-2

Gruppo I: Andorra - Albania 0-1, Inghilterra - San Marino 5-0, Ungheria - Polonia 3-3

Gruppo J: Germania - Islanda 3-0, Liechtenstein - Armenia 0-1, Romania - Macedonia del Nord 3-2

Mercoledì 24 marzo

Gruppo A: Portogallo - Azerbaigian 1-0, Serbia - Repubblica d'Irlanda 3-2

Gruppo D: Finlandia - Bosnia ed Erzegovina 2-2, Francia - Ucraina 1-1

Gruppo E: Belgio - Galles 3-1, Estonia - Repubblica Ceca 2-6

Gruppo G: Gibilterra - Norvegia 0-3, Lettonia - Montenegro 1-2, Turchia - Olanda 4-2

Gruppo H: Cipro - Slovacchia 0-0, Malta - Russia 1-3, Slovenia - Croazia 1-0

La UEFA ha invitato la nazionale del Qatar (campione d'Asia in carica) a prepararsi per la Coppa del Mondo 2022. Il Qatar era nel Gruppo A insieme a Portogallo, Serbia, Repubblica d'Irlanda, Lussemburgo e Azerbaigian e ha giocato le partite "in casa" in Europa per abbreviare al massimo le trasferte delle avversarie.

Poiché il Qatar è qualificato di diritto ai mondiali come nazione ospitante, i suoi risultati non hanno inciso ai fini della qualificazione. Di seguito il riepilogo completo delle partite del Gruppo A dopo l'invito della UEFA.

Mercoledì 24 marzo: Portogallo - Azerbaigian 1-0, Serbia - Repubblica d'Irlanda 3-2, Qatar - Lussemburgo 1-0

Sabato 27 marzo: Repubblica d'Irlanda - Lussemburgo 0-1, Serbia - Portogallo 2-2, Qatar - Azerbaigian 2-1

Martedì 30 marzo: Azerbaigian - Serbia 1-2, Lussemburgo - Portogallo 1-3, Qatar - Repubblica d'Irlanda 1-1

Mercoledì 1 settembre: Lussemburgo - Azerbaigian 2-1, Portogallo - Repubblica d'Irlanda 2-1, Qatar - Serbia 0-4

Sabato 4 settembre: Repubblica d'Irlanda - Azerbaigian (18:00), Serbia - Lussemburgo (18:00), Qatar - Portogallo

Martedì 7 settembre: Azerbaigian - Portogallo (18:00), Repubblica d'Irlanda - Serbia, Lussemburgo - Qatar

Sabato 9 ottobre: Azerbaigian - Repubblica d'Irlanda (18:00), Lussemburgo - Serbia, Portogallo - Qatar

Martedì 12 ottobre: Portogallo - Lussemburgo, Serbia - Azerbaigian, Repubblica d'Irlanda - Qatar

Giovedì 11 novembre: Azerbaigian - Lussemburgo 1-3, Repubblica d'Irlanda - Portogallo 0-0, Serbia - Qatar 4-0

Domenica 14 novembre: Lussemburgo - Repubblica d'Irlanda 0-3, Portogallo - Serbia 1-2, Azerbaigian - Qatar 2-2