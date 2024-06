Analisi di Ucraina-Belgio 0-0: diavoli rossi vengono messi alla prova

L'Ucraina è uscita da EURO 2024 con un triste primato: è diventata la prima squadra eliminata dalla fase a gironi del Campionato Europeo UEFA nonostante un bottino di quattro punti. Nell'ultima gara del girone, però, ha messo visibilmente in difficoltà il Belgio.

Secondo l'osservatore tecnico UEFA David Moyes, un fattore determinante è stata la capacità dei trequartisti Mykola Shaparenko e Georgiy Sudakov di trovare spazi tra le linee.

Nel video sotto vediamo l'Ucraina in fase di costruzione con un 3-5-2, con Shaparenko e Sudakov in posizione avanzata a centrocampo. Con il passare del primo tempo, i due iniziano a trovare sempre più spazi alle spalle e intorno ai centrocampisti avversari Youri Tielemans e Amadou Onana. La prima clip offre un chiaro esempio in cui Shaparenko crea un'occasione per Roman Yaremchuk.

Analisi: l'Ucraina trova spazio tra le linee

L'azione prosegue con Tielemans che pressa sul difensore centrale destro Ilia Zabarnyi, ma la sua scelta lascia Onana da solo contro Shaparenko e Sudakov. Mentre Onana è alle prese con Sudakov, il difensore centrale di sinistra Mykola Matviyenko riesce a trovare Shaparenko libero nel cerchio di metà campo, da dove avanza per servire Yaremchuk prima del tiro.

Nella seconda clip si vedono di nuovo Shaparenko e Sudakov ai lati di Onana. Con la sua corsa, Shaparenko attacca lo spazio per raccogliere un altro passaggio filtrante di Matviyenko. L’Ucraina è in tre contro due nell’ultimo terzo di campo: Shaparenko serve Yaremchuk, che anticipa Wout Faes e Timothy Castagne. Invece di tirare, però, tenta un cross che sfugge di poco ad Artem Dovbyk.

Nel complesso, Matviyenko ha realizzato il maggior numero di passaggi filtranti (11) per l'Ucraina, mentre il compagno di reparto Zabarnyi ha contribuito con otto. Per quanto riguarda i destinatari dei passaggi, Shaparenko ne ha ricevuti sei tra le linee e Sudakov ben 10, più di qualsiasi altro giocatore in campo.

Ucraina - Belgio 0-0: la cronaca

Consapevole dell'influenza di Kevin De Bruyne, votato Player of the Match e autore di quattro passaggi chiave per i diavoli rossi, Moyes ha aggiunto: "Forse il Belgio è stato comunque più pericoloso grazie a De Bruyne, ma l'Ucraina ha avuto un paio di ottime occasioni che non è riuscita a concretizzare".

Lo 0-0 non è bastato all'Ucraina e il Ct Serhiy Rebrov ha commentato: "Purtroppo non ci siamo qualificati perché abbiamo perso contro la Romania alla prima giornata. Ringrazio i giocatori per come hanno reagito contro la Slovacchia [vincendo 2-1]. Abbiamo sempre dimostrato che volevamo vincere e nelle ultime due gare non ci sono stati dubbi sull'impegno e sul carattere dei ragazzi".