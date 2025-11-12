Le città e gli stadi di EURO 2028: guida completa

Regno Unito e Irlanda si preparano a ospitare UEFA EURO 2028, in programma dal 9 giugno al 9 luglio 2028.

Scarica il calendario completo del torneo

Le partite si giocheranno in nove stadi di otto città: Wembley Stadium e Tottenham Hotspur Stadium (Londra), National Stadium of Wales (Cardiff), Manchester City Stadium (Manchester), Everton Stadium (Liverpool), St James' Park (Newcastle), Villa Park a (Birmingham), Hampden Park (Glasgow) e Dublin Arena (Dublino).

UEFA.com passa in rassegna le città e gli stadi che accoglieranno tifosi e giocatori provenienti da tutta Europa.

Londra

Capitale del Regno Unito e tra le città più iconiche al mondo, Londra ha qualcosa da offrire per tutti. Dalle celebri attrazioni turistiche come il Big Ben e Buckingham Palace, ai raffinati ristoranti, ai musei affascinanti e ai più di 3000 parchi, le possibilità di svago e cultura sono davvero infinite.

Wembley Stadium

Wembley ha ospitato diverse partite di UEFA EURO 2020 UEFA via Getty Images

• Capienza: 86.000 spettatori

• Squadra di casa: nazionale di calcio inglese

• Ha ospitato: finale di UEFA EURO 2020, finale di UEFA Women's EURO 2022, finali di UEFA Champions League 2011, 2013 e 2024, finali di FA Cup e Coppa di Lega, partite della nazionale inglese, incontri di rugby, football americano e pugilato

Stadio più grande del Regno Unito e secondo più grande d'Europa dopo il Camp Nou di Barcellona, Wembley ha già ospitato numerosi eventi di alto profilo dalla sua inaugurazione nel 2007 dopo una ristrutturazione. Oltre agli eventi sportivi, ha ospitato concerti di artisti del calibro di Coldplay, Beyoncé, Foo Fighters, Adele, Taylor Swift e Oasis.

Tottenham Hotspur Stadium

Il Tottenham Hotspur stadio è stato inaugurato nel 2019 Getty Images

• Capienza: 60.000 spettatori

• Squadra di casa: Tottenham Hotspur

• Ha ospitato: incontri della NFL, di rugby e di boxe, concerti

Secondo impianto londinese che verrà utilizzato a EURO 2028, il Tottenham Hotspur Stadium entusiasma gli appassionati di diversi sport sin dalla sua apertura nel 2019. Ha vinto il premio nazionale del Royal Institute of British Architects (RIBA) nel 2021 e ha ospitato i concerti di icone della musica come Guns N' Roses, Lady Gaga e Red Hot Chili Peppers.

Cardiff

La capitale del Galles è ricca di eventi e attrazioni adatti a tutte le età. Si dice che sia la città con il maggior numero di castelli al mondo: il più famoso è il Castello di Cardiff, che si staglia in pieno centro da quasi 2000 anni.

National Stadium of Wales

Il National Stadium of Wales ha ospitato la finale della UEFA Champions League del 2017 Getty Images

• Capienza: 73.000 spettatori

• Squadra di casa: nazionale gallese di rugby

• Ha ospitato: finale di UEFA Champions League 2017, partite della nazionale gallese di calcio, partite della nazionale gallese di rugby, finali di FA Cup e Coppa di Lega, incontri di boxe, concerti

Costruito nel 1999 per ospitare la Coppa del Mondo di rugby, il National Stadium of Wales ha ospitato anche numerose partite di calcio di rilievo. È stato scelto come sede della finale di Champions League del 2017, vinta dal Real Madrid contro la Juventus per 4-1, ed è stato utilizzato per le finali di FA Cup e League Cup tra il 2001 e il 2006, durante i lavori di ricostruzione di Wembley.

Manchester

Ricca di storia e di cultura musicale, Manchester è una città accogliente e multietnica. Il Northern Quarter è l'area più di tendenza offre numerosi ristoranti e opere di street art, un interessante museo dedicato alla scienza e all'industria ma anche tante opportunità per fare shopping.

Manchester City Stadium

Il Manchester City Stadium è il terreno di gioco del Manchester City AFP via Getty Images

• Capienza: 58.000 spettatori

• Squadra di casa: Manchester City

• Ha ospitato: finale di Coppa UEFA 2008, partite della nazionale inglese, incontri di rugby e boxe dei Giochi del Commonwealth 2002, concerti

Il Manchester City Stadium è il terreno di gioco del Manchester City, habitué della UEFA Champions League, dal 2003. Ha ospitato la finale di Coppa UEFA del 2008 vinta dallo Zenit contro i Rangers per 2-0 e concerti di idoli locali come Stone Roses e Liam Gallagher.

