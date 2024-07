Francia-Belgio 1-0: Les Bleus ai quarti con un'autorete

La Francia piega il Belgio e si prende i quarti di UEFA EURO 2024, dove sfiderà la vincente di Portogallo-Slovenia. Alla Düsseldorf Arena, Les Bleus di Dieder Deschamps hanno la meglio sulla nazionale di Domenico Tedesco grazie all'autorete, a cinque minuti dalla fine, di Jan Vertonghen.

Momenti chiave 24': Maignan respinge con i piedi la punizione di De Bruyne

34': Thuram di testa non trova la porta sul cross di Koundé

45+1': Tchouameni non inquadra lo specchio dopo l'iniziativa di Mbappé

49': Casteels si salva in angolo su una conclusione deviata di Tchouameni

51': Thuram di testa alza troppo la mira

54': Mbappé, partito da sinistra, conclude di poco alto

71': Maignan si oppone al potente sinistro di Lukaku

74': Ci prova anche Saliba, che calcia però alto

83': Il portiere francese si oppone al tentativo di De Bruyne

85': Vertonghen devia nella sua porta il destro sotto misura di Kolo Muani

La partita in breve: Mbappé e compagni passano allo scadere

Mike Maignan neutralizza di piede la punizione di Kevin De Bruyne Getty Images

Il primo intervento degno di nota è quello di Mike Maignan, che si salva in qualche modo di piede sull'insidiosa punizione battuta da Kevin De Bruyne. La Francia risponde con Marcus Thuram, che colpisce di testa sul cross di Jules Koundé ma non trova lo specchio della porta difesa da Koen Casteels.

Prima dell'intervallo, nel recupero, ha una grande chance con Aurélien Tchouaméni, che calcia dopo l'iniziativa personale di Kylian Mbappé ma manda alto. Nella ripresa si fa notare ancora Tchouaméni, sul suo destro c'è la deviazione di Wout Faes ma Casteels legge la traiettoria e si salva in corner.

Al 53' si accende ancora Mbappé, che si porta il pallone sul destro e calcia ma spedisce alto. Deschamps richiama Thuram e inserisce Randal Kolo Muani - mossa che si rivelerà decisiva - mentre Tedesco risponde mandando dentro Orel Mangala al posto di Loïs Openda. Le occasioni fioccano da una parte e dell'altra, ma la gara non si sblocca.

Maignan si supera prima su Romelu Lukaku e poi su Kevin De Bruyne, dalla parte opposta William Saliba e Mbappé vanno vicinissimi al bersaglio senza tuttavia riuscire a battere il portiere del Belgio. La sfida si decide all'85'.

Azione corale dei Les Bleus, Kolo Muani riceve il pallone, si gira e lascia partire un destro, che complice la decisiva deviazione di Jan Vertonghen, inganna Casteels.

La Francia vince e vola ai quarti, il Belgio saluta il torneo dopo una prestazione comunque positiva.

Francia-Belgio 1-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

Vivo Player of the Match: Jules Koundé (Francia)

Molto forte a livello difensivo e molto collaborativo in zona offensiva. Ha messo in area cross pericolosi e si è dimostrato molto bravo in fase difensiva negli uno-contro-uno contro Jérémy Doku.

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Jules Kundé, VIVO Player of the Match di Francia-Belgio UEFA via Getty Images

Formazioni

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández, Tchouameni, Kanté, Rabiot; Thuram (Kolo Muani 62'), Griezmann, Mbappé

Belgio: Casteels; Castagne (De Ketelaere 88'), Faes, Vertonghen, Theate; Openda (Mangala 64'), Onana, Carrasco (Lukébakio 88'); De Bruyne, Lukaku, Doku

Getty Images