Storia della partita: anteprima di Bosnia-Erzegovina - Italia

La nazionale della Bosnia-Erzegovina affronterà venerdì 15 novembre alle 20:45 CET l’Italia nella nona giornata delle qualificazioni europee. Con l’avvicinarsi del calcio d’inizio, questa pagina verrà aggiornata con le ultime notizie, interviste e analisi degli esperti.

LA MARCIA DI AVVICINAMENTO A BOSNIA-ERZEGOVINA - ITALIA

Dove guardare la partita in TV

Dichiarazioni pre-partita

Robert Prosinečki, Ct Bosnia-Erzegovina

"La cosa più importante sarà giocare bene in queste ultime due partite in vista degli spareggi. Non ci servono motivazioni extra, specialmente contro una squadra come l’Italia. Sarà un test e daremo tutto”.

Probabili formazioni

Bosnia-Erzegovina: Šehić; Kvržić, Kovačević, Bičakčić, Kolasinać; Cimirot, Pjanić, Sarić; Hajrović, Džeko, Gojak



Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Zaniolo, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne.

Indisponibili: Verratti (coscia), Berardi (coscia)



Situazione in classifica

La Bosnia-Erzegovina sarà fuori dai giochi in caso di sconfitta con l’Italia, o con un pareggio e mancata sconfitta della Finlandia contro il Liechtenstein, oppure ancora con una vittoria della Finlandia; se necessario, potrà comunque accedere agli spareggi in quando vincitrice del Gruppo B3 di UEFA Nations League.

L’Italia si è già qualificata a UEFA EURO 2020 come vincitrice del Gruppo J.

L’opinione dei reporter

Con la qualificazione già in tasca, Roberto Mancini schiererà probabilmente alcuni volti nuovi nelle ultime gare delle qualificazioni. Gaetano Castrovilli, Andrea Cistana e Riccardo Orsolini, sono infatti tutti potenziali esordienti nelle sfide contro Bosnia-Erzegovina e Armenia.

Col ritorno a casa per infortunio di Marco Verratti, il Ct degli Azzurri ha perso uno dei pilastri del suo centrocampo; vedremo quindi nuovamente in campo il 19enne Sandro Tonali? Il centrocampista del Brescia è considerato come uno dei più migliori e più promettenti talenti nel panorama calcistico italiano, mentre un altro giovane, Nicolò Zaniolo, potrebbe avere la possibilità di mostrare di essere in grado di mantenere il recente stato di forma in maglia giallorossa anche con l’Italia.

Paolo Menicucci

Lorenzo Insigne scherza con il neo arrivato Riccardo Orsolini Getty Images

Statistiche