Liverpool

La città natale dei Beatles ha molto da offrire ai visitatori, come lo splendido Royal Albert Dock e una cattedrale famosa in tutto il mondo. Anche i musei Maritime e Beatles Story meritano una visita.

Everton Stadium

L'Everton Stadium ha ospitato la sua prima partita di Premier League nell'agosto 2025 Getty Images

• Capienza: 50.000 spettatori

• Squadra di casa: Everton

• Ha ospitato: partite della Premier League e della Super League femminile

L'Everton Stadium, il più moderno dei nove impianti di EURO 2028, ha ospitato la sua prima partita di Premier League nell'agosto 2025. Situato sul Bramley Moore Dock, ha un design accattivante che contribuirà senza dubbio a creare una stupenda atmosfera.

Newcastle

Tra le città più a nord dell'Inghilterra, Newcastle è una città universitaria vivace e dinamica. Esplora il Quayside, attraversa il Tyne Bridge e goditi la calorosa accoglienza della gente del posto.

St James' Park

Il St James' Park è famoso per la sua atmosfera elettrizzante Newcastle United via Getty Image

• Capienza: 50.000 spettatori

• Squadra di casa: Newcastle United

• Ha ospitato: partite di EURO '96, partite della nazionale inglese, partite delle Olimpiadi del 2012, partite di rugby, concerti

Soprannominato "la cattedrale sulla collina", il St James' Park è noto soprattutto per la sua atmosfera vivace e la posizione suggestiva nel cuore della città. Ha ospitato sei partite delle Olimpiadi del 2012 e tre di EURO '96.

Birmingham

Protagonista della fortunata serie televisiva "Peaky Blinders", Birmingham, la "seconda città" dell'Inghilterra, sta guadagnando popolarità come meta turistica. L'affascinante quartiere dei canali merita sicuramente una passeggiata, mentre i più golosi non vorranno perdersi la fabbrica di cioccolato Cadbury World.

Villa Park

Il Villa Park fu costruito volta nel 1897 Getty Images

• Capienza: 48.000 spettatori

• Squadra di casa: Aston Villa

• Ha ospitato: finale di Coppa delle Coppe UEFA 1999, partite di EURO '96, partite della nazionale inglese, semifinali di FA Cup, concerti

Con una storia che risale al 1897, il Villa Park è uno degli stadi più antichi e suggestivi del Regno Unito. Ha ospitato l'ultima finale di Coppa delle Coppe UEFA, vinta dalla Lazio contro il Maiorca per 2-1, e 55 semifinali di FA Cup, più di qualsiasi altro stadio.

Glasgow

Essendo la città più grande della Scozia, Glasgow è famosa per la sua cultura, con numerosi musei e gallerie gratuiti. È anche ben collegata con le spettacolari Highlands e con isole meravigliose come l'isola di Arran.

Hampden Park

Hampden Park ospita le partite della nazionale scozzese Getty Images

• Capienza: 51.000 spettatori

• Squadra di casa: nazionale di calcio scozzese

• Ha ospitato: partite di UEFA EURO 2020, finali di Coppa dei Campioni 1960, 1976 e 2002, finale di Coppa UEFA 2007, finali di Coppa delle Coppe UEFA 1962 e 1966

Hampden Park è stato teatro di alcuni momenti davvero memorabili nelle competizioni UEFA, come il gol di Zinédine Zidane con il Real Madrid contro il Bayer Leverkusen nella finale di UEFA Champions League del 2002. Più di recente ha ospitato quattro partite di UEFA EURO 2020, tra cui due della Scozia.

Dublino

Dublino è la capitale della Repubblica d'Irlanda ed è famosa per la cordialità dei suoi abitanti, i pub con musica dal vivo e la sua ricca tradizione letteraria. Scopri la storia della Guinness con un tour interattivo della Storehouse, oppure visita i negozi di Grafton Street prima di rilassarti nella tranquilla St Stephen's Green.

Dublin Arena

La Dublin Arena ospita le partite della nazionale della Repubblica d'Irlanda Getty Images

• Capienza: 50.000 spettatori

• Squadra di casa: nazionale irlandese di calcio, nazionale irlandese di rugby

• Ha ospitato: finali di UEFA Europa League 2011 e 2024, partite della nazionale irlandese, partite di rugby, concerti, football americano

La Dublin Arena è ricordata con affetto dal Porto, che qui ha vinto la finale di UEFA Europa League del 2011 battendo i connazionali del Braga per 1-0. Lo stadio ha ospitato anche la finale del 2024 della stessa competizione, vinta dall'Atalanta.