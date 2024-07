Portogallo-Francia 3-5 dcr: Bleus avanti ai rigori

Sarà la Francia a sfidare la Spagna nella prima semifinale di UEFA EURO 2024. Al Volksparkstadion di Amburgo, nei quarti di finale, la nazionale di Didier Deschamps supera ai calci di rigore il Portogallo dopo lo 0-0 di tempi regolamentari e supplementari: nella lotteria dagli 11 metri segnano tutti i giocatori transalpini, mentre ai lusitani è fatale il palo colpito da João Félix.

Momenti chiave 16': Bruno Fernandes calcia da fuori, il pallone finisce in angolo per una deviazione

20': La conclusione di Hernández è respinta da Diogo Costa

61': Maignan salva sul diagonale di Bruno Fernandes

63': Maignan si oppone al bolide centrale di Vitinha

66': Rúben Dias salva in corner sulla conclusione a colpo sicuro di Kolo Muani

93': Ronaldo ha una grande chance ma calcia alto su assist di Conceição

Rigori: Theo Hernández trasforma il penalty della vittoria

La partita in breve: francesi glaciali dal dischetto

La Francia nel primo tempo ci prova con Théo Hernandez, ma Diogo Costa respinge bene il bolide da fuori dell'esterno mancino. Nella ripresa si fa vedere anche Kylian Mbappé, ma la conclusione dell'attaccante - dopo l'uno-due cn N'Golo Kanté - è centrale e non impensierisce il portiere lusitano.

Poi sale sugli scudi Mike Maignan. Il portiere dei Les Bleus prima salva alla grande sul diagonale di Bruno Fernandes, poi fa muro sull'inserimento di Vitinha, che gli calcia addosso. La nazionale di Deschamps risponde con Randal Kolo Muani, che detta il passaggio a e conclude praticamente a colpo sicuro: Rúben Dias riesce a salvare in calcio d'angolo.

E' il momento migliore dei francesi, a livello di occasioni: Eduardo Camavinga e il subentrato Ousmane Dembélé vanno vicini al bersaglio, ma il pallone termina fuori di pochissimo. La partita approda ai supplementari e Cristiano Ronaldo ha subito una limpida occasione per sbloccare il risultato, ma il suo destro dopo lo spunto di Francisco Conceição termina alto.

La squadra di Roberto Martinez insiste, Rafael Leão calcia al volo e il vantaggio sembra cosa fatta, ma per i transalpini è provvidenziale il salvataggio con la coscia di Dayot Upamecano. Il secondo extra-time inizia senza Mbappé e Rafa Leão, Conceição ha un'altra ottima intuizione ma sul suo cross João Félix mette sul fondo di testa. L'ultima chance è per Nuno Mendes, ma il tiro è centrale e Maignan blocca in tuffo.

Si va ai rigori: i francesi, malgrado l'uscita di Mbappé e la presenza di Diogo Costa [che aveva parato tre rigori alla Slovenia], segnano tutti, con Theo Hernández che trasforma il tiro decisivo; nel Portogallo è decisivo il penalty fallito da João Félix, che centra il palo.

Vivo Player of the Match: Ousmane Dembélé (Francia)

Ousmane Dembele riceve il premio Vivo Player of the Match per la sua prestazione in Portogallo-Francia UEFA via Getty Images

"Entrato dalla panchina, ha cambiato la partita per la Francia e ha mantenuto i nervi saldi per segnare il rigore. Il ritmo e l'abilità di questo attaccante lo rendono una minaccia costante".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Portogallo: Diogo Costa; Cancelo (Semedo 74'), Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes; Vitinha, Palhinha (Rúben Neves 90'+2'), Bruno Fernandes (Francisco Conceição 74'); Bernardo Silva, Ronaldo, Rafael Leão (João Félix 106')

France: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Kanté, Tchouameni, Camavinga (Fofana 91'); Kolo Muani (Thuram 86'), Griezmann (Dembélé 67'), Mbappé (Barcola 106')