Romania-Paesi Bassi 0-3: Oranje, tris e quarti di finale

I Paesi Bassi ritrovano la vittoria a UEFA EURO 2024 e conquistano i quarti di finale, dove aspettano la vincente di Austria-Turchia. Dopo il pareggio contro la Francia e la sconfitta proprio contro l'Austria, a Monaco di Baviera i tulipani si qualificano grazie al 3-0 alla Romania frutto del gol di Cody Gakpo e della doppietta del subentrato Donyell Malen.

Momenti chiave 14': Man calcia con il sinistro ma manda alto non di molto

20': Gakpo con un destro sul primo palo supera Niță e firma il vantaggio Oranje

26': Il colpo di testa di De Vrij termina sull'esterno della rete

44': Simons non trova la porta da distanza ravvicinata sull'assist di Dumfries

45'+1: Il tiro di Drăguș è intercettato da Verbruggen

54': Ratiu "mura" nell'area piccola il tentativo di Depay

58': Van Dijk scheggia il palo di testa

62': Niță si salva in corner sulla conclusione di Gakpo

73': Veerman sfiora il 2-0 con un bel tiro a giro

83': Malen realizza il raddoppio dei Paesi Bassi

90'+3: Malen firma nel recupero la doppietta personale

La partita in breve: headline

Donyell Malen scatena la sua gioia dopo aver raddoppiato per gli Oranje Getty Images

La Romania ci prova in apertura con Dennis Man, il 25enne centrocampista rientra e calcia con il sinistro ma la sua conclusione termina alta. La risposta dell'Olanda è letale e vale l'1-0 al 20': la botta sul primo palo di Cody Gakpo sorprende il portiere Florin Niță e frutta il vantaggio Oranje.

La nazionale di Ronald Koeman continua ad attaccare alla ricerca del raddoppio, Stefan de Vrij di testa trova l'esterno della rete mentre il tentativo di Xavi Simons - servito da una bella iniziativa di Denzel Dumfries - non trova lo specchio della porta romena.

Anche nella ripresa i tulipani spingono alla ricerca del gol della tranquillità. Memphis Depay viene "murato" dal difensore avversario Andrei Rațiu, Virgil van Dijk svetta alla grande di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma scheggia il palo; Niță, infine, si salva in corner sulla conclusione di Gakpo.

Va vicinissimo al raddoppio anche Joey Veerman, ma il tiro a giro del 25enne centrocampista termina fuori di pochissimo. A sette minuti dalla fine, comunque, i Paesi Bassi chiudono la partita: Gakpo, sempre lui, va via sulla linea di fondo e scarica per Malen - in campo all'inizio della ripresa al posto di Steven Bergwijn - che da due passi fa centro.

Gli Oranje non sono però sazi e suggellano la qualificazione con il secondo gol personale di Malen, protagonista di una grande ripartenza dopo aver saltato secco Răzvan Marin. Per i tulipani è un pomeriggio da incorniciare, la Romania di Edward Iordănescu saluta la Germania.

Romania-Paesi Bassi 0-3: la partita minuto per minuto e le reazioni

Vivo Player of the Match: Cody Gakpo (Paesi Bassi)

Cody Gakpo con il Premio VIVO Player of the Match UEFA via Getty Images

Ha segnato un bel gol con un'azione individuale, è stato sfortunato a non averne realizzato un altro. Una buona prestazione complessiva, ha rappresentato una minaccia costante e finora è anche uno dei capocannonieri del torneo. Suo anche l'assist per il gol che ha messo la partita al sicuro.

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Romania: Niță; Rațiu, Drăgușin, Burcă, Mogoș (Racoviţan 38'); M. Marin (Cicâldâu 72'); Man, Stanciu, R. Marin, Hagi (Alibec 72'); Drăguș (Mihâilâ 72')

Paesi Bassi: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké (Van de Ven 69'); Schouten (Veerman 69'), Simons, Reijnders; Bergwijn (Malen 46'), Depay, Gakpo