UEFA EURO 2024: conosciamo le squadre

Partite della Germania nel Gruppo A

5-1 contro Scozia (Monaco, 14 giugno, 21:00)

contro Ungheria (Stoccarda, 19 giugno, 18:00)

contro Svizzera (Francoforte, 23 giugno, 21:00)

Come si è qualificata

Qualificata come nazione ospitante

Precedenti

Miglior risultato a EURO: campione 1972, 1980 (entrambi come Germania Ovest), 1996

EURO 2020: ottavi di finale, S2-0 contro Inghilterra

Ct: Julian Nagelsmann

Nagelsmann ha ottenuto risultati altalenanti da quando è subentrato ad Hansi Flick nel settembre 2023, ma le vittorie nelle amichevoli contro Francia e Paesi Bassi a marzo hanno suscitato ottimismo e fiducia. Il 36enne allenatore ha scelto i giocatori in base allo stato di forma; inoltre, aver convinto Toni Kroos a tornare in nazionale potrebbe rivelarsi la sua mossa migliore.

Il giocatore-chiave della Germania: İlkay Gündoğan

Spetterà a giocatori come Jamal Musiala, Leroy Sané e Florian Wirtz fornire la scintilla in attacco, ma Gündoğan sarà l'uomo incaricato di donare equilibrio. Nagelsmann vede Gündoğan come un numero 10 in grado di far brillare i giocatori intorno a lui e, sebbene l'esperto capitano possa talvolta mantenere un profilo basso in campo, i suoi compagni di squadra traggono grande beneficio dalla sua intelligenza tattica e visione di gioco.

Il giocatore da tenere d'occhio della Germania: Maximilian Mittelstädt

Considerato uno dei migliori terzini sinistri della Bundesliga nel 2023/24, il 27enne ha avuto una notevole ascesa dopo la retrocessione con l'Hertha Berlino della scorsa stagione. Ora allo Stoccarda, Mittelstädt è destinato ad aumentare le opzioni della Germania nella posizione di terzino con il suo alto ritmo e il suo atteggiamento altruistico.

Lo sapevi?

La Germania partecipa ad EURO per la quattordicesima volta, un record. Non si è qualificata per le prime tre edizioni (1960, 1964 e 1968), ma da allora non ha più mancato una fase finale.