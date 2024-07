Le partite di EURO decise ai rigori: tutti i record

I calci di rigore sono stati introdotti solo a partire dalla quinta edizione del Campionato Europeo UEFA, nel 1976. Le uniche altre partite decise precedentemente dopo un pareggio erano state quella tra Italia e Unione Sovietica (con gli azzurri vincitori grazie al lancio della monetina) e la finale del 1968 (vittoria dell’Italia contro la Jugoslavia nella finale di ripetizione).

La prima partita decisa ai rigori è stata la finale del 1976, culminata con la vittoria della Cecoslovacchia sulla Germania Ovest grazie allo storico “cucchiaio” di Antonín Panenka. È stata la prima delle 23 gare del Campionato Europeo decise agli 11 metri, nonché l’unica finale.

Record per squadra a EURO

Italia-Inghilterra: tutti i calci di rigore

Maggior numero di partite decise ai rigori

7 Italia

6 Spagna

5 Inghilterra

4 Paesi Bassi, Portogallo

3 Cecoslovacchia/Cechia, Francia, Germania Ovest/Germania, Svizzera

2 Danimarca, Polonia

1 Croazia, Slovenia, Svezia, Turchia



Maggior numero di vittorie per squadra

4 Italia, Spagna

3 Cecoslovacchia/Cechia, Portogallo

2 Germania

1 Danimarca, Inghilterra, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Svizzera, Turchia



Maggior numero di sconfitte per squadra

4 Inghilterra

3 Italia, Paesi Bassi

2 Francia, Spagna, Svizzera

1 Croazia, Danimarca, Germania Ovest/Germania, Polonia, Portogallo, Slovenia, Svezia

Cecoslovacchia/Cechia (3) e Turchia (1) sono le uniche squadre che hanno sempre vinto ai rigori a EURO. Finora, i cechi hanno trasformato 20 tiri dal dischetto su 20. Inghilterra e Paesi Bassi hanno vinto solo una volta rispettivamente su cinque e quattro volte

Risultati record

Guarda tutti i rigori alla Panenka a EURO

Sequenze più lunghe dal dischetto a EURO

18 rigori: finale terzo posto 1980: Cecoslovacchia - Italia 1-1, Cecoslovacchia vince 9-8 ai rigori

18 rigori: quarti di finale 2016: Germania - Italia 1-1, Germania vince 6-5 ai rigori

Sequenze più brevi dal dischetto a EURO

6 rigori: ottavi di finale 2024: Portogallo - Slovenia 0-0, Portogallo vince 3-0 ai rigori

7 rigori: quarti di finale 2008: Croazia - Turchia 1-1, Turchia vince 3-1 ai rigori

L’Italia, che figura in entrambe le sequenze più lunghe, ha sbagliato un tiro dal dischetto nel 1980 e quattro nel 2016: si tratta del maggior numero di errori di una squadra in una singola gara di EURO. Su tutte le partite terminate ai rigori a EURO, quella del 2016 è stata la sesta conclusasi a oltranza, con ben sette errori (39%). Il record di errori, però, è stato stabilito in Portogallo-Slovenia, con tre rigori sbagliati su sei (50% di insuccesso).

Record individuali

Quali portieri sono andati più volte ai rigori a EURO?

3 Gianluigi Buffon (Italia – 1 vittoria, 2 sconfitte: 12 subiti, 3 parati, 3 sbagliati)

3 Edwin van der Sar (Paesi Bassi – 1 vittoria, 2 sconfitte: 12 subiti, 2 parati, 1 sbagliato)

3 Yann Sommer (Svizzera – 1 vittoria, 2 sconfitte: 12 subiti, 2 parati)

2 Iker Casillas (Spagna – 2 vittorie: 4 subiti, 3 parati, 1 sbagliato)

2 Gianluigi Donnarumma (Italia - 2 vittorie: 4 subiti, 2 parati, 2 sbagliati)

2 Łukasz Fabiański (Polonia – 1 vittoria, 1 sconfitta: 9 subiti, 1 sbagliato)

2 Bernard Lama (Francia – 1 vittoria, 1 sconfitta: 10 subiti, 1 parato)

2 Rui Patrício (Portogallo – 1 vittoria, 1 sconfitta: 7 subiti, 2 parati)

2 David Seaman (Inghilterra – 1 vittoria, 1 sconfitta: 8 subiti, 1 parato, 1 sbagliato)

2 Unai Simón (Spagna – 1 vittoria, 1 sconfitta: 5 subiti, 3 parati, 1 sbagliato)



Highlights EURO 2012: tutti i rigori di Inghilterra - Italia

Quali portieri hanno preso parte al maggior numero di serie di rigori?

