Anteprima giornaliera EURO 2024: cosa guardare venerdì 21 giugno

Slovacchia e Ucraina tornano in campo dopo risultati opposi, mentre la presenza di Robert Lewandowski e Kylian Mbappé sarà uno dei temi principali delle ultime due partite di venerdì.

UEFA.com presenta in anteprima le gare a Düsseldorf, Berlino e Lipsia.

La Slovacchia cavalca la cresta dell'onda dopo la straordinaria vittoria per 1-0 contro il Belgio alla prima giornata, quindi l'Ucraina non avrà troppi timori verso l'undici di Francesco Calzona. La partita di venerdì sarà invece una prova di lealtà per l'attaccante Tomáš Suslov, di padre ucraino. "Per me sarà una gara speciale", ha detto. "Ma io sono slovacco: lotterò per il mio paese e farò del mio meglio per vincere. L'Ucraina arriva da una sconfitta, quindi sarà sicuramente carica".

Lobotka contento di essere tra le sfavorite

L'Ucraina deve ricominciare daccapo dopo la sconfitta per 3-0 contro la Romania, ma ha vinto solo due partite su 10 nella fase a gironi di EURO (8 sconfitte) e ha sempre subito gol nelle 12 partite alla fase finale. Taras Stepanenko si aspetta che la squadra si schiarisca le idee a Düsseldorf. "A volte succedono cose brutte nei momenti più importanti. Al primo errore siamo stati puniti. In questi tornei bisogna fare le cose semplici davanti alla porta e il mister ci aveva avvisato prima della partita".

Pur avendo perso la prima gara, le due nazioni possono consolarsi per quanto visto in campo. Secondo il centrocampista polacco Jakub Moder, ci sono anche margini di miglioramento dopo la sconfitta per 2-1 contro i Paesi Bassi: "Possiamo ancora migliorare nell'area avversaria. Quando prendiamo la palla in avanti possiamo creare un po' di più. Abbiamo creato qualche occasione, ma dobbiamo essere più concreti".

Messaggio simile anche da parte dell'Austria dopo la sconfitta per 1-0 contro la Francia. Konrad Laimer ha dichiarato: "Ci sono cose che possiamo fare meglio perché non ci siamo mai spinti al limite. Va bene perdere contro una squadra come questa, ma ci restano due partite e [contro la Polonia] dobbiamo riprovarci". Il potenziale ritorno di Robert Lewandowski sarebbe sicuramente gradito.

Al contrario, queste due nazioni hanno iniziato il torneo con una vittoria di misura. I rischi sono stati maggiori per i Paesi Bassi, che hanno avuto bisogno di un gol del subentrato Wout Weghorst per battere la Polonia, ma secondo l'attaccante Cody Gakpo è anche questione di carattere. "Siamo una squadra che non si arrende mai e abbiamo un'ottima panchina", ha detto l'autore del primo gol degli Orange. "Abbiamo cambiato l'intero attacco e chi è entrato si è comportato bene. Quindi sì, anche questo è un punto di forza".

N'Golo Kanté: 'Abbiamo ottenuto il risultato che volevamo"

L'attaccante francese Marcus Thuram ha elogiato la sua squadra per la forza d'animo dimostrata nella vittoria per 1-0 sull'Austria. "Volevamo iniziare bene il torneo contro la formidabile Austria e possiamo essere soddisfatti dei tre punti", ha detto a EURO2024.com. "Il carattere è la forza della nazionale francese. Andiamo tutti d'accordo e lavoriamo gli uni per gli altri". I Bleus dovranno sicuramente compattarsi se Kylian Mbappé dovesse saltare la partita per una frattura al naso.

