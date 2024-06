Tutti i Player of the Match di EURO 2024

Jamal Musiala è stato scelto come Player of the Match grazie alla sua prestazione nella vittoria della Germania contro la Scozia nella partita d'apertura di UEFA EURO 2024.

Giornata 1

14/06: Germania - Scozia 5-1 – Jamal Musiala

15/06: Ungheria - Svizzera –

15/06: Spagna - Croazia –

15/06: Italia - Albania –

16/06: Polonia - Paesi Bassi –

16/06: Slovenia - Danimarca –

16/06: Serbia - Inghilterra –

17/06: Romania - Ucraina –

17/06: Belgio - Slovacchia –

17/06: Austria - Francia –

18/06: Turchia - Georgia –

18/06: Portogallo - Cechia –

Giornata 2

19/06: Croazia - Albania –

19/06: Germania - Ungheria –

19/06: Scozia - Svizzera –

20/06: Slovenia - Serbia –

20/06: Danimarca - Inghilterra –

20/06: Spagna - Italia –

21/06: Slovacchia - Ucraina –

21/06: Polonia - Austria –

21/06: Paesi Bassi - Francia –

22/06: Georgia - Cechia –

22/06: Turchia - Portogallo –

22/06: Belgio - Romania –

Giornata 3

23/06: Svizzera - Germania –

23/06: Scozia - Ungheria –

24/06: Croazia - Italia –

24/06: Albania - Spagna –

25/06: Paesi Bassi - Austria –

25/06: Francia - Polonia –

25/06: Inghilterra - Slovenia –

25/06: Danimarca - Serbia –

26/06: Slovacchia - Romania –

26/06: Ucraina - Belgio –

26/06: Cechia - Turchia –

26/06: Georgia - Portogallo –