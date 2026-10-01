UEFA EURO 2028 Innovation Programme: valorizzare i volontari e coinvolgere le comunità nel Regno Unito e in Irlanda
giovedì 1 ottobre 2026
Intro articolo
Le nuove sfide richiedono agli innovatori di lasciare un'eredità ai volontari e alle comunità che duri ben oltre il fischio finale.
Contenuti top media
Corpo articolo
Cos'è UEFA EURO 2028 Innovation Programme?
Il Campionato Europeo UEFA 2028 si disputerà nel Regno Unito e in Irlanda dal 9 giugno al 9 luglio 2028, con feste ed eventi che si estenderanno ben oltre le otto città e i nove stadi che ospiteranno le partite.
L'obiettivo principale del torneo è ispirare il cambiamento attraverso il calcio. Tutti gli organizzatori vogliono che il torneo abbia un impatto sociale positivo e duraturo in ogni nazione ospitante, sfruttando il potere dello sport per unire le comunità anche se lontane dai campi.
Lo UEFA EURO 2028 Innovation Programme è un'iniziativa congiunta tra UEFA e UK & Ireland 2028 Limited (UK&I 2028), il comitato responsabile della programmazione e della realizzazione del torneo, per individuare e supportare soluzioni che possano contribuire al raggiungimento di questo obiettivo. Insieme, invitiamo gli innovatori a progettare, testare e convalidare soluzioni che regalino una migliore esperienza al torneo, offrendo anche benefici sostenibili e duraturi per i volontari, le comunità e i portatori di interesse.
Sfida generale
Come sfruttare l'innovazione per coinvolgere, valorizzare e comprendere meglio le comunità attraverso il calcio e UEFA EURO 2028, in modo da avere effetti duraturi?
Questa sfida generale si articola nelle due sfide specifiche in materia di innovazione descritte di seguito.
Sottosfide per l'innovazione
Contesto 🧩
UEFA EURO 2028 riunirà una delle più grandi squadre di volontari mai organizzate per un torneo di calcio in Europa e ogni ruolo avrà responsabilità importanti. Attraverso questa esperienza, i volontari svilupperanno rapidamente preziose competenze in ambito di comunicazione, lavoro di squadra, adattabilità e capacità decisionali. La sfida è come far emergere, documentare e collegare al meglio queste competenze in modo che i volontari possano riutilizzarle nel mondo del lavoro, nella comunità o nel calcio di base. L'occupabilità è un potenziale risultato, non l'obiettivo dichiarato del programma.
Oggi il percorso dei volontari è incentrato principalmente sull'aspetto operativo, mentre le opportunità di apprendimento, sviluppo personale e riconoscimento formale non sono ancora integrate in modo strutturato. Sebbene l'infrastruttura per cambiare questa situazione esista già (il programma volontari è gestito tramite una piattaforma centralizzata della UEFA), quello che manca è un elemento che trasformi l'esperienza da operativa a formativa.
Domanda di sfida❔
Come arricchire l'esperienza dei volontari a UEFA EURO 2028, in modo che possano riconoscere e documentare le competenze sviluppate nell'ambito del programma?
Cosa cerchiamo 📍
- Riconoscimento delle competenze che i volontari possono utilizzare effettivamente: soluzioni trasferibili e accessibili che associno il loro ruolo a competenze riconosciute.
- Un filo conduttore per l'intero percorso dei volontari: soluzioni che creino valore dalla candidatura fino al post-torneo.
- Percorsi per un coinvolgimento continuativo: soluzioni che aiutino i volontari a rimanere in contatto con il calcio e le comunità anche dopo il torneo, attraverso un club locale, un programma federale, un'organizzazione della comunità o una rete di altri volontari.
- Soluzioni pensate per un gruppo eterogeneo: soluzioni che offrano a ogni volontario, indipendentemente da età, provenienza o fase della vita, qualcosa di tangibile e di valore da portare a casa.
