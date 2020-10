Vittorie per Italia, Belgio, Germania e Francia

L'Italia vince e rimane a punteggio pieno

GRUPPO C

Germania - Estonia 8-0

La Germania dilaga a Magonza contro l'Estonia segnando cinque gol nel primo tempo per la prima volta dalla famosa vittoria per 7-1 contro il Brasile in semifinale di Coppa del Mondo FIFA 2014.

Bielorussia - Irlanda del Nord 0-1

L'Irlanda del Nord ottiene la quarta vittoria in altrettante gare del Gruppo C grazie alla rete nel finale di Paddy McNair, mentre la Bielorussia rimane a zero punti nel girone.

GRUPPO E

Ungheria - Galles 1-0

L'Ungheria, che ha giocato una gara in più, ottiene il successo con cui si porta a +3 in vetta del girone grazie alla rete di Máté Pátkai a dieci minuti dal fischio finale.

Azerbaigian - Slovacchia 1-5

Marek Hamšík diventa il capocannoniere di tutti i tempi della Slovacchia a quota 24 gol superando Róbert Vittek nel netto successo esterno della sua nazionale in Azerbaigian.

GRUPPO H

Islanda - Turchia 2-1

L'Islanda sale a 9 punti in vetta al Gruppo H insieme a Turchia e Francia grazie alla vittoria di misura di Reykjavik, che lascia tutte e tre le capoliste con un identico bilancio: 4 partite giocate, 3 vittorie e 1 sconfitta.

Andorra - Francia 0-4

La Francia si rialza dopo la sconfitta in Turchia nella serata in cui Kylian Mbappé firma il suo 100esimo gol in carriera tra club e nazionale.

Albania - Moldavia 2-0

L'Albania ottiene la seconda vittoria nel girone con le reti nella ripresa di Sokol Çikalleshi e Ylber Ramadani.

GRUPPO I

Belgio - Scozia 3-0

Romelo Lukaku segna una doppietta nel quarto successo belga in altrettante gare del Gruppo I. La terza rete dei padroni di casa porta la firma di Kevin De Bruyne.

Russia - Cipro 1-0

La Russia è seconda nel girone con tre punti di vantaggio su Kazakistan e Scozia grazie al gol vittoria di Aleksei Ionov contro Cipro.

Kazakistan - San Marino 4-0

Il Kazakistan ottiene la seconda vittoria casalinga nel girone superando agilmente San Marino con le reti di Islambek Kuat, Maxim Fedin, Gafurzhan Suyumbayev e Bauyrzhan Islamkhan.

GRUPPO J

Italia - Bosnia ed Erzegovina 2-1

A Torino l'Italia va sotto, colpita da Edin Džeko, ma pur soffrendo nella ripresa ribalta il risultato con Lorenzo Insigne e Marco Verratti, confermandosi a punteggio pieno nelle Qualificazioni Europee.

Grecia - Armenia 2-3

L'Armenia si porta al terzo posto nel girone grazie al successo esterno di Atene. La Grecia invece rimane ferma a quota 4 punti insieme alla Bosnia-Erzegovina.

Liechtenstein - Finlandia 0-2

La Finlandia trova la rete del vantaggio dopo 38' con Teemu Pukki e mette al sicuro il risultato poco prima dell'ora di gioco con Benjamin Källman.