Anteprima Polonia - Austria, seconda giornata Gruppo D di EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Polonia e Austria si affrontano alla seconda giornata del Gruppo D di UEFA EURO 2024 venerdì 21 giugno.

Polonia - Austria in breve Quando: venerdì 21 giugno (18:00 CET)

Dove: Olympiastadion, Berlino

Cosa: seconda giornata Gruppo D di UEFA EURO 2024 

Dove guardare Polonia - Austria in TV

Cosa devi sapere?

Alcune amicizie potrebbero essere messe da parte a Berlino, dove le due squadre si contendono i primi punti in un difficile Gruppo D. Il polacco Przemysław Frankowski e l'austriaco Kevin Danso sono compagni nel Lens, mentre il portiere Łukasz Skorupski e il difensore Stefan Posch hanno aiutato il Bologna a guadagnare un posto in UEFA Champions League 2024/25. Nessuno, però, potrà permettersi di andarci piano con i compagni di club.

La Polonia spera di poter contare su Robert Lewandowski, capitano e capocannoniere assoluto che ha saltato per infortunio la sconfitta per 2-1 contro i Paesi Bassi. Un autogol è costato all'Austria la sconfitta per 1-0 contro la Francia; Ralf Rangnick, però, può trarre conforto dal fatto che la sua squadra non si è limitata a non subire gol, sfiorando il pareggio contro una delle favorite alla vittoria del torneo.

Probabili formazioni

Polonia: Szczęsny; Bednarek, Dawidowicz, Kiwior; Frankowski, Moder, Romanczuk, Zieliński, Zalewski; Urbański; Lewandowski

Austria: Pentz; Posch, Danso, Wöber, Mwene; Seiwald, Laimer; Wimmer, Sabitzer, Baumgartner; Gregoritsch

Statistiche

Polonia:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVVPVV

Austria:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SPVVVV

Le parole degli allenatori

Michał Probierz, Ct Polonia: "Non ci arrendiamo. Penso che possiamo migliorare sempre di più. La partita con i Paesi Bassi ha avuto diversi momenti: quelli buoni per noi, quando abbiamo tenuto la palla e ci siamo mossi con intelligenza, e quelli più difficili, quando l'abbiamo persa troppo facilmente, causando pericoli davanti alla nostra porta. Quello che mi è piaciuto è che abbiamo giocato in modo aggressivo, pressando gli olandesi in alto e cercando di recuperare velocemente la palla. Non abbiamo ottenuto punti, ma siamo usciti a testa alta. L'obiettivo è vincere le due partite che ci restano".

Ralf Rangnick, Ct Austria: "Lunedì è stata una sconfitta sfortunata. Non abbiamo concesso molto alla Francia in 100 minuti, ma alla fine è stato uno sfortunato autogol a decidere la partita. In termini di impegno e carattere, abbiamo ottenuto tutto ciò che chiedevamo e ci aspettavamo. La Francia ha così tanta qualità che non è stata una vittoria del tutto immeritata, ma anche noi siamo arrivati a un passo dal fare risultato. Eravamo consapevoli che potevamo perdere contro la Francia, non siamo sognatori irrealistici. Ora però siamo più consapevoli. Dobbiamo battere la Polonia per andare avanti. I ragazzi sono delusi dal fatto che [la loro prestazione] non sia stata sufficiente per ottenere un punto, ma adesso pensiamo a venerdì. Vogliamo vincere".