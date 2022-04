Qualificazioni Coppa del Mondo 2022: calendario e risultati

Le qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA 2022 si sono concluse il 16 novembre.

Dieci squadre si sono assicurate il primo posto nel loro girone qualificandosi alla Coppa del Mondo: Belgio, Croazia, Inghilterra, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Serbia, Svizzera e Spagna.

Come funzionano le qualificazioni Le dieci vincitrici dei gironi si qualificano al Mondiale del 2022, che si svolgeranno dal 21 novembre al 18 dicembre in Qatar. I rimanenti tre posti europei per la Coppa del Mondo verranno decisi dagli spareggi. Il sorteggio della fase finale del Mondiale si terrà venerdì 1 aprile a Doha, in Qatar.

Martedì 29 marzo 2022

Percorso B: Polonia - Svezia 2-0

Percorso C: Portogallo - Macedonia del Nord 2-0

Highlights: Portogallo - Macedonia del Nord 2-0

Domenica 5 giugno 2022

Percorso A: Scozia - Ucraina

Giovedì 24 marzo 2022

Percorso A: Galles - Austria 2-1

Percorso B: Svezia - Repubblica Ceca 1-0 (dts)

Percorso C: Italia - Macedonia del Nord 0-1 , Portogallo - Turchia 3-1

Mercoledì 1 giugno 2022

Percorso A: Scozia - Ucraina

GIORNATA 10

Highlights: Portogallo-Serbia 1-2

Domenica 14 novembre

Gruppo A: Lussemburgo - Repubblica d'Irlanda 0-2, Portogallo - Serbia 1-2

Gruppo B: Grecia - Kosovo 1-1, Spagna - Svezia 1-0

Gruppo H: Croazia - Russia 1-0, Malta - Slovacchia 0-6, Slovenia - Cipro 2-1

Gruppo J: Armenia - Germania 1-4, Liechtenstein - Romania 0-2, Macedonia del Nord - Islanda 3-1

Lunedì 15 novembre

Gruppo C: Irlanda del Nord - Italia 0-0, Svizzera - Bulgaria 4-0

Gruppo F: Austria - Moldavia 4-1, Israele - Isole Faroe 3-2, Scozia - Danimarca 2-0

Gruppo I: Albania - Andorra 1-0, Polonia - Ungheria 1-2, San Marino - Inghilterra 0-10

Martedì 16 novembre

Gruppo D: Bosnia ed Erzegovina - Ucraina 0-2, Finlandia - Francia 0-2

Gruppo E: Repubblica Ceca - Estonia 2-0, Galles - Belgio 1-1

Gruppo G: Gibilterra - Lettonia 1-3, Montenegro - Turchia 1-2, Olanda - Norvegia 2-0

GIORNATA 9

Highlights: Inghilterra - Albania 5-0

Giovedì 11 novembre

Gruppo A: Azerbaigian - Lussemburgo 1-3, Repubblica d'Irlanda - Portogallo 0-0

Gruppo B: Georgia - Svezia 0-2, Grecia - Spagna 0-1

Gruppo H: Russia - Cipro 6-0, Malta - Croazia 1-7, Slovacchia - Slovenia 2-2

Gruppo J: Armenia - Macedonia del Nord 0-5, Germania - Liechtenstein 9-0, Romania - Islanda 0-0

Venerdì 12 novembre

Gruppo C: Italia - Svizzera 1-1, Irlanda del Nord - Lituania 1-0

Gruppo F: Austria - Israele 4-2, Danimarca - Isole Faroe 3-1, Moldavia - Scozia 0-2

Gruppo I: Andorra - Polonia 1-4, Inghilterra - Albania 5-0, Ungheria - San Marino 4-0

Sabato 13 novembre

Gruppo D: Bosnia ed Erzegovina - Finlandia 1-3, Francia - Kazakistan 8-0

Gruppo G: Norvegia - Lettonia 0-0, Turchia - Gibilterra 6-0, Montenegro - Olanda 2-2

