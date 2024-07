Francia - Belgio 1-0: la grande prestazione di Jules Koundé

Se un terzino moderno deve essere efficace sia in attacco che in difesa, allora Jules Koundé ha soddisfatto alla grande entrambi i requisiti lunedì.

Agli ottavi di finale di UEFA EURO 2024 contro il Belgio, il terzino francese ha dovuto affrontare uno degli esterni più temibili che si erano visti nella fase a gironi, Jérémy Doku: non solo è riuscito ad arginarlo, ma ha anche servito ottimi palloni all'altro estremo del campo.

Francia-Belgio 1-0: la partita minuto per minuto

È questo il verdetto degli osservatori tecnici UEFA Ioan Lupescu, Fabio Capello e Michael O'Neill, che hanno scelto Koundé come Player of the Match per il suo impegno nella vittoria per 1-0 della Francia. "È stato molto forte in difesa, utile nelle aree offensive, pericoloso sui cross e ottimo nell'uno contro uno con Doku", hanno commentato.

Il video sotto offre tre esempi del contributo di Koundé, a partire dal cross che ha regalato a Marcus Thuram la migliore occasione del primo tempo per la Francia. L'attaccante, però, ha incornato alto sulla traversa.

Tactical analysis: Koundé shines for France

La prima clip mostra una manovra di costruzione della Francia con il centrocampista Aurélien Tchouaméni arretrato – sempre accanto ai due centrali o appena davanti – e i laterali Koundé e Théo Hernández che spingono sulle fasce. Il cambio di gioco sulla destra di Tchouaméni è uno dei quattro tentativi di passaggio in diagonale da parte sua nel primo tempo (tutti riusciti) e dà lo spunto a Koundé, che dalla destra fa partire il cross per Thuram.

Il cross di Koundé è uno dei cinque passaggi chiave della partita, un totale superato in una singola gara di EURO 2024 solo dal danese Christian Eriksen. La cifra comprende un traversone per un altro colpo di testa di Thuram nel secondo tempo e un pallone basso per un tentativo a rete di Kylian Mbappé.

I tre gol realizzati dalla Francia finora sono stati due autoreti e un rigore di Mbappé, ma i transalpini hanno mantenuto il totale basso anche in difesa, con tre clean sheet in quattro partite.

Koundé era sempre in campo e la seconda e la terza clip evidenziano il suo contributo nel limitare Doku. Mentre la percentuale di successo di Doku nella fase a gironi era stata del 43%, contro la Francia è stata del 33%. La seconda clip mostra Koundé che si avvicina al suo uomo sulla linea di fondo, avanzando e accorciando totalmente per fermare la sua progressione.

Il video si conclude con il francese che ostacola un traversone di Doku. L'esterno gira da una parte e poi dall'altra, ma Koundé riesce a tenere le distanze e a bloccare il cross. Solo nel recupero Doku è riuscito a servire altri cross, ma nessuno dei tre ha raggiunto un compagno di squadra.

Vale la pena aggiungere che Koundé non è stato l'unico terzino della Francia ad avere un ruolo chiave, perché anche Hernández si è prodigato in un ottimo intervento per bloccare un tiro di Yannick Carrasco sullo 0-0.

"È stata una partita difficile, ma abbiamo dominato", ha detto Koundé al termine. "Abbiamo avuto occasioni e abbiamo fatto molto bene in difesa. I pericoli sono stati pochissimi e siamo riusciti a trovare gli spazi per colpire".

"Per me, questa è stata la nostra migliore prestazione nel torneo. Abbiamo creato molte occasioni, abbiamo giocato una partita completa e il gol alla fine ha premiato tutti i nostri sforzi".