Chi ha vinto EURO da giocatore e da allenatore?

Che ha vinto EURO da giocatore e da allenatore?

Solo una persona ha vinto il Campionato Europeo UEFA da giocatore e da allenatore: Berti Vogts.

L’ex difensore del Borussia Mönchengladbach ha vinto il torneo con la Germania Ovest nel 1972, anche se non è mai sceso in campo. Dopo il ritiro, Vogts ha allenato la sua nazionale e ha conquistato il secondo posto agli Europei del 1992. Quattro anni dopo ha avuto miglior sorte, battendo la Repubblica Ceca in finale.

Highlights finale EURO '96: Germania - Repubblica Ceca 2-1

Chi potrebbe entrare nel club a EURO 2024?

Tra gli allenatori che parteciperanno a UEFA EURO 2024 ci sono due ex campioni d’Europa:

Didier Deschamps (Francia)

È stato capitano della Francia vittoriosa a UEFA EURO 2000, nonché la terza persona a vincere la Coppa del Mondo FIFA da giocatore (Francia 1998) e da allenatore (Russia 2018). Come Vogts, ha portato la nazionale in finale al suo primo Campionato Europeo (2016), ma nel 2020 la sua squadra è uscita contro la Svizzera agli ottavi ai calci di rigore.

Didier Deschamps e Ronald Koeman intervistati al sorteggio di EURO 2020 UEFA via Getty Images

Ronald Koeman (Paesi Bassi)

Dopo aver vinto la finale di EURO '88, Koeman ha allenato i Paesi Bassi per la prima volta nel 2018, raggiungendo la finale di UEFA Nations League nel 2019. Dopo aver condotto i Paesi Bassi a EURO 2020, è diventato allenatore del Barcellona, ma nel 2023 è stato richiamato in nazionale.

Quali altri allenatori di EURO 2024 hanno partecipato a EURO da giocatori?

Il Ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, ha sfiorato il successo con l'Inghilterra a EURO '96 davanti al suo pubblico, ma ha sbagliato un rigore decisivo in semifinale contro la Germania di Vogts.

Gli unici altri allenatori di EURO 2024 che hanno partecipato alla fase finale da giocatori sono il tecnico della Serbia Dragan Stojković (che aveva 19 anni quando ha disputato l'edizione del 1984 con la Jugoslavia) e lo svizzero Murat Yakin (che ha lasciato la nazionale elvetica dopo EURO 2004).