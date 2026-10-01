UEFA EURO 2028 Innovation Programme: valorizzare i volontari e coinvolgere le comunità nel Regno Unito e in Irlanda

Contesto 🧩



UEFA EURO 2028 riunirà una delle più grandi squadre di volontari mai organizzate per un torneo di calcio in Europa e ogni ruolo avrà responsabilità importanti. Attraverso questa esperienza, i volontari svilupperanno rapidamente preziose competenze in ambito di comunicazione, lavoro di squadra, adattabilità e capacità decisionali. La sfida è come far emergere, documentare e collegare al meglio queste competenze in modo che i volontari possano riutilizzarle nel mondo del lavoro, nella comunità o nel calcio di base. L'occupabilità è un potenziale risultato, non l'obiettivo dichiarato del programma.

Oggi il percorso dei volontari è incentrato principalmente sull'aspetto operativo, mentre le opportunità di apprendimento, sviluppo personale e riconoscimento formale non sono ancora integrate in modo strutturato. Sebbene l'infrastruttura per cambiare questa situazione esista già (il programma volontari è gestito tramite una piattaforma centralizzata della UEFA), quello che manca è un elemento che trasformi l'esperienza da operativa a formativa.

Domanda di sfida❔ Come arricchire l'esperienza dei volontari a UEFA EURO 2028, in modo che possano riconoscere e documentare le competenze sviluppate nell'ambito del programma?

Cosa cerchiamo 📍

Riconoscimento delle competenze che i volontari possono utilizzare effettivamente: soluzioni trasferibili e accessibili che associno il loro ruolo a competenze riconosciute.

soluzioni trasferibili e accessibili che associno il loro ruolo a competenze riconosciute. Un filo conduttore per l'intero percorso dei volontari: soluzioni che creino valore dalla candidatura fino al post-torneo.

soluzioni che creino valore dalla candidatura fino al post-torneo. Percorsi per un coinvolgimento continuativo: soluzioni che aiutino i volontari a rimanere in contatto con il calcio e le comunità anche dopo il torneo, attraverso un club locale, un programma federale, un'organizzazione della comunità o una rete di altri volontari.

soluzioni che aiutino i volontari a rimanere in contatto con il calcio e le comunità anche dopo il torneo, attraverso un club locale, un programma federale, un'organizzazione della comunità o una rete di altri volontari. Soluzioni pensate per un gruppo eterogeneo: soluzioni che offrano a ogni volontario, indipendentemente da età, provenienza o fase della vita, qualcosa di tangibile e di valore da portare a casa.

La UEFA e UK&I 2028 intendono sperimentare soluzioni con veri gruppi di volontari prima del torneo e non cercano specialisti in formazione o progettisti di corsi.

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