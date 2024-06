Anteprima Slovacchia - Ucraina, seconda giornata Gruppo E di EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Slovacchia e Ucraina si affrontano alla seconda giornata del Gruppo E di UEFA EURO 2024 venerdì 21 giugno.

Slovacchia - Ucraina in breve Quando: venerdì 21 giugno (15:00 CET)

Dove: Düsseldorf Arena

Cosa: seconda giornata Gruppo E di UEFA EURO 2024 

Cosa devi sapere?

L'umore è alle stelle nel ritiro slovacco dopo la vittoria per 1-0 sul Belgio alla prima giornata del Gruppo E. La squadra di Francesco Calzona si è imposta con un gol di Ivan Schranz dopo soli sette minuti nonostante un grande forcing dei diavoli rossi. Una seconda vittoria farebbe compiere alla Slovacchia un ulteriore passo verso gli ottavi di finale, potenzialmente il miglior traguardo da EURO 2016. Si tratta di una rivincita per una squadra che è orgogliosamente capace di lottare al di sopra delle proprie possibilità.

Conosciamo le squadre: Slovacchia

Al contrario, l'Ucraina arriva da una sconfitta molto frustrante, 3-0 contro la Romania in una gara in cui non è riuscita a trasformare il possesso palla (66% secondo le statistiche ufficiali) in gol. Il Ct Serhiy Rebrov è deluso, ma i suoi giocatori non si arrendono alla disperazione in un girone equilibrato. I risultati passati fanno pensare a un incontro molto combattuto: in otto precedenti, finora ci sono state due vittorie per la Slovacchia e tre per l'Ucraina, con tre pareggi. Un pari a Düsseldorf sarebbe sicuramente più utile a una squadra che all'altra.

Probabili formazioni

Slovacchia: Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz/Suslov, Boženík, Haraslín

Ucraina: Trubin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Brazhko, Sudakov; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk

Statistiche

Slovacchia:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVPSV

Ucraina:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVSPVV

Le parole degli allenatori

Francesco Calzona, Ct Slovacchia: "I nostri giocatori hanno fatto del loro meglio [contro il Belgio], si sono impegnati per battere un grande avversario. È stata una grande vittoria ma dobbiamo continuare a lavorare. Se vogliamo raggiungere il nostro sogno, dobbiamo fare punti anche nelle prossime partite. L'Ucraina sarà un avversario ostico. Per me è una delle favorite del girone. Ho detto ai ragazzi che dobbiamo avere la mentalità giusta per poter essere alla pari dei migliori".

Serhiy Rebrov, Ct Ucraina: "Abbiamo fatto tanto possesso palla [contro la Romania], ma non abbiamo creato occasioni. Nessuno si aspettava questo risultato. Ci aspetta una partita molto seria. Dobbiamo parlarci e prepararci per la prossima gara".