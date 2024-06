Turchia-Portogallo 0-3: lusitani agli ottavi

Il Portogallo conquista la seconda vittoria consecutiva a UEFA EURO 2024 e brinda alla qualificazione agli ottavi, assicurandosi il primo posto nel Gruppo F con una giornata di anticipo. Dopo aver battuto la Cechia, Cristiano Ronaldo e compagni si ripetono a Dortmund contro la Turchia che non riesce a ripetere la buona prova dell'esordio: finisce 3-0, con Bernardo Silva che apre il conto e Bruno Fernandes che lo chiude dopo l'autorete di Samet Akaydin.

I momenti chiave 21' Bernardo Silva porta in vantaggio i suoi

28' L'autorete di Samet Akaydin frutta il raddoppio

30' Diogo Costa si oppone di piede alla conclusione di Aktürkoğlu

56' Bruno Fernandes fa tris raccogliendo l'assist di Cristiano Ronaldo

La partita in breve: troppo Portogallo per la Turchia

Bernardo Silva esulta dopo il vantaggio dei lusitani Getty Images

Il Portogallo prova a fare la partita in avvio. Ci prova subito Bruno Fernandes, ma la conclusione del centrocampista del Manchester United è murata da Abdülkerim Bardakcı. La Turchia risponde con Kerem Aktürkoğlu, che arriva sul cross del romanista Zeki Çelik ma colpisce male per l'azione di disturbo di João Cancelo.

Lo stesso difensore, dalla parte opposta, crossa per Cristiano Ronaldo, che però non impatta bene: l'occasione sfuma. Al 21' i lusitani passano, con un'azione davvero ben organizzata. Rafael Leão serve Nuno Mendes, il giocatore del Paris Saint-Germain mette un cross arretrato per Bernardo Silva che di sinistro fa centro.

Sette minuti e arriva il raddoppio, grazie a una sfortunata autorete della nazionale di Vincenzo Montella. Cancelo sbaglia il passaggio per CR7, la palla arriva a Samet Akaydin ma il difensore del Fenerbahce sbaglia la misura del retropassaggio per il suo portiere Altay Bayındır, con il pallone che rotola in rete.

La Turchia ci prova prima dell'intervallo con Aktürkoğlu e Orkun Kökçü, ma Diogo Costa è sempre molto attento. La ripresa si apre con tre cambi. Due decisi da Roberto Martinez, che richiama gli ammoniti Leão e João Palhinha per inserire Pedro Neto e Rúben Neves; uno da Montella, che rimpiazza Kökçü con Yusuf Yazıcı. L'attaccante del Lille prova subito a farsi notare, ma il suo tiro è neutralizzato dal portiere lusitano.

E al 56' il Portogallo fa tris. Ronaldo si invola tutto solo verso la porta avversaria e, con un grande gesto di altruismo, offre a Bruno Fernandes il più comodo degli assist: per il centrocampista è un gioco da ragazzi depositare il pallone in rete. Oltre al miglior marcatore nella storia degli Europei, CR7 diventa così anche il miglior assistman.



Montella prova a ricorrere ad altri cambi, ma le mosse non portano i risultati sperati. Finisce con la netta vittoria dei ragazzi di Martinez, che festeggiano la qualificazione.

Turchia-Portogallo 0-3: la partita minuto per minuto e le reazioni

Vivo Player of the Match: Bernardo Silva (Portogallo)

UEFA via Getty Images

"Ha segnato un primo gol fondamentale, non ha mai perso la palla e ha avuto una grande influenza sul modo in cui il Portogallo ha controllato la partita. Ha continuato a lavorare in fase sia offensiva sia difensiva fino alla fine della partita. Ha avuto le statistiche più incisive di tutti i giocatori in campo e ha fornito tre passaggi chiave".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

La reazione sconfortata di Samet Akaydin e Altay Bayındır dopo l'autorete della Turchia Getty Images

Formazioni

Turchia: Turchia: Altay Bayındır; Zeki Çelik, Samet Akaydin (Demiral 75'), Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Orkun Kökçü (Yusuf Yazıcı 46'), Çalhanoğlu, Kaan Ayhan (İsmail Yüksek 58'); Yunus Akgün (Arda Güler 70'), Yılmaz, Aktürkoğlu (Yıldız 58')



Portogallo: Diogo Costa; João Cancelo (Semedo 68'), Rúben Dias, Pepe (António Silva 83'), Nuno Mendes; Palhinha (Rúben Neves 46'), Vitinha (João Neves 88'), Bruno Fernandes; Rafael Leão (Pedro Neto 46'), Ronaldo, Bernardo Silva