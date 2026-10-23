Fan Forum di UEFA EURO 2028: tifosi al centro della programmazione del torneo

A poco meno di 600 giorni dall'inizio di UEFA EURO 2028, oltre 100 persone si sono riunite a Wembley per il primo Fan Forum del torneo, mettendo le priorità dei tifosi al centro dei preparativi.

Organizzato da UEFA, UK & Ireland 2028 e Football Supporters Europe (FSE), il forum di due giorni ha dato il via a un processo che si baserà sui successi e sugli insegnamenti tratti da UEFA EURO 2024.

All'evento erano presenti membri dello staff e responsabili delle relazioni con i tifosi provenienti da 34 federazioni UEFA, ambasciate dei tifosi e tifoserie delle nazionali. Attraverso presentazioni, workshop e discussioni aperte, i partecipanti hanno valutato le aspettative per l'edizione del 2028 e si sono domandati come contribuire alla programmazione del torneo.

EURO accessibile da tutti i punti di vista

Tra i temi di discussione, gli organizzatori hanno ribadito gli importanti impegni che hanno l'obiettivo di rendere UEFA EURO 2028 accessibile al maggior numero possibile di tifosi.

Saranno disponibili tre milioni di biglietti in diverse fasce di prezzo. L'ampia gamma di opzioni convenienti rappresenterà una parte importante dell'offerta. I prezzi non saranno dinamici e i biglietti saranno messi in vendita solo dopo il sorteggio, quindi i tifosi sapranno dove e quando giocherà la loro squadra prima di acquistarli.

Questi impegni rientrano nell'ambito di un obiettivo più ampio, ovvero offrire un torneo accogliente che unisca un calcio di livello mondiale a un'esperienza equa e trasparente per i tifosi.

Instaurare rapporti duraturi

Per le federazioni e i tifosi, il Fan Forum è stato un'importante opportunità per scambiare conoscenze e instaurare rapporti che dureranno per tutto il ciclo del torneo.

Questo approccio collaborativo aiuterà gli organizzatori a comprendere le priorità dei tifosi, prevedere le potenziali difficoltà e sviluppare servizi adatti a chi segue una squadra in un grande torneo. I legami instaurati a Wembley agevoleranno anche la circolazione rapida ed efficace delle informazioni tra organizzatori e tifosi durante lo sviluppo dei programmi.

Una presentazione congiunta di FSE e della Football Supporters' Association ha inoltre esplorato l'opportunità di sviluppare un progetto collaborativo che coinvolga la UEFA, UK & Ireland 2028 e le organizzazioni di tifosi. Il progetto prevederà una serie di iniziative incentrate sui tifosi, basandosi sull'esperienza dei precedenti Europei e sulle competenze dei sostenitori di tutte le nazioni ospitanti.

È previsto che tutte le 24 squadre partecipanti a UEFA EURO 2028 abbiano un responsabile dedicato che fungerà da collegamento tra i tifosi, la rispettiva federazione, la UEFA e gli organizzatori del torneo. Questa figura si occuperà di coordinare le attività rivolte al pubblico, comunicare informazioni chiare e tempestive e garantire che il punto di vista dei tifosi rimanga al centro del dialogo.

Creare un festival del calcio

Il forum ha inoltre offerto un'anteprima della programmazione delle trasmissioni al pubblico, oltre all'opportunità di discutere gli aspetti pratici per i sei milioni di visitatori previsti. Tra questi, il calendario delle partite, la mobilità, i servizi, la comunicazione e l'esperienza che attenderà i tifosi nelle città ospitanti.

Nella programmazione del torneo sono stati presi in considerazione anche gli spostamenti, con l'obiettivo di incoraggiare i tifosi a scoprire diverse destinazioni seguendo la propria nazionale e nell'ottica di offrire un servizio di mobilità ineguagliabile in tutto il Regno Unito e in Irlanda.

Proseguire la conversazione

L'evento rappresenta la prima fase di un dialogo che proseguirà con l'avvicinarsi del torneo.

Un secondo Fan Forum si terrà a febbraio 2028, quando l'attenzione si sposterà sui dettagli operativi. I rappresentanti di ogni città, delle forze di polizia nazionali e di altri partner organizzativi si uniranno ai gruppi di tifosi per affrontare le questioni pratiche che definiranno l'esperienza al torneo.

Il prossimo Fan Forum di UEFA EURO 2028 si terrà a febbraio 2028 UEFA via Getty Images

Prima di allora, la prossima tappa sulla strada verso UEFA EURO 2028 è il sorteggio delle qualificazioni, che si terrà a Belfast il 6 dicembre.

A seguito dell'evento, Stuart Dykes, direttore affari istituzionali di FSE, ha dichiarato: "Riunendo organizzatori e rappresentanti dei tifosi fin dalle prime fasi, il forum ha gettato le basi per un torneo incentrato sull'esperienza e sulle competenze del pubblico. Il dialogo avviato a Wembley proseguirà fino al 2028 per realizzare un altro EURO a misura di tifoso: un torneo vivace, accogliente e memorabile creato non solo per i sostenitori, ma con la loro voce al centro della programmazione e dei preparativi".