Anteprima giornaliera EURO 2024: cosa guardare lunedì 17 giugno

Il Gruppo E inizia lunedì con la Romania che affronta l'Ucraina prima della sfida tra Belgio e Slovacchia. Nel Gruppo D, in serata farà il suo attesissimo esordio la Francia contro l'Austria.

Ecco un'anteprima delle partite di Monaco, Francoforte e Düsseldorf.

Orari in CET

Questa partita mette di fronte due squadre che vogliono migliorare le loro statistiche nelle fasi finali di EURO puntando alla vittoria. Nelle 16 partite disputate nel torneo, infatti, la Romania ha ottenuto una sola vittoria (P5 S10), mentre l'Ucraina ha perso otto delle 11 gare disputate a EURO.

La creazione di un gruppo che sopperisca alle differenze tecniche rispetto alle big, è un aspetto fondamentale per entrambe le nazionali. Valentin Mihăilă (in lizza per la maglia da titolare al posto dell'infortunato Denis Alibec), ha detto: "Ho visto molte partite e abbiamo analizzato tutti i loro giocatori. Non voglio parlare di singoli giocatori, ma si sono qualificati per le stesse ragioni per cui ci siamo qualificati noi: sono un gruppo coeso".

Statistica: questo sarà il primo incontro ufficiale in assoluto tra queste nazioni - i sei precedenti sono stati tutti in amichevole. La Romania ha vinto i primi tre incontri, mentre l'Ucraina è rimasta imbattuta negli ultimi tre (V2 P1).

La Slovacchia inizierà con un test impegnativo quando affronterà una big del torneo come il Belgio. Il portiere Martin Dúbravka ha tessuto le lodi di Kevin De Bruyne: "È un genio", ha detto. "Non si può mai sapere cosa farà. Per me è sicuramente uno dei migliori giocatori al mondo. Vede il calcio da una prospettiva diversa. Riesce a creare un passaggio che nessun altro vede. Pochi calciatori hanno le sue qualità".

Il Belgio è imbattuto da 40 partite di qualificazione agli Europei e Mondiali FIFA, ma sta ancora cercando la giusta dimensione nella fase finale dove non raggiunge la semifinale EURO dal 1980, essendo uscito ai quarti nelle ultime due edizioni.

Statistica: nessuna delle ultime 17 partite del Belgio a EURO si è conclusa con un pareggio (V9 S8), una serie iniziata nella finale del 1980 (sconfitta per 2-1 contro la Germania Ovest).

I Bleus non sono probabilmente gli avversari che l'Austria avrebbe scelto per affrontare l'esordio nel girone. Non solo Didier Deschamps ha talento in tutti i reparti della sua squadra, ma la Francia ha perso solo una delle ultime dieci partite in tutte le competizioni contro l'Austria (V7 P2): 3-1 a Vienna nel settembre 2008.

"La Francia potrebbe essere la squadra più difficile che avremmo potuto affrontare nella nostra prima partita", ha ammesso il centrocampista Christoph Baumgartner. "Ma credo che se partiamo bene, se facciamo quello che abbiamo fatto nelle ultime settimane e mesi, allora tutto è possibile. Naturalmente dovremo giocare al massimo delle nostre possibilità se vogliamo avere una reale possibilità di giocarcela".

Statistica: i 12 gol di Kylian Mbappé per la Francia in tornei importanti sono arrivati tutti nella Coppa del Mondo. Nell'unico precedente EURO, nel 2021, non è riuscito a convertire nessuno dei suoi 14 tiri e ha sbagliato il suo tiro dal dischetto nella lotteria dei rigori agli ottavi contro la Svizzera.

Orari CET

