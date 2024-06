Spagna-Italia 1-0: un'autorete condanna gli Azzurri

L'Italia si inchina alla Spagna, che si qualifica con una giornata d'anticipo agli ottavi di UEFA EURO 2024 e vince aritmeticamente il Gruppo B. A Gelsenkirchen, gli Azzurri di Luciano Spalletti sono sconfitti 1-0 e ora dovranno conquistarsi la qualificazione lunedì contro la Croazia: è un'autorete di Riccardo Calafiori nel secondo tempo a decidere la sfida dell'Arena AufSchalke.

Momenti chiave

2': Il colpo di testa di Pedri è alzato in corner da Donnarumma

10': Williams spedisce a lato di testa con la porta spalancata

52': Pedri non riesce a sfruttare l'intelligente cross arretrato di Cucurella

55': La sfortunata autorete di Calafiori porta in vantaggio la Spagna

70': Williams colpisce la traversa con un gran tiro da fuori area

90+1': Donnarumma ferma alla grande Pérez