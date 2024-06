Germania-Ungheria 2-0: i tedeschi volano agli ottavi

La Germania si ripete contro l'Ungheria e centra la qualificazione agli ottavi di UEFA EURO 2024. Dopo il 5-1 alla Scozia nella gara d'apertura del tornei, i tedeschi superano anche la nazionale di Marco Rossi, che alla Stuttgart Arena si inchina 2-0: sono i gol - uno per tempo - di Jamal Musiala e İlkay Gündoğan a regalare il sorriso a Julian Nagelsmann.

I momenti chiave 22': La conclusione di Musiala porta in vantaggio la Germania

26': Neuer si salva alla grande sulla punizione di Szoboszlai

55': Gulácsi respinge il tiro da fuori di Kroos

60': Varga di testa manda alto sopra la traversa

67': Una bella conclusione di Gündoğan frutta il raddoppio



La partita in breve: tedeschi avanti con stile

Jamial Musiala esulta dopo aver realizzato il secondo gol nel torneo Getty Images

In avvio c'è subito un brivido per i padroni di casa, con Manuel Neuer costretto all'uscita su Roland Sallai. La Germania risponde con Kai Havertz, che calcia debolmente con il mancino e non crea problemi a Péter Gulácsi. Ben più complicato l'intervento del portiere del Leipzig all'11', sempre sull'attaccante dell'Arsenal che tira da posizione ravvicinata.

Antonio Rüdiger si "immola" su Sallai, tra i più attivo in avvio dei magiari, poi al 22' la nazionale tedesca passa. Gündoğan serve Musiala, che calcia sotto la traversa e fa centro: per il talento del Bayern Monaco è il secondo gol consecutivo all'Europeo. Neuer protegge il vantaggio con una super parata sulla punizione di Dominik Szoboszlai, il centrocampista del Liverpool ci prova anche alla mezzora ma trova l'opposizione di Jonathan Tah.

Prima dell'intervallo ci provano Florian Wirtz e ancora Musiala, ma la loro mira non è quella dei giorni migliori. Nella ripresa, dopo un tiro fuori dallo specchio di Toni Kroos, la nazionale di Rossi mette i brividi alla Stuttgart Arena con Barnabás Varga: l'attaccante del Ferencváros stacca bene sul cross di Sallai, ma non trova lo specchio della porta.

Così, dopo un destro alto di Musiala, la Germania chiude la sfida e blinda la qualificazione. Musiala allarga per Maximilian Mittelstädt, il difensore dello Stoccarda crossa basso e il tap-in di mancino di capitan Gündoğan è davvero semplice. I tedeschi potrebbero far tris in contropiede, mentre Joshua Kimmich mantiene il clean sheet con un salvataggio sulla linea. Finisce 2-0, la Germania è qualificata.

Vivo Player of the Match: İlkay Gündoğan (Germania)

"Ha fatto un assist per il primo gol e si è messo in proprio per segnare il secondo. Intelligente e costante. Era difficile contro il blocco basso e ha dovuto mantenere costanza, ma è stato premiato".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

L'Ungheria finora ha perso tutti e due gli incontri del girone Getty Images

Formazioni

Germania: Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt; Andrich (Can 72'), Kroos; Musiala (Führich 72'), Gündoğan, Wirtz (Sané 58'); Havertz (Füllkrug 58')

Ungheria: Gulácsi; Fiola, Orbán, Dárdai; Bolla (Ádám 75'), Ádám Nagy (Kleinheisler 64'), Schäfer, Kerkez (Nagy 75'); Sallai, Szoboszlai, Varga