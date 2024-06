Scozia-Svizzera 1-1: Shaqiri fa felici gli elvetici

La Svizzera riprende la Scozia e resta imbattuta a UEFA EURO 2024. Dopo il successo contro l'Ungheria, la nazionale elvetica pareggia 1-1 a Colonia contro la nazionale di Steve Clarke e vola a quattro punti nel Gruppo A: è l'esperto Xherdan Shaqiri a rimettere in equilibrio l'incontro dopo la rete di Scott McTominay..

Momenti chiave 13': McTominay realizza il vantaggio grazie a un tiro deviato da Schär

26': Shaqiri firma il pareggio approfittando di un errato disimpegno avversario

32': Gunn dice di no a Ndoye

58': L'attaccante del Bologna calcia ancora a lato da posizione favorevole

67': Hanley colpisce il palo con un colpo di testa

90': Il colpo di testa di Amdouni finisce di poco fuori

La partita in breve: gli svizzeri restano imbattuti

Xherdan Shaqiri ha ristabilito l'equilibrio per la Svizzera AFP via Getty Images

La Scozia sblocca il risultato dopo tredici minuti, al culmine di una ripartenza. Il sinistro di Scott McTominay, centrocampista del Manchester United, è deviato da Fabian Schär e spiazza completamente Yann Sommer, portiere dell'Inter: 1-0 per la Tartan Army.

Il pareggio della Svizzera arriva dopo una manciata di minuti, al 25': la difesa di Steve Clarke ha un cattivo disimpegno e Shaqiri e approfitta per lasciar partire un bolide, che non dà scampo ad Angus Gunn: equilibrio ristabilito. Gli elvetici, galvanizzati dal pareggio, hanno un'ottima chance anche Dan Ndoye, ma il 23enne attaccante del Bologna trova la pronta respinta del solito Gunn, portiere del Norwich.

Nella ripresa gli scozzesi hanno una grande chance per passare in vantaggio. Sul cross disegnato da Andrew Robertson, capitano e difensore del Liverpool, il centrale Grant Hanley è bravo a inserirsi tra Widmer e Schär, ma il suo colpo di testa si infrange sul palo a Sommer battuto.

La partita scorre via sul filo dell'equilibrio e il risultato finale non cambia, malgrado una chance per Zeki Amdouni: finisce 1-1 al Cologne Stadium, risultato che fa felice soprattutto la nazionale di Murat Yakin. Ma anche la Scozia ha ancora possibilità.

Scozia-Svizzera 1-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

Vivo Player of the Match: Manuel Akanji (Svizzera)

Player of the Match: Manuel Akanji

"Dominante nei duelli aerei, organizza bene la difesa, è bravo a impostare e a servire i compagni in avanti."

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Un tiro deviato di McTominay aveva portato in vantaggio la Scozia AFP via Getty Images

Formazioni iniziali

Scozia: Gunn; Ralston, Hendry, Hanley, Tierney (McKenna 61'), Robertson; McTominay, Gilmour (McLean 79'), McGregor, McGinn (Christie 90'); Adams (Shankland 90')

Svizzera: Sommer; Schär, Akanji, Rodríguez; Widmer (Stergiou 86'), Xhaka, Freuler (Sierro 75'), Aebischer; Ndoye (Amdouni 86'), Shaqiri (Embolo 60'), Vargas (Rieder 75')