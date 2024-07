Spagna-Germania 2-1 dts: Merino porta la Roja in semifinale

UEFA EURO 2024 prosegue per la Spagna, mentre si interrompe per la Germania padrona di casa. A Stoccarda, nel primo e forse più atteso dei quarti di finale del torneo, le Furie Rosse superano 2-1 dopo i tempi supplementari la nazionale guidata da Julian Nagelsmann e si qualificano al termine di una sfida emozionante: decide il colpo di testa all'ultimo minuto dell'extra time di Mikel Merino, dopo che all'89 Florian Wirtz aveva vanificato il vantaggio a inizio ripresa di Dani Olmo.

Momenti chiave 15' La punizione di Yamal finisce fuori

21' Il colpo di testa di Havertz è intercettato da Unai Simón

36' Neuer dice di no a Williams con un ottimo intervento

39' Il tiro di Dani Olmo è respinto da Neuer

47' Morata si gira e calcia sopra la traversa

51' Dani Olmo raccoglie l'assist di Yamal e sblocca il risultato

70' Unai Simón si oppone alla grande alla conclusione di Andrich

77' Füllkrug colpisce il palo

89' Wirtz ristabilisce la parità raccogliendo la sponda di testa di Kimmich

104' Il tentativo da fuori area di Oyarzabal è impreciso

105'+1 Wirtz sfiora di un soffio il bersaglio

109' Merino trova il gol-qualificazione delle Furie Rosse

120'+3 Füllkrug di testa sfiora la rete del 2-2

120+6' Carvajal della Spagna espulso

La partita in breve: Roja avanti allo scadere

Lamine Yamal e Dani Olmo festeggiano il vantaggio delle Furie Rosse Getty Images

Il primo acuto è della Germania, Álvaro Morata fa bene la sponda per l'accorrente Pedri: Manuel Neuer blocca sicuro il tentativo del centrocampista. Il giocatore del Barcellona, però, dopo otto minuti è costretto a lasciare il campo per un infortunio: al suo posto entra Dani Olmo. La Spagna insiste, Lamine Yamal su punizione mette i brividi al pubblico di casa, mentre una conclusione di Fabián Ruiz termina alta.

I portieri sono attentissimi, Unai Simón neutralizza un colpo di testa di Kai Havertz, Neuer fa altrettanto con il tiro da fuori area di Aymeric Laporte. Il finale di primo tempo è emozionante. Havertz ha una grande chance, mette fuori tempo con il controllo Robin Le Normand ma poi calcia debolmente. Il portiere dei tedeschi è invece provvidenziale su Dani Olmo, che aveva calciato dal limite con il destro.

Nella ripresa, dopo una chance per Morata, le Furie Rosse colpiscono dopo sei minuti. Yamal serve alla grande Dani Olmo, il numero 10 si inserisce e non dà scampo al portiere avversario: 1-0 per la squadra di De La Fuente, i tifosi tedeschi alla Stuttgart Arena sono gelati. La reazione dei tedeschi è immediata, Jamal Musiala ha un'ottima occasione ma Laporte riesce a salvare sulla linea.

Il neo-entrato Niclas Füllkrug ci prova di testa ma manda alto, poi Unai Simón si salva in corner sul tentativo di Robert Andrich. Nagelsmann imbottisce la sua squadra di giocatori offensivi, ma la fortuna non sembra dalla parte della Germania quando - al 75' - Füllkrug anticipa Nacho ma colpisce il palo.

Spagna-Germania 2-1 dts: la partita minuto per minuto e le reazioni

Havertz poi sbaglia il pallonetto del possibile pareggio all'83', ma a un minuto dalla fine la pressione tedesca è premiata: Maximilian Mittelstädt crossa, Joshua Kimmich offre una grande sponda di testa a Wirtz che con un destro in diagonale fa impazzire di gioia la Stuttgart Arena.

Thomas Müller ha una chance nell'ultimo minuto di recupero, ma l'appendice dei supplementari è inevitabile. Nell'extra-time è la Germania ad avere le chance migliori: Wirtz manda a lato di un soffio, Unai Simón respinge in tuffo un colpo di testa del "solito" Füllkrug. Al 119', però, la Roja trova lo spunto vincente: cross pennellato di Dani Olmo e colpo di testa vincente di Merino.

Nel recupero i tedeschi sciupano la chance del 2-2 con Füllkrug, di testa, mentre Dani Carvajal è espulso per doppia ammonizione. Ma il fischio finale del direttore di gara scatena la gioia delle Furie Rosse, che in semifinale attendono la vincente di Francia-Portogallo.

Vivo Player of the Match: Dani Olmo (Spagna)

Il gol di Florian Wirtz aveva portato la sfida ai supplementari Getty Images

"In campo dalla panchina per vestire i panni di Pedri. E' stato molto pericoloso, molto coinvolto nel gioco, ha realizzato un gol, fornito un assist, si è mosso bene e ha svolto un ottimo lavoro. Anche a livello difensivo se l'è cavata bene".

Commissione osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Spagna: Unai Simón; Carvajal, Le Normand (Nacho 46'), Laporte, Cucurella; Pedri (Olmo 8'), Rodri, Fabián Ruiz (Joselu 102'); Yamal (Ferran Torres 63'), Morata (Oyarzabal 80'), Williams (Merino 80')

Germania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah (Müller 80'), Raum (Mittelstädt 57'); Can (Andrich 46'), Kroos; Musiala, Gündoğan (Füllkrug 57'), Sané (Wirtz 46); Havertz (Anton 91')