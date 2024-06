Anteprima giornaliera EURO 2024: cosa guardare sabato 22 giugno

Turchia e Portogallo si affrontano in un'affascinante sfida del Gruppo F di UEFA EURO 2024, mentre Georgia e Cechia cercano i primi punti e il Belgio spera di riprendersi dalla sconfitta contro la Romania.

UEFA.com presenta in anteprima le partite a Dortmund, Amburgo e Colonia.

Non dimenticare la tua squadra Fantasy!

La Georgia ha giocato una delle partite più divertenti della prima giornata di EURO 2024 ma alla fine si è arresa 3-1 alla Turchia all'esordio in un torneo internazionale maggiore. "Non è mai bello perdere, ma penso che la squadra possa essere orgogliosa della prestazione e di aver messo il calcio georgiano in bella luce", ha commentato con aria di sfida il Ct Willy Sagnol. "Più giochiamo a partite come queste, più cresciamo".

Anche la Cechia è rimasta delusa, arrivando a un passo dal pareggio contro il Portogallo prima del gol in extremis di Francisco Conceição."Siamo tutti amareggiati per quel gol nel recupero", ha detto il Ct Ivan Hašek. "Dobbiamo lasciarci tutto alle spalle, perché tra quattro giorni giocheremo una partita fondamentale". Quale di queste due squadre potrà iniziare per davvero il suo cammino a EURO?

Dopo aver battuto la Georgia a Dortmund martedì, la vivace Turchia cercherà di fare una vittima illustre nello stesso stadio. Kaan Ayhan ha dichiarato: "Contro il Portogallo partiamo sfavoriti, mentre loro possono vincere EURO 2024. Battendoli, possiamo far vedere quanto siamo pericolosi".

Gioca a Predictor EURO 2024

La squadra di Roberto Martínez ha battuto la Cechia solo nel finale, dimostrando la capacità di compattarsi e fare risultato in circostanze difficili. Il difensore Nuno Mendes è fin troppo consapevole della pericolosità della Turchia e ha dichiarato a EURO2024.com: "Ha giocatori giovani e di talento e sarà difficile da affrontare, questo è certo, ma noi siamo il Portogallo e andremo a vincere".

Ultimo minuto: Turchia - Georgia

Una delle sorprese più grandi della prima giornata è stata la sconfitta del Belgio contro la Slovacchia nel Gruppo E. La squadra di Domenico Tedesco ha creato tante occasioni ma non è riuscita a concretizzarle, come ammette lo stesso Ct: "Non posso dire alla squadra tutto quello che vorrei. Abbiamo sprecato grandi occasioni e il gol della Slovacchia poteva essere evitato". Tedesco vuole che Romelu Lukaku reagisca bene contro la Romania e ha aggiunto: "Romelu sa segnare. Mentalmente è molto forte e si riprenderà".

Alla prima giornata, solo la Germania ha vinto con più gol di scarto della Romania, che ha battuto l'Ucraina 3-0 a Monaco. Per questo, tutti i giocatori della squadra di Anghel Iordănescu mostrano ottimismo e positività. "Siamo emozionati, ma dobbiamo procedere passo dopo passo", ha commentato il centrocampista Răzvan Marin. "Penso che 22 milioni di rumeni siano contenti adesso. Sono contento anch'io, ma dobbiamo andare avanti".

Gol del turno: il tiro dalla distanza di Stanciu

Le partite di sabato

21:00: Svizzera - Germania (Gruppo A, Francoforte)

21:00: Scozia - Ungheria (Gruppo A, Stoccarda)

Scarica l'app di EURO 2024!