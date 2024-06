Anteprima Paesi Bassi - Francia, seconda giornata Gruppo D di EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Paesi Bassi e Francia si affrontano alla seconda giornata del Gruppo D di UEFA EURO 2024 venerdì 21 giugno.

Paesi Bassi - Francia in breve Quando: venerdì 21 giugno (21:00 CET)

Dove: Leipzig Stadium, Lipsia

Cosa: seconda giornata Gruppo D di UEFA EURO 2024

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Paesi Bassi - Francia in TV

Clicca qui per sapere dove guardare UEFA EURO 2024 nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

La Francia affronta questo sconto fra titani del Gruppo D con la storia recente a suo favore: ha vinto sette degli ultimi otto confronti diretti, compresi i due di qualificazione. Visti gli infortuni che hanno afflitto gli uomini di Ronald Koeman durante le qualificazioni, gli Orange avevano qualche scusa, ma i problemi non sono mancati neanche in Germania: i centrocampisti Frenkie de Jong e Teun Koopmeiners hanno infatti lasciato il ritiro alla vigilia della fase finale.

Grandi gol dei Paesi Bassi a EURO

Il loro inizio è stato comunque positivo, con un 2-1 sulla Polonia priva di Robert Lewandowski nella gara d'esordio: la partita, però, poteva finire con molti più gol per i tulipani. La Francia si preoccupa invece per Kylian Mbappé, che si è rotto il naso nella vittoria per 1-0 contro l'Austria. Un giocatore sugli scudi è stato N'Golo Kanté, il factotum del centrocampo votato Player of the Match. I Paesi Bassi hanno attaccanti forti ma potrebbero avere qualche difficoltà a servirli.

Probabili formazioni

Paesi Bassi: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Reijnders, Schouten, Veerman; Simons, Depay, Gakpo

Francia: Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernández; Griezmann, Kanté, Rabiot; Dembélé, Giroud, Thuram

Statistiche

Paesi Bassi:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVVSVV

Francia:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VPVVSP

Il cammino della Francia verso EURO 2024: tutti i gol

Le parole degli allenatori

Ronald Koeman, Ct Paesi Bassi: "Se avessimo sfruttato le nostre occasioni, avremmo detto di essere allo stesso livello della Germania. Non aver sfruttato alcune occasioni ha complicato le cose, ma poi fortunatamente abbiamo segnato il secondo gol. Quindi, anche se la prestazione non è stata buona al 100%, il risultato finale ha aumentato la nostra fiducia".

Didier Deschamps, Ct Francia: "Abbiamo qualità e talento, ma vale anche per tante altre squadre. Ai massimi livelli bisogna essere solidi e lavorare tutti insieme. Stasera lo abbiamo fatto e parlo sia dei titolari che di quelli che sono entrati dalla panchina. Tutti stanno crescendo e c'è un denominatore comune: l'intensità atletica è ai massimi livelli".