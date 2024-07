Gakpo agguanta Mikautadze, Musiala e Mikautadze in vetta alla classifica marcatori Alipay+ di EURO 2024

L'attaccante dei Paesi Bassi, Cody Gakpo, ha realizzato il suo terzo gol a UEFA EURO 2024 nella vittoria per 3-0 agli ottavi di finale contro la Romania, eguagliando Jamal Musiala della Germania, Georges Mikautadze della Georgia e l'attaccante della Slovacchia Ivan Schranz nella corsa al titolo Capocannoniere Alipay+.

Gakpo ha segnato nella prima giornata, nella vittoria dei Paesi Bassi contro la Polonia e contro l'Austria alla terza giornata, prima di aprire le marcature contro la Romania nella sfida degli ottavi di finale.

Mikautadze ha trasformato i rigori contro Portogallo e Cechia, dopo aver segnato nella sconfitta per 3-1 contro la Turchia, segnando il primo gol in assoluto per la sua nazionale in una fase finale di EURO. Non potrà segnare ancora, dopo l'eliminazione della Georgia da parte della Spagna agli ottavi.

Migliori marcatori: i tre gol di Georges Mikautadze

Musiala ha realizzato il suo terzo gol del torneo portando la Germania sul 2-0 contro la Danimarca agli ottavi, dopo che Kai Havertz ha aperto le marcature. Musiala aveva segnato anche nel 5-1 contro la Scozia alla prima giornata e nel 2-0 sull'Ungheria alla seconda.

Infine, l'attaccante slovacco Ivan Schranz ha segnato il suo terzo gol a UEFA EURO 2024 nella sconfitta agli ottavi di finale contro l'Inghilterra. Schranz ha così aggiunto un gol ai due realizzati nella fase a gironi contro Belgio e Ucraina, anche se, come Mikautadze, il suo torneo è ormai finito dopo la sconfitta contro l'Inghilterra.

Migliori marcatori: i gol di Schranz con la Slovacchia

I primi 38 gol in Germania sono stati segnati da giocatori diversi, battendo il record di 25 gol stabilito a EURO 2016.

Classifica marcatori Alipay+ a UEFA EURO 2024

3 Cody Gakpo (Paesi Bassi)

3 Georges Mikautadze (Georgia)

3 Jamal Musiala (Germania)

3 Ivan Schranz (Slovacchia)

2 Jude Bellingham (Inghilterra)

2 Niclas Füllkrug (Germania)

2 Kai Havertz (Germania)

2 Donyell Malen (Paesi Bassi)

2 Harry Kane (Inghilterra)

2 Răzvan Marin (Romania)

2 Fabián Ruiz (Spagna)



Migliori marcatori: i tre gol di Jamal Musiala

Capocannonieri ai Campionati Europei UEFA precedenti

2020: Cristiano Ronaldo (Portogallo), Patrik Schick (Cechia) 5

2016: Antoine Griezmann (Francia) 6

2012: Fernando Torres (Spagna) 3

2008: David Villa (Spagna) 4

2004: Milan Baroš (Cechia) 5

2000: Patrick Kluivert (Paesi Bassi), Savo Milošević (Jugoslavia) 5

1996: Alan Shearer (Inghilterra) 5

1992: Dennis Bergkamp (Paesi Bassi), Thomas Brolin (Svezia), Henrik Larsen (Danimarca), Karl-Heinz Riedle (Germania) 3

1988: Marco van Basten (Paesi Bassi) 5

1984: Michel Platini (Francia) 9

1980: Klaus Allofs (Germania Ovest) 3

1976: Dieter Müller (Germania Ovest) 4

1972: Gerd Müller (Germania Ovest) 4

1968: Dragan Džajić (Jugoslavia) 2

1964: Ferenc Bene (Ungheria), Dezső Novák (Ungheria), Jesús María Pereda (Spagna) 2

1960: Milan Galić (Jugoslavia), François Heutte (Francia), Valentin Ivanov (Unione Sovietica), Dražan Jerković (Jugoslavia), Viktor Ponedelnik (Unione Sovietica) 2