Anteprima giornaliera EURO 2024: cosa guardare sabato 6 luglio

I quarti di finale di UEFA EURO 2024 si concludono sabato con due partite affascinanti: Inghilterra - Svizzera e Paesi Bassi - Turchia.

Ecco un'anteprima delle partite di Düsseldorf e Berlino.

L'Inghilterra sembrava a un passo dalla clamorosa eliminazione agli ottavi contro la Slovacchia ma ha avuto la meglio, dimostrando l'enorme valore dei giocatori in campo, in grado di cambiare in qualsiasi momento il corso di una partita.

L'allenatore Gareth Southgate, tuttavia, si è concentrato più sulla squadra che sui singoli, affermando: "È un buon momento per la squadra. Una cosa è vincere una partita con tutti i tuoi fuoriclasse, ma che anche gli altri sentano di essere fondamentali per la squadra, è una cosa importantissima". C'è ancora la sensazione di non aver visto il meglio di questa Inghilterra nel torneo. Che sia questa la volta giusta?

Inghilterra-Svizzera del 2004

A ostacolare i sogni di gloria degli inglesi però c'è una Svizzera che è stata capace di spazzare dal campo i campioni in carica dell'Italia agli ottavi, e di arrivare a un passo dalla vittoria contro la Germania nella fase a gironi. "Abbiamo dimostrato di potercela giocare con le squadre più forti", ha dichiarato il centrocampista Ruben Vargas, autore di un gran gol contro gli Azzurri.

"Sappiamo quanto siamo bravi e ci stiamo concentrando su noi stessi". I 'Nati' non hanno mai raggiunto le semifinali di un EURO o di una Coppa del Mondo FIFA, ma questa squadra ha tutte le carte in regola per entrare nella storia battendo l'Inghilterra.

Statistica: l'Inghilterra è imbattuta da 13 partite contro la Svizzera (V9 P4). L'ultimo incontro in una fase finale EURO è stato nel 2004, quando all'epoca il diciottenne Wayne Rooney divenne il più giovane marcatore della storia di EURO nella vittoria per 3-0.

I Paesi Bassi si sono riscattati dal deludente terzo posto del Gruppo D, travolgendo 3-0 la Romania agli ottavi di finale. Grazie alle reti di Cody Gakpo e Donyell Malen, la squadra ha segnato due o più gol in sei delle ultime otto partite nelle fasi finali di EURO.

Adesso gli Orange sperano di riproporre lo stesso repertorio offensivo a Berlino con la speranza di raggiungere la prima semifinale di EURO dopo 20 anni. "Non ho ricordi di [EURO] 2004, ma del 2008 sì", ha detto Gakpo. Adesso tocca a noi creare dei ricordi indimenticabili".

Romania - Paesi Bassi, Player of the Match: Cody Gakpo

Gli Orange affrontano una delle squadre più entusiasmanti del torneo: la Turchia di Vincenzo Montella. I turchi hanno superato l'Austria agli ottavi in una partita molto avvincente.

I loro tifosi saranno sicuramente presenti in massa anche nella capitale tedesca, con l'esterno Arda Güler che non vede l'ora di scendere in campo. "Sono molto emozionato dall'idea di giocare a Berlino davanti ai nostri tifosi. I Paesi Bassi, ovviamente, sono avversari molto difficili. Ma noi crediamo in noi stessi e vogliamo passare il turno".

Statistica: i Paesi Bassi hanno vinto l'ultimo precedente per 6-1 in una gara di qualificazione ai Mondiali del 2022, con Memphis Depay autore di una tripletta.

Semifinali

9 luglio, 21:00: Spagna/Germania - Portogallo/Francia (Monaco)

10 luglio, 21:00: Paesi Bassi/Turchia - Inghilterra/Svizzera (Dortmund)