Gruppo E: Belgio - Estonia 3-1, Galles - Bielorussia 5-1

Highlights: Danimarca - Austria 1-0

Lunedì 11 ottobre

Gruppo E: Bielorussia - Repubblica Ceca 0-2, Estonia - Galles 0-1

Gruppo G: Lettonia - Turchia 1-2, Olanda - Gibilterra 6-0, Norvegia - Montenegro 2-0

Gruppo H: Croazia - Slovacchia 2-2, Cipro - Malta 2-2, Slovenia - Russia 1-2

Gruppo J: Islanda - Liechtenstein 4-0, Macedonia del Nord - Germania 0-4, Romania - Armenia 1-0

Martedì 12 ottobre

Gruppo A: Portogallo - Lussemburgo 5-0, Serbia - Azerbaigian 3-1

Gruppo B: Kosovo - Georgia 1-2, Svezia - Grecia 2-0

Gruppo C: Bulgaria - Irlanda del Nord 2-1, Lituania - Svizzera 0-4

Gruppo D: Kazakistan - Finlandia 0-2, Ucraina - Bosnia ed Erzegovina 1-1

Gruppo F: Danimarca - Austria 1-0, Isole Faroe - Scozia 0-1, Israele - Moldavia 2-1

Gruppo I: Albania - Polonia 0-1, Inghilterra - Ungheria 1-1, San Marino - Andorra 0-3

Highlights: Germania - Romania 2-1

Venerdì 8 ottobre

Gruppo E: Repubblica Ceca - Galles 2-2, Estonia - Bielorussia 2-0

Gruppo G: Gibilterra - Montenegro 0-3, Lettonia - Olanda 0-1, Turchia - Norvegia 1-1

Gruppo H: Cipro - Croazia 0-3, Malta - Slovenia 0-4, Russia - Slovacchia 1-0

Gruppo J: Germania - Romania 2-1, Islanda - Armenia 1-1, Liechtenstein - Macedonia del Nord 0-4

Sabato 9 ottobre

Gruppo A: Azerbaigian - Repubblica d'Irlanda 0-3, Lussemburgo - Serbia 0-1

Gruppo B: Georgia - Grecia 0-2, Svezia - Kosovo 3-0

Gruppo C: Lituania - Bulgaria 3-1, Svizzera - Irlanda del Nord 2-0

Gruppo D: Kazakistan - Bosnia ed Erzegovina 0-2, Finlandia - Ucraina 1-2

Gruppo F: Scozia - Israele 3-2, Isole Faroe - Austria 0-2, Moldavia - Danimarca 0-4

Gruppo I: Andorra - Inghilterra 0-5, Ungheria - Albania 0-1, Polonia - San Marino 5-0

Highlights: Norvegia - Gibilterra 5-1

Martedì 7 settembre

Gruppo A: Azerbaigian - Portogallo 0-3, Repubblica d'Irlanda - Serbia 1-1

Gruppo D: Bosnia ed Erzegovina - Kazakistan 2-2, Francia - Finlandia 2-0

Gruppo F: Austria - Scozia 0-1, Danimarca - Israele 5-0, Isole Faroe - Moldavia 2-1

Gruppo G: Montenegro - Lettonia 0-0, Olanda - Turchia 6-1, Norvegia - Gibilterra 5-1

Gruppo H: Croazia - Slovenia 3-0, Russia - Malta 2-0, Slovacchia - Cipro 2-0

Mercoledì 8 settembre

Gruppo B: Grecia - Svezia 2-1, Kosovo - Spagna 0-2

Gruppo C: Italia - Lituania 5-0, Irlanda del Nord - Svizzera 0-0

Gruppo E: Bielorussia - Belgio 0-1, Galles - Estonia 0-0

Gruppo I: Albania - San Marino 5-0, Ungheria - Andorra 2-1, Polonia - Inghilterra 1-1

Gruppo J: Armenia - Liechtenstein 1-1, Islanda - Germania 0-4, Macedonia del Nord - Romania 0-0

Highlights: Inghilterra-Andorra 4-0

Sabato 4 settembre

Gruppo A: Repubblica d'Irlanda - Azerbaigian 1-1, Serbia - Lussemburgo 4-1

Gruppo D: Finlandia - Kazakistan 1-0, Ucraina - Francia

Gruppo F: Isole Faroe - Danimarca 0-1, Israele - Austria 5-2, Scozia - Moldavia 1-0

