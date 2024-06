Inghilterra - Slovenia, anteprima terza giornata Gruppo C EURO 2024: dove guardarla, orario probabili formazioni

Inghilterra e Slovenia si affronteranno martedì 25 giugno nell'ultima giornata del Gruppo C di UEFA EURO 2024.

Inghilterra - Slovenia in breve Quando: martedì 25 giugno (21:00 CET)

Dove: Cologne Stadium

Cosa: terza giornata Gruppo C UEFA EURO 2024

Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita

Dove guardare Inghilterra - Slovenia in TV

Scopri dove guardare le partite di UEFA EURO 2024 in TV e streaming.

Guida alla partita

Dopo la vittoria di misura contro la Serbia, l'Inghilterra non ha convinto contro la Danimarca e può considerarsi fortunata ad aver ottenuto un punto a Francoforte. Tuttavia, la squadra di Gareth Southgate è ancora favorita per la qualificazione agli ottavi di finale. Il portiere Jordan Pickford parlando a EURO2024.com ha invitato alla calma: "Avremmo potuto fare meglio nella partita [contro la Danimarca], ma siamo ancora in testa al girone. È ancora tutto nelle nostre mani, quindi non c'è da preoccuparsi o farsi prendere dal panico".

Saka e Guéhi dell'Inghilterra rispondono al quiz su EURO

I Tre Leoni dovranno però affrontare una prova difficile contro la Slovenia, che è imbattuta nelle ultime otto partite, comprese le amichevoli, e ha pareggiato entrambe le partite disputate finora in questo torneo contro Danimarca e Serbia. La vittoria contro quest'ultima è stata negata solo da un pareggio di Luka Jović al 95° minuto. L'allenatore Matjaž Kek si è detto fiducioso per il test contro l'Inghilterra: "Sono chiaramente favoriti, ma lo erano anche i danesi e i serbi".

Facciamo i calcoli per la qualificazione

Probabili formazioni

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Gallagher, Bellingham, Rice; Foden, Kane, Saka

In diffida: Gallagher

Slovenia: Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Janža; Stojanović, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar, Šeško

In diffida: Celar, Janža, Stojanović, Vipotnik

Stato di forma

Inghilterra:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PVSVPS



Slovenia:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PPPVVP

La Slovenia sul quiz EURO

Le parole degli allenatori

Gareth Southgate, ct Inghilterra: "È stato bello avere un po' di tempo prima dell'ultima partita. Abbiamo preparato meglio la gara e parlato con i giocatori della situazione in questo momento: dove siamo e a che livello sono le nostre prestazioni. Stiamo lavorando tutti insieme per cercare di migliorarci. Abbiamo una motivazione enorme. Non abbiamo ancora giocato come vorremmo e ora abbiamo l'opportunità di vincere il girone. Potrebbe essere molto importante".

Matjaž Kek, ct Slovenia: "Siamo ancora i padroni del nostro destino, con tutto il rispetto per l'Inghilterra, che è una squadra eccezionale. Questa sarà la sfida più importante per questi giocatori. Ci siamo rilassati dopo la partita con la Serbia, abbiamo analizzato gli aspetti positivi e negativi di quella partita. Siamo pronti".