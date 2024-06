Georgia - Cechia, anteprima seconda giornata Gruppo F di EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Georgia e Cechia si affrontano alla seconda giornata del Gruppo F di UEFA EURO 2024 sabato 22 giugno.

Georgia - Cechia in breve Quando: sabato 22 giugno (15:00 CET)

Dove: Volksparkstadion, Amburgo

Cosa: seconda giornata Gruppo F di UEFA EURO 2024 

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Georgia - Cechia in TV

Scopri dove guardare le partite di UEFA EURO 2024 in TV e streaming.

Cosa devi sapere?

Sale la temperatura in vista della sfida tra la Georgia, esordiente al torneo, e la Cechia, che in questa competizione ha un ottimo curriculum. Tutte e due hanno perso la prima partita in modo rocambolesco: i cechi hanno subito un gol nel recupero e si sono arresi 2-1 al Portogallo, mentre la Georgia ha preso due legni nei minuti finali prima del 3-1 della Turchia. Un'altra sconfitta potrebbe mettere fine alle speranze di entrambe le squadre.

Probabili formazioni

Georgia: Mamardashvili; Lochoshvili, Dvali, Kashia, Kverkvelia, Kakabadze; Kochorashvili, Kvekveskiri, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze

Cechia: Staněk; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Barák, Souček, Provod, Douděra; Chytil, Schick

Statistiche

Georgia:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVPVSP

Cechia:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVVVVV

Ultimo minuto: Turchia - Georgia

Le parole degli allenatori

Willy Sagnol, Ct Georgia: "Non voglio dire che siamo felici nonostante ka sconfitta, ma credo che possiamo essere orgogliosi della nostra prestazione [nella partita inaugurale]. Abbiamo avuto molte occasioni per segnare, probabilmente tante quante ne ha avute la Turchia. Ma questo è il calcio. Sono convinto che faremo lo stesso tipo di prestazione [contro la Cechia]".

Ivan Hašek, Ct Cechia: "Ho visto la partita della Georgia contro la Turchia: è stata ad altissima intensità, molto offensiva. C'erano i nostri analisti e sappiamo che dobbiamo prepararci molto bene. I giocatori della Georgia hanno qualità individuali straordinarie. Ho qualche idea sulla formazione e ci saranno cambiamenti rispetto alla prima giornata".