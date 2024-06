Paesi Bassi - Austria 2-3: austriaci primi

L'Austria batte i Paesi Bassi 3-2 nella sfida del Gruppo D di UEFA EURO 2024 a Berlino. Gli austriaci chiudono primi nel girone, i Paesi Bassi terzi. Sblocca la partita l'autogol di Donyell Malen, Cody Gakpo pareggia per gli Oranje, poi arrivano le reti di Romano Schmid e Memphis Depay, prima del gol decisivo di Marcel Sabitzer.

Momenti chiave 6': l'autogol di Malen sblocca la gara

47': pareggio di Gakpo a inizio ripresa

59': Schmid di testa riporta avanti l'Austria

75': Depay riprende l'Austria

80': Sabitzer segna il terzo gol

La partita in breve

La partita inizia a ritmo elevato, con l'Austria più aggressiva e più forte sulle seconde palle. La squadra di Ralf Rangnick sblocca subito la gara, con l'autorete di Malen, che devia nella propria porta un cross dalla sinistra.

La cronaca e le reazioni

Lo stesso Malen ha l'occasione per il pari, ma calcia a lato. Il portiere olandese Bart Verbruggen è poi decisivo sul tiro dal limite di Marcel Sabitzer.

Il pareggio di Gakpo Getty Images

Il secondo tempo si apre col pareggio: tiro a giro di Gakpo sotto l'incrocio. Ma poco prima dell'ora di gioco ritorna avanti l'Austria: cross dalla sinistra di Florian Grillitsch e colpo di testa in tuffo di Schmid.

La partita non è finita. Depay riprende l'Austria con un destro al volo, ma un minuto dopo Sabitzer con una botta ravvicinata fissa il 3-2 per gli austriaci, che volano al primo posto in classifica.

Vivo Player of the Match: Marcel Sabitzer (Austria)

"a seguire."

Panel Osservatori Tecnici UEFA Technical

La gioia dell'Austria dopo il primo gol Getty Images

Formazioni iniziali

Paesi Bassi: Verbruggen; Geertruida, De Vrij, Van Dijk, Aké (Van de ven 65); Reijnders (Wijnaldum 65), Schouten, Veerman (Xavi Simons 35); Malen (Weghorst 72), Depay, Gakpo

Austria: Pentz; Posch, Wöber, Lienhart (Querfeld 62), Prass; Seiwald, Grillitsch (Laimer 62); Wimmer (Baumgartner 62), Sabitzer, Schmid (Weimann 90+2); Arnautović (Gregoritsch 78)