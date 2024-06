Albania-Spagna, anteprima terza giornata Gruppo B di EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Albania e Spagna si affronteranno lunedì 24 giugno per l'ultima partita del Gruppo B di UEFA EURO 2024.

Albania - Spagna in breve Quando: lunedì 24 giugno (21:00 CET)

Dove: Düsseldorf Arena

Cosa: terza giornata Gruppo B UEFA EURO 2024

Guida alla partita

La Spagna ha consolidato il suo posto tra le favorite di EURO 2024 dopo aver conquistato gli ottavi di finale come vincitrice del Gruppo B con una partita di anticipo. Le importanti vittorie contro Croazia e Italia hanno mandato un chiaro segnale alle rivali per il titolo e permetteranno a Luis de la Fuente di utilizzare alcuni giocatori che hanno avuto fin qui poco spazio, vista anche la squalifica di Rodri.

Questo non rende il compito più facile per l'Albania dato che la Spagna ha enorme qualità in tutta la rosa. Tuttavia, la squadra di Sylvinho ha tanti motivi per essere ottimista in vista della sfida di Düsseldorf. Con il centrocampista dell'Inter, Kristjan Asllani, a tirare le fila della mediana, gli albanesi hanno iniziato alla grande contro l'Italia prima di capitolare, e infine hanno ottenuto un pari in extremis contro la Croazia, mantenendo vive le speranze di qualificazione agli ottavi.

I calcoli per la qualificazione

Probabili formazioni

Albania: Strakosha; Balliu, Ismajli, Gjimshiti, Mitaj; Ramadani, Abrashi, Asllani, Bajrami, Laci; Broja

In diffida: Broja, Daku, Gjasula, Hoxha, Hysaj

Spagna: Raya; Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Merino, Zubimendi, Olmo; Torres, Joselu, Oyarzabal

Squalificato: Rodri

In diffida: Carvajal, Le Normand

Statistiche

Albania:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): PSVVSS



Spagna:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVVPS

Le parole degli allenatori

Sylvinho, Ct Albania: "Sono molto contento che siamo ancora in gara nella fase a gironi. Quasi nessuno credeva che saremmo stati in grado di competere. Alcuni pensavano che avremmo subito tre o quattro gol a partita, ma eccoci qui, ancora nel torneo".

Luis de la Fuente, Ct Spagna: "Per me il successo è il risultato di tanto lavoro e dedizione, ma anche di un percorso di fatica e sacrificio. Se dai tutto non sbagli mai".