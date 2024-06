Danimarca - Serbia, anteprima terza giornata Gruppo C EURO 2024: dove guardarla, orario probabili formazioni

Danimarca e Serbia si affronteranno martedì 25 giugno nell'ultima giornata del Gruppo C di UEFA EURO 2024.

Danimarca - Serbia in breve Quando: martedì 25 giugno (21:00 CET)

Dove: Munich Football Arena

Cosa: terza giornata Gruppo C UEFA EURO 2024

Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita

Dove guardare Danimarca - Serbia in TV

Scopri dove vedere le partite di UEFA EURO 2024 in TV e streaming.

Guida alla partita

Fare i calcoli per la qualificazione è complicato , e il terzo posto nel Gruppo C dipenderà anche da ciò che accadrà nella sfida tra Inghilterra e Slovenia, ma per Danimarca e Serbia è abbastanza semplice: entrambe hanno bisogno di vincere. La squadra di Kasper Hjulmand ha pareggiato le due partite del girone per 1-1; quella di Dragan Stojković ha un solo punto (sconfitta per 1-0 con l'Inghilterra e pari per 1-1 contro la Slovenia, ottenuto grazie a un gol di Luka Jović).

I dieci precedenti tra i due paesi si sono conclusi con cinque vittorie a testa, ma il momento è molto favorevole ai danesi che hanno vinto i quattro incontri più recenti. Molti membri della squadra attuale ricorderanno la vittoria amichevole per 3-0 dei padroni di casa a Copenaghen nel marzo 2020, con Joakim Mæhle, Jesper Lindstrøm e Christian Eriksen come marcatori. La Danimarca può contare anche su una maggiore esperienza recente agli Europei, ma come ha scoperto la Slovenia l'ultima volta, la Serbia non si arrende facilmente.

Cosa serve a chi per qualificarsi

Probabili formazioni

Danimarca: Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Kristiansen, Hjulmand, Eriksen, Højbjerg, Mæhle; Højlund, Wind

In diffida: Hjulmand, Nørgaard, Mæhle, Vestergaard

Serbia: Rajković; Veljković, Milenković, Pavlović; Živković, Ilić, Lukić, Mladenović; Tadić, Samardžić; Mitrović

In diffida: Gaćinović, Gudelj, Jović, Lukić, Mladenović, Tadić

Stato di forma

Danimarca:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PPVVVP



Serbia:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PSVSVS

Le parole degli allenatori

Kasper Hjulmand, ct Danimarca: "Ci manca cantare la nostra canzone della vittoria dopo una partita. Sappiamo che basta un pareggio, ma giocheremo la partita come qualsiasi altra, cercando la vittoria. La Serbia è una squadra ottima. Hanno dato molti problemi all'Inghilterra, penso che avrebbero meritato il pareggio. Hanno avuto grandi occasioni contro la Slovenia. Sono molto potenti e abili e abbiamo grande rispetto per loro".

Dragan Stojković, ct Serbia: "La Danimarca è una squadra davvero forte perché hanno ottimi giocatori. Non hanno vinto, ma nemmeno perso, le prime due partite; significa che è una squadra organizzata che si sacrifica molto in campo. Sarà molto difficile, ma faremo del nostro meglio per fare una bella partita".