Dieci portieri sono andati ai rigori più di una volta a EURO. Quelli che ne hanno parati di più sono Diogo Costa, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Unai Simón e Gianluigi Donnarumma (tre).

Chi ha trasformato più rigori a EURO?

Cristiano Ronaldo (Portogallo), Fabian Schär (Svizzera) e Leonardo Bonucci (Italia) sono gli unici giocatori di movimento ad aver preso parte a tre serie di rigori. Schär e Bonucci hanno segnato due volte, Ronaldo tre.

Giocatori che hanno segnato tre rigori su tre dopo i 120'

Cristiano Ronaldo (Portogallo)

Giocatori che hanno trasformato due rigori a EURO

Federico Bernardeschi (Italia), Leonardo Bonucci (Italia), Cesc Fàbregas (Spagna), Paul Gascoigne (Inghilterra), Mario Gavranović (Svizzera), Kamil Glik (Polonia), Ladislav Jurkemik (Cecoslovacchia), Patrick Kluivert (Olanda), Robert Lewandowski (Polonia), Marián Masný (Cecoslovacchia), Arkadiusz Milik (Polonia), Gerard Moreno (Spagna), João Moutinho (Portogallo), Zdenĕk Nehoda (Cecoslovacchia), Anton Ondruš (Cecoslovacchia), Antonín Panenka (Cecoslovacchia), Stuart Pearce (Inghilterra), David Platt (Inghilterra), Fabian Schär (Svizzera), Alan Shearer (Inghilterra)

Rigori a EURO per turno: quando sono più probabili?

Negli anni, la competizione è passata da un format a quattro squadre fino a quello attuale a 24 squadre, con l’introduzione di nuovi turni e l’abbandono della finale per il terzo posto. Finora, i rigori si sono visti maggiormente ai quarti (quasi 40% di probabilità).

Ottavi di finale: tre partite sulle 20 possibili si sono concluse ai rigori (15% di probabilità)

Quarti di finale: dieci partite sulle 28 possibili (36%)

Semifinali: sette partite sulle 30 possibili (23,33%)

Finale terzo posto: una partita sulle sei possibili (17%)

Finale: due partite sulle 16 possibili (12,5%)

Tutte le partite decise ai rigori a EURO

Inghilterra - Spagna EURO ’96: i calci di rigore

Finale 1976: Cecoslovacchia - Germania Ovest 2-2, Cecoslovacchia vince 5-3 ai rigori

Finale terzo posto 1980: Cecoslovacchia - Italia 1-1, Cecoslovacchia vince 9-8 ai rigori

Semifinale 1984: Danimarca - Spagna 1-1, Spagna vince 5-4 ai rigori

Semifinale 1992: Olanda - Danimarca 2-2, Danimarca vince 5-4 ai rigori

Quarti di finale 1996: Spagna - Inghilterra 0-0, Inghilterra vince 4-2 ai rigori

Quarti di finale 1996: Francia - Olanda 0-0, Francia vince 5-4 ai rigori

Semifinale 1996: Germania - Inghilterra 1-1, Germania vince 6-5 ai rigori

Semifinale 1996: Francia - Cechia 0-0, Cechia vince 6-5 ai rigori

Semifinale 2000: Italia - Olanda 0-0, Italia vince 3-1 ai rigori

Quarti di finale 2004: Portogallo - Inghilterra 2-2, Portogallo vince 6-5 ai rigori

Quarti di finale 2004: Svezia - Olanda 0-0, Olanda vince 5-4 ai rigori

Quarti di finale 2008: Croazia - Turchia 1-1, Turchia vince 3-1 ai rigori

Quarti di finale 2008: Spagna - Italia 0-0, Spagna vince 4-2 ai rigori

Quarti di finale 2012: Inghilterra - Italia 0-0, Italia vince 4-2 ai rigori

Semifinale 2012: Portogallo - Spagna 0-0, Spagna vince 4-2 ai rigori

Ottavi di finale 2016: Polonia - Svizzera 1-1, Polonia vince 5-4 ai rigori

Quarti di finale 2016: Polonia - Portogallo 1-1, Portogallo vince 5-3 ai rigori

Quarti di finale 2016: Germania - Italia 1-1, Germania vince 6-5 ai rigori

Ottavi di finale 2020: Francia - Svizzera 3-3, la Svizzera vince 5-4 ai rigori

Quarti di finale 2020: Svizzera - Spagna 1-1, la Spagna vince 3-1 ai rigori

Semifinali 2020: Italia - Spagna 1-1, l'Italia vince 4-2 ai rigori

Finale 2020: Italia - Inghilterra 1-1, l'Italia vince 3-2 ai rigori

Ottavi di finale 2024: Portogallo - Slovenia 0-0, il Portogallo vince 3-0 ai rigori

Ultimo aggiornamento: 1 luglio 2024, 23:55