La UEFA e UK&I 2028 intendono sperimentare soluzioni con veri gruppi di volontari prima del torneo e non cercano specialisti in formazione o progettisti di corsi.
Contesto 🧩
Il programma di UEFA EURO 2028 dedicato alle comunità prenderà vita con eventi, attività e incontri inclusivi pensati per persone che normalmente non parteciperebbero a un grande torneo di calcio, mentre il fan festival ufficiale, che si terrà nelle otto città ospitanti, offrirà ulteriori opportunità per creare un impatto positivo e duraturo sul pubblico locale non ancora appassionato di calcio.
Parallelamente, il torneo raggiungerà milioni di persone in digitale, tramite trasmissioni in diretta, il sito ufficiale, l'app, il fan pass, l'ecosistema di gioco e i servizi di streaming, ma quasi tutte queste persone sono già appassionate di calcio.
La UEFA e UK&I 2028 cercano di sperimentare soluzioni che coinvolgano un pubblico nuovo e variegato, offrendo un'esperienza attraente e accessibile oltre a un senso di appartenenza nel contesto del torneo.
Domanda di sfida❔
Come creare esperienze inclusive e gratificanti, sia durante il torneo sia nelle comunità locali del Regno Unito e dell’Irlanda, che permettano a tutti di sentirsi parte di UEFA EURO 2028 e del suo programma comunitario, indipendentemente dalla loro precedente esperienza con i grandi tornei?
Cosa cerchiamo 📍
Le soluzioni possono essere digitali, fisiche o una combinazione di entrambe. Le soluzioni digitali devono basarsi sull'ecosistema digitale della UEFA già disponibile. Le iniziative fisiche devono integrare il programma comunitario di UK&I 2028 e/o il fan festival della UEFA. Verrà data priorità alle soluzioni capaci di raggiungere un nuovo pubblico, piuttosto che i tifosi già propensi a interagire con il torneo.
Considerazioni chiave per tutte le soluzioni
- Facilitatori per le comunità: soluzioni che aiutino le persone a trovare e mettersi in contatto con organizzazioni della comunità locale e progetti a impatto sociale, non solo con contenuti UEFA.
- Un'esperienza su misura per ogni pubblico: soluzioni che creino esperienze personalizzate in base al profilo del pubblico, rispecchiando la diversità demografica e culturale degli utenti.
Considerazioni chiave per le iniziative fisiche
- Alto coinvolgimento con poche barriere di accesso: proposte inclusive e coinvolgenti che non richiedano agli utenti alcuna conoscenza pregressa del calcio.
- Pensiero divergente: il fan festival e il programma UEFA per le comunità offrono già una vasta gamma di attività incentrate sul calcio, quindi le proposte devono presentare un nuovo approccio al coinvolgimento del pubblico.
Considerazioni chiave per le soluzioni digitali
- Punto di accesso semplice e accogliente: gli utenti devono poter accedere in modo immediato, coinvolgente e utile tramite un dispositivo mobile in meno di un minuto.
- Integrazione white label: le soluzioni devono integrarsi nell'ecosistema UEFA – app ufficiale di EURO 2028, sito, fan pass e ambiente di gioco – anziché essere strumenti autonomi, indirizzando gli utenti verso le piattaforme di proprietà della UEFA e, ove pertinente, verso il Community Hub di UK&I 2028.
Vantaggi per gli innovatori
Gli innovatori selezionati potranno ricevere finanziamenti da un budget di programma fino a un massimo di 200.000 sterline. I finanziamenti saranno erogati a discrezione della UEFA e potranno essere distribuiti tra uno o più progetti.
I candidati devono richiedere un finanziamento commisurato alla portata, alla maturità e all’impatto previsto della propria soluzione, indicando al contempo eventuali ulteriori forme di sostegno finanziario o in natura. Ulteriori dettagli, tra cui i requisiti di finanziamento e la documentazione di supporto, potranno essere forniti nel corso della procedura di candidatura.
