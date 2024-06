Croazia - Italia, anteprima Gruppo B EURO 2024: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Croazia e Italia si affronteranno lunedì 24 giugno nell'ultima giornata del Gruppo B di UEFA EURO 2024.

Croazia - Italia in breve Quando: lunedì 24 giugno (21:00 CET)

Dove: Leipzig Stadium

Cosa: terza giornata Gruppo B UEFA EURO 2024

Dove guardare Croazia - Italia in TV

Guida alla partita

Gli allenatori Zlatko Dalić e Luciano Spalletti hanno entrambi molti interrogativi da dissipare prima della sfida decisiva della terza e ultima giornata. La Croazia ha raccolto un solo punto avendo perso contro la Spagna (già vincitrice del Gruppo B) e pareggiato 2-2 contro l'Albania. La loro difesa un tempo granitica, ha già subito cinque gol, quindi per ottenere un risultato positivo servirà maggiore attenzione soprattutto da parte della retroguardia.

L'Italia ha vinto in rimonta contro l'Albania alla prima giornata: dopo essere andati sotto dopo appena 23 secondi, infatti, gli Azzurri hanno ribaltato il risultato vincendo 2-1. Tuttavia la Spagna si è rivelata un avversario troppo forte per i campioni in carica che sono stati battuti 1-0 alla seconda giornata. Solo una squadra ha vinto due EURO consecutivi, ma per l'Italia l'aspettativa minima è la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Chi può ancora qualificarsi e con quali risultati

Probabili formazioni

Croazia: Livaković; Stanišić, Šutalo, Erlić, Gvardiol; Modrić, Kovačić; Pašalić, Sučić, Kramarić; Budimir

In diffida: Ivušić

Italia: Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori, Di Lorenzo; Cristante, Jorginho; Barella, Pellegrini, Chiesa; Retegui

In diffida: Calafiori, Cristante, Donnarumma, Pellegrini

Stato di forma

Croazia:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): PSVVVP



Italia:

Forma (tutte le competizioni dalla più recente): SVVPVV

Il parere degli esperti



Elvir Islamović, reporter Croazia

La Croazia è sempre riuscita a uscere dalle situazioni più difficili. Il loro detto "meglio quando è difficile" fa al caso giusto. Nelle prime due partite non ha funzionato, ma in entrambe le occasioni le cose sono andate meglio nel secondo tempo. Dalić farà sicuramente diversi cambi, forse lasciando fuori Marcelo Brozović, arretrando Luka Modrić e Mateo Kovačić e schierando davanti a loro il talentuoso Luka Sučić. Dalić deve trovare la formula giusta, ma in genere 'quando il gioco si fa duro' lui ci riesce sempre.

Kramarić on Croazia draw

Paolo Menicucci, reporter Italia

Dopo l'inizio positivo contro l'Albania, i campioni in carica sono stati riportati a terra dalla Spagna. Spalletti dovrebbe apportare alcune modifiche al suo undici titolare, ma soprattutto dovrà lavorare sulla testa dei suoi giocatori, che troppo spesso sono apparsi sfiduciati contro la Roja. Affrontare la Croazia con la paura dell'eliminazione potrebbe essere un grosso errore. L'Italia può certamente giocare meglio di come ha fatto a Gelsenkirchen.

Le parole degli allenatori

Zlatko Dalić, allenatore Croazia: "Dobbiamo rimanere positivi, accettare le responsabilità e correggere i nostri errori. In Russia [ai Mondiali 2018] non abbiamo subito gol nella fase a gironi; in Qatar [ai Mondiali 2022] solo una volta. Qui ne abbiamo già subiti cinque. Ogni attacco pericoloso finisce nella nostra rete. Dobbiamo cambiare il nostro approccio e sistemarlo prima di affrontare l'Italia. Dobbiamo vincere, altrimenti torniamo a casa. Dobbiamo mantenere un clima positivo, accettare le responsabilità e correggere gli errori che stiamo commettendo".

Luciano Spalletti, allenatore Italia: "Dobbiamo recuperare le energie e riflettere sulle situazioni che si sono verificate in campo contro la Spagna. A volte avremmo potuto agire diversamente dal punto di vista tattico, ma loro sono stati molto più veloci e reattivi di noi. Con la Croazia avremo la possibilità di fare la differenza, ma se non offriamo più opzioni, diventa difficile".