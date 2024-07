Chi ha vinto Champions League ed EURO nello stesso anno?

Jude Bellingham, Dani Carvajal, Joselu e Nacho avranno la chance di entrare in un club esclusivo in occasione della finale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Inghilterra.

Tutti e quattro hanno trionfato in UEFA Champions League con il Real Madrid a giugno e questa stessa estate potrebbero sollevare al cielo il Trofeo Henri Delauney.

Solo dieci giocatori ci sono riusciti finora, l'ultimo dei quali è stato Jorginho con il Chelsea e l'Italia nel 2021. Per essere considerati "doppii vincitori", i giocatori devono partecipare a entrambe le finali.

Vincitori Coppa dei Campioni-EURO nella stessa estate

1964: Luis Suárez (Inter e Spagna)

1988: Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Berry van Aerle, Gerald Vanenburg (PSV Eindhoven e Olanda)

2012: Fernando Torres, Juan Mata (Chelsea e Spagna)

2016: Cristiano Ronaldo, Pepe (Real Madrid e Portogallo)

2020: Jorginho (Chelsea e Italia)

Highlights finale EURO 2016: Portogallo - Francia 1-0

Wim Kieft non fa parte della lista perché ha vinto la Coppa dei Campioni del 1988 col PSV ma è rimasto in panchina con l'Olanda nella finale dei campionati Europei UEFA del 1988.

Nicolas Anelka del Real Madrid ha avuto lo stesso destino con la Francia nel 2000, mentre al compagno Christian Karembeu è andata addirittura peggio – è rimasto in panchina in entrambe le finali, ovvero UEFA Champions League 2000 e UEFA EURO 2000 (sebbene due estati prima era stato in campo nelle vittorie dalla UEFA Champions League e della Coppa del Mondo 1998).

Vincitori Coppa dei Campioni-Coppa del Mondo

Raphäel Varane è entrato nel club dei doppi vincitori nel 2018 ©Getty Images

1974: Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeness (Bayern e Germania Ovest)

1998: Christian Karembeu (Real Madrid e Francia)

2002: Roberto Carlos (Real Madrid e Brasile)

2018: Raphaël Varane (Real Madrid e Francia)

Nel 2018 Raphaël Varane ha vinto la Coppa del Mondo con la Francia qualche settimana dopo aver sollevato il trofeo della UEFA Champions League col Real Madrid.

Sami Khedira nel 2014 ha solo sfiorato l'impresa poiché un infortunio nel riscaldamento non gli ha permesso di scendere in campo nella finale del Mondiale poi vinta dalla Germania contro l'Argentina. Il tedesco aveva vinto la UEFA Champions League col Real Madrid meno di due mesi prima.