Gruppo G: Lettonia - Norvegia 0-2, Gibilterra - Turchia 0-3, Olanda - Montenegro 4-0

Gruppo H: Cipro - Russia 0-2, Slovenia - Malta 1-0, Slovacchia - Croazia 0-1

Domenica 5 settembre

Gruppo B: Kosovo - Grecia 1-1, Spagna - Georgia 4-0

Gruppo C: Bulgaria - Lituania 1-0, Svizzera - Italia 0-0

Gruppo E: Bielorussia - Galles 2-3, Belgio - Repubblica Ceca 3-0

Gruppo I: Albania - Ungheria 1-0, Inghilterra - Andorra 4-0, San Marino - Polonia 1-7

Gruppo J: Islanda - Macedonia del Nord 2-2, Germania - Armenia 6-0, Romania - Liechtenstein 2-0

Highlights: Portogallo - Repubblica d'Irlanda 2-1

Mercoledì 1 settembre

Gruppo A: Lussemburgo - Azerbaigian 2-1, Portogallo - Repubblica d'Irlanda 2-1

Gruppo D: Kazakistan - Ucraina 2-2, Francia - Bosnia ed Erzegovina 1-1

Gruppo F: Danimarca - Scozia 2-0, Isole Faroe - Israele 0-4, Moldavia - Austria 0-2

Gruppo G: Lettonia - Gibilterra 3-1, Norvegia - Olanda 1-1, Turchia - Montenegro 2-2

Gruppo H: Malta - Cipro 3-0, Russia - Croazia 0-0, Slovenia - Slovacchia 1-1

Giovedì 2 settembre

Gruppo B: Georgia - Kosovo 0-1, Svezia - Spagna 2-1

Gruppo C: Italia - Bulgaria 1-1, Lituania - Irlanda del Nord 1-4

Gruppo E: Repubblica Ceca - Bielorussia 1-0, Estonia - Belgio 2-5

Gruppo I: Andorra - San Marino 2-0, Ungheria - Inghilterra 0-4, Polonia - Albania 4-1

Gruppo J: Islanda - Romania 0-2, Liechtenstein - Germania 0-2, Macedonia del Nord - Armenia 0-0

Highlights: Germania - Macedonia del Nord 1-2

Mercoledì 31 marzo

Gruppo B: Grecia - Georgia 1-1, Spagna - Kosovo 3-1

Gruppo C: Lituania - Italia 0-2, Irlanda del Nord - Bulgaria 0-0

Gruppo D: Bosnia ed Erzegovina - Francia 0-1, Ucraina - Kazakistan 1-1

Gruppo F: Austria - Danimarca 0-4, Moldavia - Israele 1-4, Scozia - Isole Faroe 4-0

Gruppo I: Andorra - Ungheria 1-4, Inghilterra - Polonia 2-1, San Marino - Albania 0-2

Gruppo J: Armenia - Romania 3-2, Germania - Macedonia del Nord 1-2, Liechtenstein - Islanda 1-4

Martedì 30 marzo

Gruppo A: Azerbaigian - Serbia 1-2, Lussemburgo - Portogallo 1-3

Gruppo E: Belgio - Bielorussia 8-0, Galles - Repubblica Ceca 1-0

Gruppo G: Gibilterra - Olanda 0-7, Montenegro - Norvegia 0-1, Turchia - Lettonia 3-3

Gruppo H: Croazia - Malta 3-0, Cipro - Slovenia 1-0, Slovacchia - Russia 2-1

Highlights: Danimarca - Moldavia 8-0

Domenica 28 marzo

Gruppo B: Georgia - Spagna 1-2, Kosovo - Svezia 0-3

Gruppo C: Bulgaria - Italia 0-2, Svizzera - Lituania 1-0

Gruppo D: Kazakistan - Francia 0-2, Ucraina - Finlandia 1-1

Gruppo F: Danimarca - Moldavia 8-0, Austria - Isole Faroe 3-1, Israele - Scozia 1-1

Gruppo I: Albania - Inghilterra 0-2, Polonia - Andorra 3-0, San Marino - Ungheria 0-3

