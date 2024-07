Inghilterra-Svizzera 1-1 (6-4 dcr): Pickford e Saka trascinano i Tre Leoni in semifinale

L'Inghilterra vola in semifinale a UEFA EURO 2024. Alla Düsseldorf Arena, la nazionale di Gareth Soutghate pareggia 1-1 contro la Svizzera, ma ha la meglio ai rigori: dopo il botta e risposta tra Breel Embolo e Bukayo Saka, il protagonista è Jordan Pickford, che para il penalty di Manuel Akanji prima della decisiva trasformazione di Trent Alexander-Arnold.

Momenti chiave 45' Xhaka in tackle contiene in corner il tentativo ravvicinato di Mainoo

75' Embolo firma il vantaggio sul cross deviato di Ndoye

80' Saka con un sinistro a giro dal limite trova il pareggio

94' Sommer si supera sulla conclusione dalla distanza di Rice

102' Sommer blocca il tiro di Jude Bellingham

117' Shaqiri, entrato dalla panchina, colpisce l'incrocio dei pali direttamente da calcio d'angolo

119' Pickford respinge con i pugni il sinistro di Amdouni

Rigori Pickford para il tiro di Akanji, Alexander-Arnold trasforma il penalty decisivo

La partita in breve: Pickford trascina gli inglesi al successo

Breel Embolo esulta dopo il momentaneo vantaggio della Svizzera AFP via Getty Images

Nel primo tempo le palle gol latitano, anche se poco prima dell'intervallo il 19enne Kobbie Mainoo - servito da Saka - va al tiro da posizione favorevole, ma viene contenuto in angolo da Granit Xhaka. Nella ripresa la Svizzera prova a reagire con Embolo, il 27enne attaccante si gira e calcia ma il suo destro è debole e Pickford blocca.

Al 75' la nazionale di Murat Yakin passa. Il difensore Fabian Schär trova un corridoio in area per Dan Ndoye, l'esterno del Bologna si libera sulla destra dell'area e crossa forte rasoterra: John Stones riesce solo a toccare con la punta ed Embolo, sul secondo palo, vince il duello con Kyle Walker e in allungo mette il pallone in fondo al sacco.

La reazione dei Tre Leoni è immediata. Southgate ordina un triplice cambio - Luke Shaw, Eberechi Eze e Cole Palmer prendono il posto di Kieran Trippier, Mainoo ed Ezri Konsa - e l'Inghilterra pareggia quasi subito: Saka converge verso il centro e dal limite dell'area lascia partire un sinistro a giro rasoterra che lascia immobile Yann Sommer e finisce in rete dopo aver "baciato" il palo.

Inghilterra-Svizzera 6-4 dcr: la partita minuto per minuto e le reazioni

Si va ai supplementari e il portiere della Svizzera diventa protagonista: Sommer prima devia in angolo con un grande intervento il tiro dalla distanza di Declan Rice, poi blocca il sinistro in area della stella Jude Bellingham. Nel secondo extra-time è la Svizzera a sfiorare il gol-vittoria, direttamente sul calcio d'angolo battuto da Xherdan Shaqiri: il pallone, però, si infrange sull'incrocio dei pali.

L'ultima chance ce l'hanno ancora gli elvetici con Zeki Amdouni, ma il tiro è centrale e Pickford riesce a salvarsi: si va ai rigori. Dove il portiere dell'Inghilterra è ancora decisivo, con la sua parata su Akanji: la squadra di Southgate si qualifica e sarà a Dortmund a giocarsi la finale.

Vivo Player of the Match: Bukayo Saka (Inghilterra)

Bukayo Saka, VIVO Player of the Match di Inghilterra-Svizzera Getty Images

Formazioni

Inghilterra: Pickford; Walker, Konsa (Palmer 78'), Stones, Konsa; Trippier (Eze 78'), Mainoo (Shaw 78'), Rice, Saka; Bellingham, Foden (Alexander-Arnold 115'); Kane (Toney 110')

Svizzera: Sommer, Schär, Akanji, Rodríguez; Rieder (Zuber 63'), Freuler (Sierro 118'), Xhaka, Aebischer (Amdouni 118'); Ndoye (Zakaria 98'), Embolo (Shaqiri 109'), Vargas (Widmer 63')