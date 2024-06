Austria-Francia 0-1: ai Bleus basta un'autorete

La Francia vice campione del mondo inizia con una vittoria di misura il suo cammino a UEFA EURO 2024. Alla Düsseldorf Arena, nel suo esordio nel Gruppo D, la nazionale di Didier Deschamps piega 1-0 l'Austria e affianca i Paesi Bassi al comando della classifica: decide la sfida una sfortunata autorete di Maximilian Wöber, su cross di Kylian Mbappé.

Momenti chiave 8': Pentz si salva in corner su una conclusione di Mbappé

36': Maignan compie un grande intervento su Baumgartner

38': Wöber, di testa, infila il pallone nella sua porta sul cross di Mbappé

54': A tu per tu con Pentz, il capitano della Francia calcia incredibilmente a lato

67': Il portiere dell'Austria dice di no a Thuram

La partita in breve: i Bleus agganciano i Paesi Bassi

Altre scene di gioia per i "galletti" di Deschamps a Düsseldorf Getty Images

Mbappé si fa notare già in avvio e dopo pochi minuti Patrick Pentz, portiere dell'Austria e del Brøndby, deve rifugiarsi in corner. Poi, su un potente tiro-cross frutto della combinazione tra Théo Hernandez e Marcus Thuram nessun giocatore dei vice campioni del mondo è pronto al tap-in vincente.

L'Austria di Ralf Rangnick ha una colossale chance per passare in vantaggio al 36', ma Christoph Baumgartner, smarcato alla grande da Marcel Sabitzer, si fa "ipnotizzare" da Mike Maignan. Al 38', però, la nazionale di Deschamps sblocca la partita. Mbappé, defilato sulla destra, va via con una gran giocata e crossa, la deviazione di testa di Maximilian Wöber è sfortunata e il pallone si infila beffardo alle spalle di Pentz.

Il portiere dell'Austria si riscatta sullo stesso capitano avversario allo scadere del primo tempo, si va all'intervallo con i francesi avanti. Nella ripresa la squadra di Ralf Rangnick si fa notare con Stefan Posch, difensore del Bologna che però calcia alto, mentre dalla parte opposta Mbappé ha una colossale occasione per raddoppiare.

Lo juventino Adrien Rabiot serve alla grande il neo attaccante del Real Madrid, che dopo aver vinto un contrasto si invola solitario davanti alla porta avversaria ma sbaglia la conclusione di piatto sull'uscita di Pentz. La Francia insiste, Théo Hernandez mentre un altro bel pallone in area su cui però Antoine Griezmann è di un soffio in ritardo.

Thuram ha un paio di spunti ma la sua mira non è quella dei giorni migliori, mentre Mbappé è costretto a uscire per uno scontro fortuito in cui ha la peggio [sospetta frattura del setto nasale]. Il risultato non cambia, malgrado una colossale chance non sfruttata dal subentrato Olivier Giroud: la Francia di Deschamps - alla 100esima vittoria sulla panchina della sua nazionale - può brindare dopo nove minuti di recupero a questi primi tre punti a EURO.

Austria-Francia 0-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

Vivo Player of the Match: N'Golo Kanté (Francia)

"Ha conquistato molti palloni, ha bloccato l'Austria in mezzo al campo e giocato diversi buoni palloni in avanti. Kanté si è inoltre reso protagonista di un eccellente recupero difensivo da ultimo uomo".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Austria: Pentz; Posch, Danso, Wöber (Trauner 59'), Mwene (Prass 88'); Seiwald, Sabitzer; Laimer (Schmid 90'+1'), Baumgartner, Grillitsch (Wimmer 59'); Gregoritsch (Arnautović 59')

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernández; Griezmann (Fofana 90'), Kanté, Rabiot (Camavinga 71'); Dembélé (Kolo Muani 71'), Mbappé (Giroud 90'), Thuram