Gruppo J: Armenia - Islanda 2-0, Macedonia del Nord - Liechtenstein 5-0, Romania - Germania 0-1

Sabato 27 marzo

Gruppo A: Repubblica d'Irlanda - Lussemburgo 0-1, Serbia - Portogallo 2-2

Gruppo E: Bielorussia - Estonia 4-2, Repubblica Ceca - Belgio 1-1

Gruppo G: Montenegro - Gibilterra 4-1, Norvegia - Turchia 0-3, Olanda - Lettonia 2-0

Gruppo H: Russia - Slovenia 2-1, Croazia - Cipro 1-0, Slovacchia - Malta 2-2

Highlights: Turchia - Olanda 4-2

Giovedì 25 marzo

Gruppo B: Spagna - Grecia 1-1, Svezia - Georgia 1-0

Gruppo C: Bulgaria - Svizzera 1-3, Italia - Irlanda del Nord 2-0

Gruppo F: Israele - Danimarca 0-2, Moldavia - Isole Faroe 1-1, Scozia - Austria 2-2

Gruppo I: Andorra - Albania 0-1, Inghilterra - San Marino 5-0, Ungheria - Polonia 3-3

Gruppo J: Germania - Islanda 3-0, Liechtenstein - Armenia 0-1, Romania - Macedonia del Nord 3-2

Mercoledì 24 marzo

Gruppo A: Portogallo - Azerbaigian 1-0, Serbia - Repubblica d'Irlanda 3-2

Gruppo D: Finlandia - Bosnia ed Erzegovina 2-2, Francia - Ucraina 1-1

Gruppo E: Belgio - Galles 3-1, Estonia - Repubblica Ceca 2-6

Gruppo G: Gibilterra - Norvegia 0-3, Lettonia - Montenegro 1-2, Turchia - Olanda 4-2

Gruppo H: Cipro - Slovacchia 0-0, Malta - Russia 1-3, Slovenia - Croazia 1-0

La UEFA ha invitato la nazionale del Qatar (campione d'Asia in carica) a prepararsi per la Coppa del Mondo 2022. Il Qatar era nel Gruppo A insieme a Portogallo, Serbia, Repubblica d'Irlanda, Lussemburgo e Azerbaigian e ha giocato le partite "in casa" in Europa per abbreviare al massimo le trasferte delle avversarie.

Poiché il Qatar è qualificato di diritto ai mondiali come nazione ospitante, i suoi risultati non hanno inciso ai fini della qualificazione. Di seguito il riepilogo completo delle partite del Gruppo A dopo l'invito della UEFA.

Mercoledì 24 marzo: Portogallo - Azerbaigian 1-0, Serbia - Repubblica d'Irlanda 3-2, Qatar - Lussemburgo 1-0

Sabato 27 marzo: Repubblica d'Irlanda - Lussemburgo 0-1, Serbia - Portogallo 2-2, Qatar - Azerbaigian 2-1

Martedì 30 marzo: Azerbaigian - Serbia 1-2, Lussemburgo - Portogallo 1-3, Qatar - Repubblica d'Irlanda 1-1

Mercoledì 1 settembre: Lussemburgo - Azerbaigian 2-1, Portogallo - Repubblica d'Irlanda 2-1, Qatar - Serbia 0-4

Sabato 4 settembre: Repubblica d'Irlanda - Azerbaigian (18:00), Serbia - Lussemburgo (18:00), Qatar - Portogallo

Martedì 7 settembre: Azerbaigian - Portogallo (18:00), Repubblica d'Irlanda - Serbia, Lussemburgo - Qatar

Sabato 9 ottobre: Azerbaigian - Repubblica d'Irlanda (18:00), Lussemburgo - Serbia, Portogallo - Qatar

Martedì 12 ottobre: Portogallo - Lussemburgo, Serbia - Azerbaigian, Repubblica d'Irlanda - Qatar

Giovedì 11 novembre: Azerbaigian - Lussemburgo 1-3, Repubblica d'Irlanda - Portogallo 0-0, Serbia - Qatar 4-0

Domenica 14 novembre: Lussemburgo - Repubblica d'Irlanda 0-3, Portogallo - Serbia 1-2, Azerbaigian - Qatar 2-2