Slovenia-Serbia 1-1: pari Jović all'ultimo respiro

La Serbia riprende in extremis la Slovenia e mantiene vive le sue speranze di qualificazione agli ottavi di UEFA EURO 2024. A Monaco di Baviera, la nazionale di Dragan Stojković - sconfitta all'esordio dall'Inghilterra - va sotto per un gol di Žan Karničnik, ma riesce a pareggiare al 95' grazie a un colpo di testa del subentrato Luka Jović. Per i serbi è il primo punto nel Gruppo C, per la Slovenia il secondo pareggio consecutivo.

Momenti chiave 8': Rajković si salva di piede sulla conclusione di Mlakar

38': Elšnik colpisce il palo

47': Oblak bravo a fermare il tiro di Mitrović

69': Karničnik spezza l'equilibrio da distanza ravvicinata

72': Un tiro di Mitrović è deviato sulla traversa

90'+5': Jović batte Oblak di testa sugli sviluppi di un corner

La partita in breve: secondo pareggio per la Slovenia

Jan Oblak si oppone alla grande al tentativo sotto misura di Aleksandar Mitrović AFP via Getty Images

La squadra di Matjaž Kek parte forte in avvio e dopo pochi minuti il portiere serbo Predrag Rajković è costretto a salvarsi di piede sul tentativo di Jan Mlakar, 25enne del Pisa. La Slovenia insiste e il numero 1 del Mallorca è attento anche sull'interessante cross di Erik Janža. La Serbia reagisce con Dušan Vlahović, ma Jan Oblak fa buona guardia sul colpo di testa dell'attaccante della Juventus, liberato dal cross di Ivan Ilić.

La nazionale di Dragan Stojković insiste, Aleksandar Mitrović svetta più in alto di tutti sul cross del veterano Dušan Tadić ma il suo colpo di testa sfiora il palo. La Slovenia non sta a guardare, ma un destro di Timi Max Elšnik si stampa sul palo: il pallone finisce a Benjamin Šeško, ma l'attaccante del Leipzig manda alto sopra la traversa.

Nella ripresa Mitrović si conferma l'attaccante più pericoloso per i suoi, ma il bomber dell'Al Hilal trova ancora sulla sua strada Oblak. Rajković si salva sul tiro da fuori di Šeško, ma al 69' la Slovenia passa. Karničnik, dopo aver recuperato un pallone, duetta con Elšnik e trova la conclusione vincente che sorprende il portiere avversario.

La squadra di Stojković reagisce, il "solito" Mitrović colpisce la traversa mentre l'ex laziale Sergej Milinković-Savić manda di poco a lato con il suo colpo di testa. La Slovenia è pericolosa in contropiede, con Karničnik che va vicino al raddoppio - e alla doppietta personale. Le ultime chance la Serbia ce le ha con il neo-entrato Lazar Samardžić e Ilić: sembra fatta per la vittoria slovena, ma al 95' succede l'impensabile. Sull'angolo ancora di Ilić, il milanista Jović svetta più in alto di tutti e realizza un 1-1 ormai insperato.

Slovenia-Serbia 1-1: la partita minuto-per-minuto e le reazioni

Vivo Player of the Match: Žan Karničnik (Slovenia)

Karničnik è stato scelto come Vivo Player of the Match AFP via Getty Images

Conquista il pallone in profondità nella metà campo slovena e avvia il movimento che porta al gol. La Slovenia era tatticamente compatta e difficile da contrastare: la convinzione e l'attenzione di Karnicnik sono state la chiave.

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Dušan Tadić è il giocatore più anziano della Serbia a partire titolare in una partita di EURO AFP via Getty Images

Formazioni

Slovenia: Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Janža; Stojanović (Verbić 76'), G. Čerin, Elšnik (Brekalo 90'+1'), Mlakar (Gorenc Stanković 64'); Šporar, Šeško (Vipotnik 76')

Serbia: Rajković; Veljković, Milenković, Pavlović; A. Živković (Birmančević 82'), Ilić, Lukić (S. Milinković-Savić 64'), Mladenović (Gaćinović 46'); Tadić (Samardžić 82'); Vlahović (Jović 64'), Mitrović