Gli innovatori selezionati potranno beneficiare di un accesso esclusivo a spazi sperimentali, reso possibile grazie alle collaborazioni di UEFA e UK&I 2028 con le città ospitanti, le federazioni nazionali, le autorità locali e altri stakeholder coinvolti nel torneo.
Gli innovatori selezionati riceveranno un tutoraggio da parte di professionisti esperti del settore.
Gli innovatori selezionati parteciperanno a una serie di workshop per interagire con le parti interessate del programma e acquisire preziose nozioni sui propri progetti.
Gli innovatori selezionati entrano in contatto con gli stakeholder del mondo del calcio e dei tornei, creando opportunità di collaborazione e percorsi di crescita.
Gli innovatori selezionati avranno l'opportunità di presentare il loro progetto pilota e i relativi risultati in un evento dedicato.
Gli innovatori selezionati godranno di maggiore visibilità e di un'attenzione particolare sul loro lavoro, con la possibilità di avere un impatto tangibile sui futuri eventi UEFA.
Timeline del programma
Requisiti di ammissibilità
Il Programma di innovazione di UEFA EURO 2028 è aperto a organizzazioni e innovatori in grado di fornire soluzioni efficaci e scalabili alle sfide sopra descritte, attraverso un prodotto o un servizio concreto caratterizzato da un approccio innovativo. L’innovazione può risiedere nella candidatura stessa, nell’approccio o nella tecnologia.
Il programma è aperto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a start-up, istituzioni accademiche, organizzazioni no-profit o di beneficenza, centri di ricerca e fornitori di tecnologie intersettoriali.
Al momento della presentazione della domanda, i candidati devono aver sviluppato un prodotto minimo funzionante (MVP) e/o essere in grado di dimostrare casi d'uso concreti della propria soluzione in un ambiente operativo.
Criteri di selezione
La soluzione proposta ha il potenziale per creare un valore duraturo anche dopo UEFA EURO 2028 per i volontari, le comunità o entrambi, e prevede un metodo chiaro per misurare tale impatto.
La soluzione proposta offre un approccio innovativo alla creazione di valore per gli stakeholder coinvolti nella realizzazione del programma, e il team di progetto dimostra una profonda comprensione della sfida, illustrando chiaramente in che modo la propria soluzione la affronti.
Il team possiede le competenze, l'esperienza e le conoscenze necessarie per realizzare il progetto pilota proposto, operando all'interno delle infrastrutture esistenti di UEFA e UK&I 2028, anziché sovraccaricare il carico di lavoro operativo. Il progetto pilota si avvale delle conoscenze e delle risorse degli stakeholder coinvolti per affrontare la sfida individuata.
La soluzione proposta è pensata per l’intera varietà di volontari e comunità coinvolti in UEFA EURO 2028, piuttosto che per un singolo segmento di pubblico, ed è accessibile a prescindere dal background o dal precedente rapporto con il calcio.
La soluzione proposta può fornire spunti utili come possibile modello replicabile per i futuri eventi UEFA, con il potenziale di espandersi in modo efficace, raggiungere un pubblico più ampio, ampliare l’impatto nel tempo e lasciare un’eredità tangibile. La scalabilità viene valutata in termini di tecnologia, operazioni, copertura di mercato e allocazione delle risorse.
Programmi comunitari e festival per i tifosi di UEFA EURO 2028
La UEFA e UK&I 2028 puntano a creare il più grande programma comunitario mai realizzato per un Campionato Europeo UEFA, collaborando con gli stakeholder locali per attuare piani di impatto sociale in ciascuna nazione ospitante.
Concepiti per garantire che l’impatto del torneo sia tangibile ben oltre i confini degli stadi, i piani promuoveranno l’inclusività, il volontariato e gli eroi della comunità, sfruttando al contempo EURO 2028 per mettere in luce la capacità del calcio di costruire comunità più forti e più diversificate.