Germania - Danimarca 2-0: come la squadra di Hjulmand ha cercato di contenere Musiala

Come si ferma Jamal Musiala? Molti allenatori si saranno posti questa domanda mentre guardavano la gara inaugurale in cui la Germania ha travolto la Scozia giocando una partita quasi perfetta in fase offensiva.

Prima di EURO 2024, Musiala aveva segnato due gol in 29 presenze con la nazionale, mentre a EURO 2024 con la rete nella vittoria della Germania sulla Danimarca è già salito a quota tre nel torneo. Così il 21enne è diventato il secondo più giovane dietro Wayne Rooney a segnare tre gol nei Campionati Europei UEFA.

Detto questo, secondo l'unità di analisi delle prestazioni della UEFA, un aspetto tattico interessante degli ottavi di sabato sera è stato il modo in cui la Danimarca ha cercato di contenere Musiala durante il primo tempo.

Analisi tattica: Germania - Danimarca

La prima clip del video qui sopra offre un esempio della fase difensiva della Danimarca. I giocatori sono schierati col 5-4-1 e le maglie rosse lavorano duramente per togliere spazi a Musiala. Il momento chiave della clip è quello in cui Toni Kroos effettua un passaggio a Musiala, che riesce a trovare un varco tra quattro giocatori della Danimarca. Tuttavia, il difensore centrale, Joachim Andersen, esercita una pressione immediata, non permettendo all'esterno di affacciarsi in avanti. Il passaggio forzato di Musiala all'interno viene intercettato e un contropiede danese crea un'opportunità per Rasmus Højlund.

Come mostra questo filmato, Musiala si fa trovare tra le linee per ricevere il pallone - sei volte nel primo tempo - ma Danimarca è riuscita a limitarlo. Secondo l'osservatore UEFA, Aitor Karanka: "Nel primo tempo giocava più all'interno e Andersen lo pressava molto bene". Come si vede nella seconda clip, però, Musiala nella ripresa è riuscito ugualmente ad avere la meglio segnando il gol che ha sancito la vittoria della Germania per 2-0 e il passaggio ai quarti di finale di una fase finale (EURO e Mondiali) per la prima volta in otto anni.

La cronaca di Germania - Danimarca 2-0

Nella clip, Andersen esce dalla linea difensiva e segue Musiala nella metà campo avversaria nel tentativo di stringerlo. Tuttavia, il centravanti della Germania Nico Schlotterbeck ha il tempo di trovare una traiettoria di passaggio e riesce a giocare il pallone dietro la linea alta della Danimarca, liberando Musiala che aggira Andersen.

La rete di Musiala avrà accresciuto i rimpianti di Andersen che pure era andato in gol al 48' prima che l'arbitro lo annullasse. A peggiorare la situazione anche il tocco di mano in area poi trasformato in gol da Kai Havertz dal dischetto.

Karanka, notando il cartellino giallo di Andersen per quel fallo di mano, ha detto che "dopo l'ammonizione non ha potuto essere aggressivo come nel primo tempo".