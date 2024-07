Come sono stati segnati i 117 gol di UEFA EURO 2024

La 17esima edizione del Campionato Europeo UEFA, con tutte le sue emozioni, i suoi record e i suoi gol indimenticabili, è ora custodita nei libri di storia.

EURO2024.com ha analizzato tutti i 117 gol, analizzando come, dove e quando sono stati segnati e individuando eventuali cambi di tendenza rispetto ai tornei precedenti.

Merino segna il gol della vittoria della Spagna contro la Germania

Come sono stati segnati i gol di EURO 2024?

60: destro

28: sinistro

18: testa

1: altro

10: autogol

Il numero di gol di sinistro rappresentava oltre il 30% sia nel 2016 che nel 2020, ma nell'edizione 2024 è tornato a meno di un quarto, come nel 2008 e nel 2012. L'aumento degli autogol è iniziato nel 2020 (quando gli 11 totali erano due in più rispetto a tutte le edizioni precedenti messe insieme) ed è sostanzialmente proseguito con 10 in Germania, a ulteriore riprova che i cross bassi effettuati di proposito sono parte integrante del calcio moderno.

Con che frequenza si è segnato a EURO 2024?

Minutaggio medio del primo gol: 30 minuti

Media gol partita: 2,29

La media gol a partita del 2020, 2,78, è stata la più alta di tutte le 16 edizioni precedenti. Il calo di media in Germania può essere attribuito alla sempre maggiore competitività del calcio europeo, perché più squadre hanno maggiori opportunità di lasciare il segno alla fase finale. Il minutaggio medio del primo gol è diminuito di circa 11 minuti rispetto al 2016: non è una sorpresa, dato che quattro dei sei gol più veloci nella storia di EURO sono stati segnati in questa edizione.

Guarda lo splendido gol di Yamal contro la Francia

Dove sono stati segnati i gol a EURO 2024?

Da dentro l'area (compresa l'area piccola): 98

Da fuori area: 19

Il 16,2% di gol da fuori area è una cifra quasi identica a quella del 2016, che ha segnato l'inizio di una tendenza: le squadre cercano maggiormente di portare la palla nelle aree più pericolose e, di conseguenza, tentano meno il gol dalla distanza.

Che tipi di gol sono stati segnati a EURO 2024?

Su azione: 108

Su rigore: 9

Calcio di punizione diretto: 0

Nel 2012 e nel 2020 è stato segnato un solo gol su calcio di punizione e la tendenza al ribasso è proseguita anche a EURO 2024. Si ritiene che la maggiore agilità dei portieri moderni e la diminuzione dei difensori che vanno a terra per conquistare la palla al limite dell'area, aiutati da migliori strutture difensive intorno a loro, siano i motivi principali di questo calo.

Quanti calci di rigore ci sono stati a EURO 2024?

Rigori assegnati: 12

Segnati: 9

Parati: 3

Sbagliati: 0

Anche nel 2016 ci sono stati 12 tiri dal dischetto, mentre nel 2020 sono stati 16, ma questi erano gli unici altri tornei con 51 partite in totale. Tuttavia, solo nove dei 16 rigori del 2020 sono stati trasformati, suggerendo che quest'anno i tiratori hanno variato le rincorse e usato più finte per contrastare le maggiori informazioni a disposizione dei portieri.