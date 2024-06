Polonia-Paesi Bassi 1-2: rimonta Oranje nel finale

I Paesi Bassi vincono la loro prima partita a UEFA EURO 2024. Ad Amburgo, contro la Polonia orfana dell'infortunato Robert Lewandowski, gli Oranje di Ronald Koeman vanno sotto, ma le reti di Cody Gakpo e del subentrato Wout Weghorst fissano il risultato sul 2-1 finale.

I momenti-chiave 2': Un tiro di Gakpo costringe Szczęsny alla parata

16': Buksa, di testa, firma il vantaggio

20': Una conclusione al volo di Van Dijk dalla distanza sfiora il pareggio

29': La conclusione deviata di Gakpo frutta l'1-1

54': Simons calcia a lato da posizione favorevole

83': Weghorst, entrato dalla panchina, realizza il gol della vittoria

La partita in breve: Weghorst entra e decide la sfida

Buksa non trattiene la gioia dopo aver portato la Polonia in vantaggio Getty Images

Wojciech Szczęsny è subito chiamato all'intervento da Gakpo, che non tarda ad accendersi al Volksparkstadion. L'approccio diretto alla partita dei Paesi Bassi sembra cogliere di sorpresa la Polonia, che con i suoi lunghi palloni in profondità non riesce inizialmente a impensierire gli avversari. Gli uomini di Ronald Koeman sembrano quelli destinati a segnare in avvio, ma è Adam Buksa sugli sviluppi di un corner a saltare più in alto di tutto e regalare alle Aquile un inaspettato vantaggio al 16° minuto.

I giocatori dell'Olanda festeggiano il gol del pareggio Getty Images

Gli Oranje rispondono prontamente: Virgil Van Dijk sfodera un tiro al volo dal limite dell'area, che Szczęsny - il primo portiere polacco a partecipare a quattro edizioni degli Europei - para alla grande, prima che Memphis Depay vada vicino al bersaglio per ben due volte. La squadra di Michał Probierz non molla la presa, ma i Paesi Bassi tornano alla carica e trovano il pareggio, quando al 29' il tiro dalla distanza di Gakpo viene deviato e inganna Szczęsny. Pochi istanti prima dell'intervallo, Depay ha la possibilità di portare i Paesi Bassi in vantaggio, ma non riesce a centrare il bersaglio.

Getty Images

La Polonia si lancia in attacco, con Jakub Kiwior e Piotr Zieliński che mettono alla prova i riflessi di Bart Verbruggen e riaccendono l'entusiasmo dei loro tifosi. Quando la partita sembra ormai agli sgoccioli, all'83' Weghorst - entrato dalla panchina - al primo pallone giocato trova di sinistro il gol della vittoria, regalando all'Olanda i tre punti in questa gara divertente del Gruppo D.

Polonia-Paesi Bassi 1-2: la partita minuto per minuto

Vivo Player of the Match: Cody Gakpo (Paesi Bassi)

È stato positivo nelle situazioni di uno contro uno, soprattutto nel primo tempo. Ha lavorato bene con Aké per tutta la partita e alla fine ha segnato il primo gol. è stato una chiara minaccia per la difesa avversaria con la sua statura e il suo ritmo. Ha fatto la differenza per l'Olanda, soprattutto nel primo tempo.

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Polonia: Szczęsny; Bednarek, Salamon (Bereszyński 86'), Kiwior; Frankowski, Zieliński (Piotrowski 78'), Romanczuk (Slisz 55'), Zalewski; Urbański (Świderski 55), Buksa, S. Szymański (Moder 46')

Paesi Bassi: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké (Van de Ven 87); Schouten, Reijnders, Veerman (Wijnaldum 62'); Simons (Malen 62'), Depay (Weghorst 81), Gakpo (Frimpong 81')

Wout Weghorst Getty Images