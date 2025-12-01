UEFA EURO 2028 mette al centro i tifosi per l'acquisto dei biglietti in un processo di vendita equo e trasparente

In occasione della presentazione di UEFA EURO 2028 nel centro di Londra il 12 novembre, la UEFA ha comunicato che circa tre milioni di biglietti saranno a messi a disposizione dei tifosi, ribadendo il proprio impegno a garantire un processo di vendita equo, trasparente e incentrato interamente sui tifosi.

I tifosi potranno godere di un'esperienza di acquisto dei biglietti ancora più confortevole. A differenza dei tornei precedenti, i biglietti saranno messi in vendita solo dopo il sorteggio della fase finale, nel dicembre 2027, una volta confermati gli incontri della fase a gironi, in modo che i tifosi sappiano quali squadre potrebbero potenzialmente vedere già al momento dell'acquisto del tagliando.

La UEFA si è inoltre impegnata ad adottare una politica di prezzi chiara e coerente dall'inizio alla fine, senza prezzi dinamici, rafforzando così l'approccio "i tifosi al primo posto" già implementato con successo a EURO 2024 e in diversi altri tornei.

I principi fondamentali applicati alla vendita dei biglietti includono:

• Tifosi al primo posto: oltre il 40% dei biglietti sarà offerto nelle categorie più convenienti.

• Nessuna variazione dei prezzi durante il torneo e prezzi uguali per le partite della fase a gironi, garantendo ai tifosi un'esperienza di acquisto dei biglietti uniforme ed equa.

• Accessibilità: i tifosi con disabilità potranno acquistare i biglietti allo stesso prezzo della categoria più economica e potranno richiedere un biglietto gratuito per un accompagnatore.

• Distribuzione equa﻿: oltre l'80% dei biglietti sarà messo a disposizione dei tifosi delle squadre partecipanti e del pubblico neutrale.

• Piattaforma ufficiale di rivendita: i biglietti possono essere rivenduti solo al valore nominale, garantendo equità per tutti senza commissioni a carico del venditore. La rivendita al di fuori della piattaforma ufficiale non sarà autorizzata, garantendo equità per tutti.

• Assegnazione equa tramite sorteggio: con l'inizio della vendita dei biglietti, i tifosi avranno tempo per presentare la propria richiesta e accedere al sorteggio, evitando code e stress, garantendo un principio di equità nell'assegnazione dei biglietti.

• La stretta collaborazione con le federazioni nazionali partecipanti garantirà ai tifosi di ciascuna squadra qualificata l'accesso a 10.000 biglietti riservati per ogni partita della fase a gironi.

I prezzi dei biglietti e tutti i dettagli saranno resi noti nell'autunno 2027, mentre la vendita inizierà dopo il sorteggio della fase finale, previsto per dicembre 2027.

Come per i precedenti UEFA EURO, in tutte le sedi sarà disponibile un programma ufficiale di hospitality che offrirà ai tifosi un'esperienza premium nelle giornate di gara. Tutti i dettagli, comprese le opzioni dei pacchetti e le informazioni sulle vendite, saranno pubblicati su UEFA.com nel 2026.

UEFA EURO 2028 sarà ospitato congiuntamente da Inghilterra, Irlanda, Scozia e Galles, e si giocherà dal 9 giugno al 9 luglio 2028 in otto città ospitanti e nove stadi. Le partite si giocheranno al National Stadium of Wales di Cardiff, alla Dublin Arena di Dublino, all'Hampden Park di Glasgow, al St James' Park di Newcastle, al Manchester City Stadium di Manchester, all'Everton Stadium di Liverpool, al Villa Park di Birmingham e a Londra, sia al Tottenham Hotspur Stadium che al Wembley Stadium.

Per maggiori informazioni, visita UEFA.com.